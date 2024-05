Munteanu potrebbe restare in Romania anche la prossima stagione: lo vuole anche il Rapid Bucarest

Louis Munteanu e un futuro ancora una volta lontano da Firenze. L’attaccante rumeno della Fiorentina, attualmente in prestito al Farul Costanza, potrebbe fare ritorno in Toscana per ripartire subito, di nuovo in direzione Romania. Infatti, Victor Angelescu, azionista del Rapid Bucarest, è intervenuto in conferenza stampa, parlando della possibilità di portare il giovane centravanti nella capitale rumena per la prossima stagione. Queste le sue parole:

“Vogliamo Munteanu, vogliamo portarlo qui. Non siamo in una trattativa avanzata, né noi né l’altra squadra. Alla Fiorentina manca una giornata di campionato e la finale di Conference League, poi ne parleremo”.

