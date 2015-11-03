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Notizie Bongiorni Fiorentina

Scopritore Bonaventura: "I contatti con la Juve l'avevano destabilizzato. Futuro? Vediamo"

15 aprile 2024 09:40

Bongiorni: "Basilea step importante per la Fiorentina, se passano questo ostacolo alzano il trofeo"

18 maggio 2023 16:37

Bongiorni non ha dubbi: "La Fiorentina può sognare l'Europa. Berardi? Con lui futuro garantito"

09 dicembre 2021 18:17

Bongiorni su Vlahovic: "Via a gennaio? La Fiorentina potrà soffiare Lucca alla Juve"

12 ottobre 2021 12:46

"Munteanu sulle orme di Vlahovic, potrebbe essere lui il centravanti alternativa di Dusan"

04 settembre 2021 18:58

Bongiorni: "Fiorentina prenda Gagliardini a gennaio. Serve un terzino destro. Bonaventura farà 7 gol.."

12 dicembre 2020 18:03

Esclusiva Bongiorni a LV: "Fiorentina, con Bonaventura fai un affarone. Il Milan si pentirà di averlo scaricato"

08 settembre 2020 13:03

Bongiorni (Margine Coperta): ''Chiesa? Fino a 2 anni fa non lo consideravano molto, deve dire grazie a Paulo Sousa"

07 ottobre 2017 15:33

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