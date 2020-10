Fiorentina, Munteanu è positivo al Coronavirus dopo l’impegno con la Nazionale. Il comunicato

Il calciatore Louis Munteanu di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21 è stato sottoposto ieri a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Il calciatore è stato posto immediatamente in isolamento, è attualmente asintomatico e sotto monitoraggio da parte dello staff medico viola. La squadra primavera, nella quale milita il calciatore, prosegue la propria attività senza restrizioni in quanto non vi è stato alcun contatto con il positivo. Il test, infatti, è stato eseguito in maniera preventiva da parte dello staff medico viola al fine di escludere una positività prima del contatto con il resto del gruppo squadra.

