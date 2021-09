Ceccarini: “Vlahovic ha scelto di restare alla Fiorentina. Si lavora al rinnovo, presto novità”

“Vlahovic – ha scritto Niccolò Ceccarini a TMW -, la forte punta centrale serba ha mostrato di essere molto coinvolto nel progetto viola. Nell’ultimo mercato le sirene non sono mancate. L’Atletico Madrid ha sferrato un assalto deciso ma poi si è dovuto arrendere non solo di fronte alla resistenze della Fiorentina ma anche alla volontà del giocatore. Dusan ha scelto di rimanere a Firenze ma ora la partita fondamentale diventa quella per il rinnovo. La società viola è pronta a mettere sul piatto della bilancia più un ingaggio di 4 milioni di euro con una clausola rescissoria intorno ai 70. Presto potrebbero esserci novità”.

LEGGI ANCHE, BARRECA: “NON VOGLIO FAR POLEMICA MA ALLA FIORENTINA NON HO MAI AVUTO MODO DI DIMOSTRARE IL MIO VALORE”