I tifosi della Juventus, dopo Chiesa, sognano Vlahovic. Ma la Fiorentina lavora al rinnovo

Questo è quello che scrive il portale calciomercato.com sul futuro di Vlahovic e la possibilità Juventus:

“Federico Chiesa è una delle poche note positive in questo difficile inizio di stagione per la Juventus. Il gol segnato in Nazionale non è bastato all’Italia per battere la Bulgaria, ma conferma l’ottimo stato di forma dell’attaccante bianconero. Autore dell’assist per la rete di Cristiano Ronaldo (poi annullata per fuorigioco dal Var) a Udine e vicino al gol in più di un’occasione contro l’Empoli di Vicario, in serata di grazia allo Stadium.

I tifosi juventini hanno fischiato l’allenatore Allegri quando l’ha sostituito e in futuro sognano di rivedere Chiesa insieme a Dusan Vlahovic: sarebbe un incubo per il popolo viola. Il centravanti della Fiorentina è l’obiettivo principale dei dirigenti bianconeri in vista del prossimo mercato estivo. Dopo aver segnato in amichevole col Qatar, oggi il nazionale serbo classe 2000 cercherà di fare altrettanto contro il Lussemburgo (calcio d’inizio alle ore 18) per le qualificazioni al Mondiale 2022.

Il club del presidente Rocco Commisso è da tempo al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. Sulle sue tracce si erano messi anche Milan (dove invece sono arrivati Giroud e Pellegri), Inter (che dopo Dzeko ha preso Correa e blindato Lautaro), Roma (Mourinho si consola con Abraham e Shomurodov), Tottenham (dove alla fine è rimasto Kane) e Atletico Madrid, che ha virato su Cunha prima di riportarsi a casa Griezmann. La corsa a Vlahovic è solo all’inizio e non si esclude l’inserimento di altri club.

