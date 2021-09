Nazione, Amrabat, il piano della Fiorentina è rivitalizzarlo: troppo alto il rischio svalutazione

Napoli, Atalanta e Torino non sono riuscite ad accontentare la Fiorentina per prendere Sofyan Amrabat. Il marocchino però non è rimasto malvolentieri. Italiano dunque ora dovrà rivitalizzarlo. Il giocatore sta calando, se non verrà ceduto a gennaio, si potrebbe svalutare ancora di più. Lo scrive La Nazione.

