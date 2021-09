“Munteanu sulle orme di Vlahovic, potrebbe essere lui il centravanti alternativa di Dusan”

Antonio Bongiorni, 74 anni, osservatore tra gli osservatori, super-dirigente per 28 anni del Margine Coperta, società satellite cui l’Atalanta deve tantissimo in quota giocatori e plusvalenze nel corso dei decenni. Ha scoperto, tra gli altri, Jack Bonaventura, Riccardo Montolivo e Giampaolo Pazzini. Bongiorni ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le sue parole:

“Adesso in casa Fiorentina scommetto su Munteanu, è un centravanti che mi piace, secondo me potrebbe fare la stessa strada di Vlahovic anche se la sua crescita è stata minata da tante cose. Alla Fiorentina manca l’esterno? Quel ruolo lo può fare anche Bonaventura, non è un esterno veloce ma è un tattico e può fare molto bene. Nel Milan ha giocato in quella posizione e ha fatto 8/9 gol. Con Italiano a Firenze si respira un’aria diversa, come con Prandelli e Montella”

