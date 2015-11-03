Labaro Viola

Notizie Criscitiello Fiorentina

Criscitiello demolisce Kean: “Scarso, presuntuoso e dannoso per l’Italia, ha un atteggiamento schifoso”

17 aprile 2026 11:34

Criscitiello annuncia: “Gravina si dimette”. Poi svela: “Abodi ha già chiamato Mancini”

02 aprile 2026 12:44

Criscitiello attacca Fagioli: “Gente come lui non deve più mettere piede in Nazionale. Bravo Gattuso”

25 marzo 2026 15:29

Criscitiello: "La Fiorentina si salverà. Ha dalla sua parte una tifoseria che non l'ha mai abbandonata"

03 marzo 2026 16:40

Sentite Criscitiello: "Della Conference non interessa niente a nessuno, è una coppa che non è considerata"

25 febbraio 2026 14:28

Criscitiello: "La Fiorentina perde troppi punti dopo il 90°, lotterà col Lecce fino alla fine per la salvezza"

10 febbraio 2026 17:25

Ha torto Manuel Parlato, fa causa a Sportitalia ma perde e adesso è costretto a pagare

31 gennaio 2026 16:49

"Commisso e Barone due giganti, due uomini con le palle che il calcio italiano non meritava"

20 gennaio 2026 23:49

Criscitiello: "Commisso ci ha lasciato tanti insegnamenti, siamo il terzo mondo per le infrastrutture nel calcio"

19 gennaio 2026 14:06

Criscitiello duro: "Fiorentina da 0. Se sostituisci Barone con un addetto stampa meriti di andare in B"

29 dicembre 2025 10:11

Criscitiello: "La Serie A non può perdere una piazza come Firenze. Ne va della sua qualità"

17 dicembre 2025 14:40

Criscitiello: “Pioli ha sbagliato ma non era il colpevole. Se metti Goretti DS, la tua ambizione è la Serie B”

08 dicembre 2025 15:47

Criscitiello sicuro: "Vanoli salverà la Fiorentina, a Natale già fuori dalla zona retrocessione"

25 novembre 2025 23:05

Criscitiello non include la Fiorentina nella lotta salvezza: "Lotta tra Cagliari, Verona, Pisa e Genoa"

13 novembre 2025 16:37

Criscitiello attacca: “Gli striscioni contro Pioli sono una follia, perché avrebbe dovuto lasciare i soldi?”

06 novembre 2025 16:43

Criscitiello attacca Goretti: "Non può fare il direttore alla Fiorentina, è un profilo da Perugia o Reggiana"

05 novembre 2025 13:36

Criscitiello sicuro: “Da quando è morto Barone la Fiorentina è finita. Pradè? Il primo da licenziare era Goretti”

03 novembre 2025 09:08

Criscitiello: "Var nel mirino della Procura. I varisti saranno sorvegliati durante le partite di Serie A"

29 ottobre 2025 20:23

Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"

07 ottobre 2025 19:11

Paura per Criscitiello, gli hanno puntato una pistola in faccia e strappato il Rolex dal polso

02 ottobre 2025 18:18

Criscitiello: "La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano"

24 settembre 2025 13:37

Criscitiello duro su Retegui: "Basta convocare chi non è italiano, così saremo sempre più deboli"

09 settembre 2025 12:39

Criscitiello: "Come si fa a dare la 10 dell'Udinese a Zaniolo dopo il brutto episodio al Viola Park?"

04 settembre 2025 12:13

Criscitiello non ha dubbi: “La Fiorentina sarà l’eterna e solita incompiuta”

11 agosto 2025 16:28

Criscitiello rilancia: "Tra A e C circa il 90% dei giocatori scommette, ma solo i grossi nomi escono"

14 aprile 2025 13:12

Criscitiello smaschera il Napoli: "Mi avevate chiamato per farlo licenziare, buttato fuori dal centro sportivo"

06 febbraio 2025 00:03

Criscitiello licenzia Manuel Parlato in diretta: "Torna a lavorare a Canale 21. Il tifoso fallo a casa tua"

05 febbraio 2025 15:41

Criscitiello: "Palladino un predestinato, senza di lui il Monza è crollato e con lui la Fiorentina va meglio"

30 dicembre 2024 12:05

Criscitiello: "Coppa Italia? Bisogna cambiare. Era la settimana perfetta per recuperare Fiorentina-Inter"

04 dicembre 2024 15:16

Criscitiello squalificato due anni per insulti razzisti, sputi e inseguimento all’arbitro in Serie D

04 dicembre 2024 00:09

Criscitiello: "La Fiorentina è da settimo posto dietro alla Lazio, le altre sono più forti"

27 novembre 2024 19:27

Sentite Criscitiello: "Fiorentina e Lazio molto belle, ma non arriveranno tra le prime 4. La Juventus sì"

26 novembre 2024 13:34

Criscitiello: "Americani di calcio non capiscono nulla. Ci servono i loro dollari, ma fanno solo disastri"

18 novembre 2024 14:30

Criscitiello: "Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto"

12 ottobre 2024 23:24

Criscitiello: "Commisso dice cose sacrosante, ma il palazzo è più forte della guerra che combatte da solo"

09 settembre 2024 12:02

Criscitiello: "Fonseca è da Fiorentina, non da Milan. Passare da Italiano a Palladino è svalutare il club"

17 giugno 2024 13:55

Criscitiello rivela: "De Zerbi verso la panchina del Marsiglia, gradisce la destinazione. Parti vicinissime"

13 giugno 2024 13:28

Criscitiello dà il voto alla Fiorentina: "6,5. Se torna a Firenze con la coppa sarà da 8, non è semplice"

27 maggio 2024 09:25

Criscitiello rivela: "De Laurentiis preferisce prendere Italiano a Napoli che pagare 10 milioni a Conte"

15 aprile 2024 08:51

Criscitiello annuncia: "Gilardino lascia il Genoa, la società non vuole parlare con Moggi. Possibilità Fiorentina"

15 aprile 2024 08:40

Criscitiello: "Due partite inutili dell'Italia negli USA, poi si lamentano per il recupero di Atalanta-Fiorentina"

25 marzo 2024 17:17

Criscitiello: "Italiano? Bisogna capire quando una storia è finita. C'è la fila per allenare la Fiorentina"

18 marzo 2024 15:30

Il messaggio di Criscitiello a Barone: "Forza Joe, abbiamo ancora tante cene di pesce da fare nella tua Pozzallo!"

18 marzo 2024 14:15

Criscitiello rivela: "Sarri non sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Non piace a Commisso e Barone"

16 marzo 2024 15:02

Criscitiello annuncia: "Italiano e la Fiorentina ai saluti a fine stagione, decisione presa di comune accordo"

16 marzo 2024 14:48

Criscitiello difende la società viola: "Ha investito nelle strutture. Italiano è bravo ma troppi alti e bassi"

05 febbraio 2024 13:15

Criscitiello: "Commisso viene insultato perchè l'Italia è il terzo mondo, sta insegnando calcio"

02 ottobre 2023 12:11

Criscitiello se la prende con Sottil: "Qualcuno dovrebbe ricordargli che il campionato è iniziato"

25 settembre 2023 13:24

Criscitiello smaschera Mourinho: "I calendari in serie A vengono fatti dal suo ex team manager. Perché si lamenta?"

21 settembre 2023 11:53

Mandorlini risponde a Criscitiello: "Ho sentito quello che hai detto su Italiano, l'errore è del difensore"

10 giugno 2023 15:49

Criscitiello punta il dito: "Quale beffa? La colpa è di italiano. Allenatore tatticamente presuntuoso"

08 giugno 2023 17:10

Criscitiello applaude la Fiorentina: "Proprietà forte con schiena dritta. Non si è piegata agli insulti"

05 giugno 2023 13:40

Criscitiello: "In Italia la Juventus si salva grazie alla politica, mentre in Europa te la fanno pagare"

26 aprile 2023 17:55

Criscitiello difende Corvino: "Cari tifosi del Lecce, non merita di ricevere cori ironici per il lavoro fatto"

17 aprile 2023 11:27

Criscitiello: "Cairo, il tuo nemico è Commisso ma devi imparare da quello che ha fatto alla Fiorentina"

17 aprile 2023 08:38

L'America fa ricca Criscitiello, venduta la sua agenzia di scommesse che fa 50 milioni ogni mese

12 aprile 2023 16:20

Criscitiello: "A Firenze hanno trattato male Corvino e adesso faranno stufare anche Commisso"

20 febbraio 2023 14:12

Criscitiello con Commisso: "Dice verità, non scende a compromessi. Calcio italiano deve ripartire da zero"

02 febbraio 2023 13:03

Con Cabral infortunato può accendersi il mercato, Sportitalia scrive: "Fiorentina vuole Bamba"

11 gennaio 2023 20:16

Criscitiello: "Allegri non vuole Vlahovic, è un flop. Il gioco della Fiorentina era perfetto per lui"

09 gennaio 2023 13:39

Criscitiello: "Rovinati i rapporti tra Barone e Lotito «Avete fatto schifo» l'accusa della Fiorentina"

06 dicembre 2022 13:52

Criscitiello: "Italiano si è perso, il calcio champagne non c'è più. Senza Vlahovic squadra spenta"

24 ottobre 2022 16:13

Altro caos in casa Torino, rissa sfiorata tra Juric e Lukic, adesso si cerca la pace prima del Monza

12 agosto 2022 23:24

Criscitiello: "La Fiorentina si sta rinforzando seriamente mentre Napoli e Lazio sono ferme al palo"

27 giugno 2022 12:18

Criscitiello incorona l'ex viola Corvino: "E' un fuoriclasse, al posto suo in A raccomandati e yes man"

09 maggio 2022 13:35

Acerbi ride dopo il gol del Milan, la denuncia di Criscitiello: "Merita approfondimento della Procura"

25 aprile 2022 13:36

Anche Criscitiello si inchina alla Fiorentina dopo Napoli: "Ottima squadra con un grande allenatore"

11 aprile 2022 16:22

Criscitiello: “Operazione Vlahovic, brava Fiorentina ad aver ragionato da imprenditori e non da tifosi”

31 gennaio 2022 10:08

Criscitiello deride e snobba Berrettini in diretta su Sportitalia: "Non ce ne frega niente". Il video

27 gennaio 2022 16:44

Criscitiello: ''Corvino con questi 67 milioni ha lasciato alla Viola 200 milioni di plusvalenze''

25 gennaio 2022 22:26

Criscitiello annuncia: "Vlahovic alla Juventus per 67 milioni, visite mediche giovedi, accordo trovato"

25 gennaio 2022 00:11

Criscitiello: "Commisso adesso rifiuta di dare Vlahovic alla Juventus, il prossimo anno gira il campo?"

24 gennaio 2022 00:09

Bargiggia attacca Criscitiello: "A Sportitalia nani da circo come Er Faina e mix di tette e cosce"

23 gennaio 2022 22:52

Criscitiello rivela: "All'Atalanta Gasperini e il ds Sartori non si parlano, situazione paradossale"

18 gennaio 2022 16:14

Criscitiello annuncia: "Possibile rinvio a lunedì di Torino-Fiorentina, viola a Napoli giovedì in Coppa"

07 gennaio 2022 19:46

Criscitiello: "Corvino da 7, a Firenze vivono ancora di rendita tra Vlahovic e Castrovilli"

27 dicembre 2021 15:27

Criscitiello contro Ribery: "Potevano chiedere a Firenze, giocatore finito. Sbagliato prenderlo"

20 dicembre 2021 16:51

La Russa contro Caressa in diretta a Sportitalia: "Il calcio non è quello che fanno a Sky la sera"

14 dicembre 2021 12:52

Criscitiello: "Fiorentina sogna Alvarez e sta continuando a trattare con il Sassuolo per Berardi"

13 dicembre 2021 00:44

Criscitiello scherza: "C'è Empoli-Fiorentina, Giada Giacalone meglio che stia dentro lo stadio"

09 dicembre 2021 00:23

Criscitiello: "Corvino è il Re dei bomber, Vlahovic è una delle sue ultime scoperte"

01 dicembre 2021 18:55

Criscitiello denuncia: "La Federazione sapeva ciò che faceva la Juventus ma non è intervenuta"

29 novembre 2021 00:17

Criscitiello elogia Italiano: "Sta dando vita a tanti giocatori della Fiorentina che sono finiti"

15 novembre 2021 17:19

Criscitiello: "Corvino è il Re del calciomercato, a Firenze dovrebbero fargli delle statue"

08 novembre 2021 11:09

Criscitiello: "Commisso, unico errore è stato non vendere Vlahovic in estate. Ora prendi Lucca"

11 ottobre 2021 00:12

Criscitiello: "Bel segno della Fiorentina trattenere Vlahovic, ora il rinnovo sennò diventa un problema"

06 settembre 2021 07:51

Criscitiello: "Pjanic-Berardi la Fiorentina sogna il doppio colpo: ultima settimana decisiva"

23 agosto 2021 08:56

Criscitiello: "Fiorentina vuole Pjanic, Commisso vuole fare sgarbo alla Juventus. Affare possibile"

20 agosto 2021 12:38

Criscitiello: "Fiorentina imbarazzante, Italiano dice addio allo Spezia e ora rimane senza panchina"

25 giugno 2021 10:24

Criscitiello: "Gattuso mai convinto della Fiorentina. Società senza rispetto dei ruoli e chiarezza"

21 giugno 2021 01:16

Criscitiello: "Avevo ragione quando dicevo a Gattuso di non accettare la Fiorentina. Progetto non c'è"

17 giugno 2021 10:32

Criscitiello: "Due dirigenti uno spreco. La Fiorentina ha bisogno di 12 rinforzi, di cui 8 titolari entro il ritiro"

14 giugno 2021 11:40

Criscitiello contro Gattuso: "Sbagliato andare alla Fiorentina, organizzata male, Commisso vede solo nemici"

31 maggio 2021 00:16

Criscitiello: "Stanno rifiutando tutti la Fiorentina, Gattuso intenzionato a dire no. Conferenza Commisso non ha aiutato"

17 maggio 2021 23:24

Criscitiello a Gattuso: "Non andare alla Fiorentina, non è la scelta giusta, pensaci mille volte"

17 maggio 2021 13:13

Criscitiello annuncia: "La Fiorentina ha contattato De Zerbi, chiesta libertà sul mercato. C'è gradimento"

26 aprile 2021 00:47

Criscitiello: "Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli: su di lui c'è la Fiorentina, ma non solo"

05 aprile 2021 09:35

Criscitiello: "Commisso non ha capito nulla. La Fiorentina vive grazie a Corvino, Vlahovic suo"

15 marzo 2021 00:20

Criscitiello: "Si parla di De Zerbi e Petrachi per la rinascita di una nuova Fiorentina"

15 febbraio 2021 12:42

Criscitiello: "Petrachi era l'artefice dei successi del Toro. Mentre la viola..."

25 gennaio 2021 15:07

Archivio

Esplora l'archivio di Criscitiello

Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 33 Sett. 16 Sett. 6 Sett. 1
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 16 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 6
Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 23 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 8 Sett. 5 Sett. 2
Sett. 49 Sett. 43 Sett. 32 Sett. 26 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 40 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 10 Sett. 7 Sett. 4
Sett. 51 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 28 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 4
Sett. 52 Sett. 48 Sett. 41 Sett. 35 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 19
Sett. 23 Sett. 19
Sett. 51 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 32 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 18
Sett. 48