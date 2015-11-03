Notizie Bongiorni Fiorentina

Scopritore Bonaventura: "I contatti con la Juve l'avevano destabilizzato. Futuro? Vediamo"
15 aprile 2024 09:40
Bongiorni: "Basilea step importante per la Fiorentina, se passano questo ostacolo alzano il trofeo"
18 maggio 2023 16:37
Bongiorni non ha dubbi: "La Fiorentina può sognare l'Europa. Berardi? Con lui futuro garantito"
09 dicembre 2021 18:17
Bongiorni su Vlahovic: "Via a gennaio? La Fiorentina potrà soffiare Lucca alla Juve"
12 ottobre 2021 12:46
"Munteanu sulle orme di Vlahovic, potrebbe essere lui il centravanti alternativa di Dusan"
04 settembre 2021 18:58
Bongiorni: "Fiorentina prenda Gagliardini a gennaio. Serve un terzino destro. Bonaventura farà 7 gol.."
12 dicembre 2020 18:03
Esclusiva Bongiorni a LV: "Fiorentina, con Bonaventura fai un affarone. Il Milan si pentirà di averlo scaricato"
08 settembre 2020 13:03
Archivio