Criscitiello rivela: "De Laurentiis preferisce prendere Italiano a Napoli che pagare 10 milioni a Conte"

Conte, De Laurentiis e Vincenzo Italiano. Il triangolo per la panchina del Napoli spiegato da Michele Criscitiello

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato del futuro della panchina del Napoli tirando dentro anche il nome di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

"In chiusura riflessione su Antonio Conte. Se fino a due mesi fa Conte non prendeva neanche in considerazione l’ipotesi Napoli, oggi, come giustamente riferito da Pedullà la scorsa settimana su Sportitalia, ha dato una apertura indiretta a De Laurentiis. Però il Napoli di pagare un allenatore 9-10 milioni di euro senza avere i proventi della Champions League non ha tanta voglia. Di pagare a Italiano 2 milioni netti a stagione, De Laurentiis avrebbe più piacere. Conte aspetta perché un altro anno fermo non ci vuole stare. Va bene la pesca, la gita, e le passerelle di beneficenza ma ora vuole tornare a ruggire. La gabbia è stretta. Progetti veri per Conte non ci sono. Affascinanti neanche. Napoli sarebbe un ripiego, nonostante la grande piazza che lo aspetterebbe. Ma sognava qualcosa di diverso di lavorare per De Laurentiis e Manna anche se dietro Manna c’è l’ombra di Paratici che attende la fine della squalifica. Conte non sente De Laurentiis da gennaio quando in piena emergenza era pronto a fare ponti d’oro al mister leccese. Ora ha frenato. Conte aveva un sogno: il Milan. La squadra gli piaceva, Ibra anche, la tifoseria tantissimo e la città manco a dirlo. Furlani, però, ha frenato. Chi dice che Conte chiede calciatori affermati e costosi significa che non studia, non conosce la storia e non approfondisce. Esempio Inter: Bastoni è un bonus di Conte, Hakimi idem, Lukaku è costato ma grazie a Conte la società ha fatto una grande plusvalenza che ha reso solo con Conte; poi solo flop. I rossoneri vogliono ripartire da Pioli ma per farlo Furlani non ha considerato una cosa: se giovedì esci a Roma, Pioli non puoi confermarlo neanche se passi per il Vaticano e chiedi la benedizione a Papa Francesco. E anche se vai in semifinale il discorso non cambia: Pioli, grazie, ma qui hai finito!"

LE PAROLE DI RICCARDO MONTOLIVO

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