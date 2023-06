Nazione, Pierozzi e Munteanu si giocheranno le loro carte, si cerca la cessione per Kokorin

Il reparto mercato viola, dovrà affrontare alcuni nodi legati ai contratti di giocatori come Kokorin, Rasmussen e Benassi. Tutti e tre hanno ancora un anno di contratto ma non resteranno a Firenze per giocarsi le loro carte, infatti per loro la società sta cercando una sistemazione, possibilmente definitiva. Al contrario, sono pronti ad aggregarsi al gruppo, Niccolò Pierozzi, come vice-Dodo, e Louis Munteanu, attaccante rumeno che vuole imporsi a Firenze dopo tanta staffetta in Primavera e in Romania. Lo riporta La Nazione.