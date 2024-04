Scopritore Bonaventura: “I contatti con la Juve l’avevano destabilizzato. Futuro? Vediamo”

Antonio Bongiorni, capo scout e scopritore di Bonaventura, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola: “I contatti con la Juventus lo avevano un po’ destabilizzato, anche perché da piccolo era tifoso bianconero e ha percepito la chiamata da Torino come un’opportunità di fine carriera, ma la Fiorentina lo ha trattenuto e ha fatto bene. Da metà campo in avanti può fare tutti i ruoli, fuorché la punta. Quello che ha lui rispetto agli altri è la qualità, ecco perché fa bene ovunque. Il futuro? La Fiorentina ha estremamente bisogno delle sue caratteristiche, ma dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore. Prima di gennaio erano iniziati i contatti per il rinnovo, vediamo”.

