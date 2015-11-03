Notizie Munteanu Fiorentina

La Fiorentina fa causa al Cluj: mancano i soldi del trasferimento di Munteanu, club rumeno sanzionato
26 settembre 2025 12:18
Nazione: "La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Cluj per la cessione a titolo definitivo di Munteanu"
30 luglio 2024 10:22
Dalla Romania sicuri: "La Fiorentina cederà a titolo definitivo Munteanu al Cluj per 2,3 milioni di euro"
29 luglio 2024 13:19
Corriere dello Sport: “Agente Munteanu-Fiorentina presto l’incontro. Il suo valore è di 4 milioni circa”
18 luglio 2024 08:59
In Romania sicuri: "Il Cluj ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Munteanu"
16 luglio 2024 14:15
Pres. Cluj: "Contatti con la Fiorentina per Munteanu. Piace a tutti in Romania, ma non faremo aste"
15 luglio 2024 14:30
Munteanu potrebbe restare in Romania anche la prossima stagione: lo vuole anche il Rapid Bucarest
25 maggio 2024 17:49
Il Presidente della Steaua Bucarest ammette: "Vogliamo Munteanu, è l'unico attaccante della Romania"
07 febbraio 2024 12:25
Formazione della Fiorentina contro la Primavera: Pierozzi in difesa, Kokorin e Munteanu titolari
15 luglio 2023 19:09
Calciomercato.com, Tante richieste per Munteanu: Empoli, Cagliari e Frosinone sul classe 2002 della Fiorentina
26 giugno 2023 18:13
Nazione, Pierozzi e Munteanu si giocheranno le loro carte, si cerca la cessione per Kokorin
14 giugno 2023 10:00
"Munteanu sulle orme di Vlahovic, potrebbe essere lui il centravanti alternativa di Dusan"
04 settembre 2021 18:58
Fiorentina, Munteanu è positivo al Coronavirus dopo l'impegno con la Nazionale. Il comunicato
16 ottobre 2020 11:33
Ufficiale: Monteanu è un nuovo giocatore della Fiorentina
26 settembre 2020 13:56
Di Marzio, Munteanu sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Visite ok, domani la firma
17 settembre 2020 20:51
Di Marzio, la Fiorentina ha preso Munteanu dal Viitorul. Operazione da 2 milioni. Domani sarà a Firenze
16 settembre 2020 20:33
Dalla Romania, Munteanu rifiuta di trasferirsi alla Fiorentina. L'accordo economico c'era poi...
13 settembre 2020 20:21
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