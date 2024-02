Il Presidente della Steaua Bucarest ammette: “Vogliamo Munteanu, è l’unico attaccante della Romania”

L’FCSB, club meglio noto come la Steaua Bucarest, è l’attuale capolista del campionato rumeno e ha messo nel mirino un calciatore di proprietà della Fiorentina: si tratta di Louis Munteanu, centravanti 21enne attualmente in prestito all’FCV Farul, squadra allenata dalla leggenda Gheorghe Hagi. L’FCSB vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, come confermato dal patron Gigi Becali alla stampa rumena. “Ma – ha detto Becali – non posso fare nulla con Louis Munteanu senza l’approvazione di Hagi. Il giocatore in questo momento è suo, anche se è di proprietà della Fiorentina. Non posso negoziare senza l’approvazione di Hagi: questa è morale, questa è l’etica dell’amicizia. Ci sono leggi non scritte Poi in un altro passaggio ha aggiunto: “Devo parlare con lui. Vorrei dire ad Hagi: ‘Prendilo tu e poi io ti dò i soldi. Prendilo e prestamelo’. Se tratto, la Fiorentina chiederà a me tanti soldi. Il Farul può prenderlo per un milione di euro, a me – prosegue Becali – ne chiederebbero due. Hagi non mi ha risposto, ma vedremo. Prenderò Munteanu, se Hagi vuole. Mi piace molto, è giovane. È l’unico attaccante della Romania”, ha detto.In Romania il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al dodici febbraio. Lo riporta Tuttomercatoweb

LE CIFRE DI BELTRAN E NZOLA