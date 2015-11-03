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Notizie Munteanu Fiorentina

La Fiorentina fa causa al Cluj: mancano i soldi del trasferimento di Munteanu, club rumeno sanzionato

26 settembre 2025 12:18

Nazione: "La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Cluj per la cessione a titolo definitivo di Munteanu"

30 luglio 2024 10:22

Dalla Romania sicuri: "La Fiorentina cederà a titolo definitivo Munteanu al Cluj per 2,3 milioni di euro"

29 luglio 2024 13:19

Corriere dello Sport: “Agente Munteanu-Fiorentina presto l’incontro. Il suo valore è di 4 milioni circa”

18 luglio 2024 08:59

In Romania sicuri: "Il Cluj ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Munteanu"

16 luglio 2024 14:15

Pres. Cluj: "Contatti con la Fiorentina per Munteanu. Piace a tutti in Romania, ma non faremo aste"

15 luglio 2024 14:30

Munteanu potrebbe restare in Romania anche la prossima stagione: lo vuole anche il Rapid Bucarest

25 maggio 2024 17:49

Il Presidente della Steaua Bucarest ammette: "Vogliamo Munteanu, è l'unico attaccante della Romania"

07 febbraio 2024 12:25

Formazione della Fiorentina contro la Primavera: Pierozzi in difesa, Kokorin e Munteanu titolari

15 luglio 2023 19:09

Calciomercato.com, Tante richieste per Munteanu: Empoli, Cagliari e Frosinone sul classe 2002 della Fiorentina

26 giugno 2023 18:13

Nazione, Pierozzi e Munteanu si giocheranno le loro carte, si cerca la cessione per Kokorin

14 giugno 2023 10:00

"Munteanu sulle orme di Vlahovic, potrebbe essere lui il centravanti alternativa di Dusan"

04 settembre 2021 18:58

Fiorentina, Munteanu è positivo al Coronavirus dopo l'impegno con la Nazionale. Il comunicato

16 ottobre 2020 11:33

Ufficiale: Monteanu è un nuovo giocatore della Fiorentina

26 settembre 2020 13:56

Di Marzio, Munteanu sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Visite ok, domani la firma

17 settembre 2020 20:51

Di Marzio, la Fiorentina ha preso Munteanu dal Viitorul. Operazione da 2 milioni. Domani sarà a Firenze

16 settembre 2020 20:33

Dalla Romania, Munteanu rifiuta di trasferirsi alla Fiorentina. L'accordo economico c'era poi...

13 settembre 2020 20:21

Dalla Romania, Munteanu sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Tra due giorni visite e firma

24 agosto 2020 08:09

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