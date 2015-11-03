Notizie Criscitiello Fiorentina

Criscitiello demolisce Kean: “Scarso, presuntuoso e dannoso per l’Italia, ha un atteggiamento schifoso”
17 aprile 2026 11:34
Criscitiello annuncia: “Gravina si dimette”. Poi svela: “Abodi ha già chiamato Mancini”
02 aprile 2026 12:44
Criscitiello attacca Fagioli: “Gente come lui non deve più mettere piede in Nazionale. Bravo Gattuso”
25 marzo 2026 15:29
Criscitiello: "La Fiorentina si salverà. Ha dalla sua parte una tifoseria che non l'ha mai abbandonata"
03 marzo 2026 16:40
Sentite Criscitiello: "Della Conference non interessa niente a nessuno, è una coppa che non è considerata"
25 febbraio 2026 14:28
Criscitiello: "La Fiorentina perde troppi punti dopo il 90°, lotterà col Lecce fino alla fine per la salvezza"
10 febbraio 2026 17:25
Ha torto Manuel Parlato, fa causa a Sportitalia ma perde e adesso è costretto a pagare
31 gennaio 2026 16:49
"Commisso e Barone due giganti, due uomini con le palle che il calcio italiano non meritava"
20 gennaio 2026 23:49
Criscitiello: "Commisso ci ha lasciato tanti insegnamenti, siamo il terzo mondo per le infrastrutture nel calcio"
19 gennaio 2026 14:06
Criscitiello duro: "Fiorentina da 0. Se sostituisci Barone con un addetto stampa meriti di andare in B"
29 dicembre 2025 10:11
Criscitiello: "La Serie A non può perdere una piazza come Firenze. Ne va della sua qualità"
17 dicembre 2025 14:40
Criscitiello: “Pioli ha sbagliato ma non era il colpevole. Se metti Goretti DS, la tua ambizione è la Serie B”
08 dicembre 2025 15:47
Criscitiello sicuro: "Vanoli salverà la Fiorentina, a Natale già fuori dalla zona retrocessione"
25 novembre 2025 23:05
Criscitiello non include la Fiorentina nella lotta salvezza: "Lotta tra Cagliari, Verona, Pisa e Genoa"
13 novembre 2025 16:37
Criscitiello attacca: “Gli striscioni contro Pioli sono una follia, perché avrebbe dovuto lasciare i soldi?”
06 novembre 2025 16:43
Criscitiello attacca Goretti: "Non può fare il direttore alla Fiorentina, è un profilo da Perugia o Reggiana"
05 novembre 2025 13:36
Criscitiello sicuro: “Da quando è morto Barone la Fiorentina è finita. Pradè? Il primo da licenziare era Goretti”
03 novembre 2025 09:08
Criscitiello: "Var nel mirino della Procura. I varisti saranno sorvegliati durante le partite di Serie A"
29 ottobre 2025 20:23
Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"
07 ottobre 2025 19:11
Paura per Criscitiello, gli hanno puntato una pistola in faccia e strappato il Rolex dal polso
02 ottobre 2025 18:18
Criscitiello: "La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano"
24 settembre 2025 13:37
Criscitiello duro su Retegui: "Basta convocare chi non è italiano, così saremo sempre più deboli"
09 settembre 2025 12:39
Criscitiello: "Come si fa a dare la 10 dell'Udinese a Zaniolo dopo il brutto episodio al Viola Park?"
04 settembre 2025 12:13
Criscitiello non ha dubbi: “La Fiorentina sarà l’eterna e solita incompiuta”
11 agosto 2025 16:28
Criscitiello rilancia: "Tra A e C circa il 90% dei giocatori scommette, ma solo i grossi nomi escono"
14 aprile 2025 13:12
Criscitiello smaschera il Napoli: "Mi avevate chiamato per farlo licenziare, buttato fuori dal centro sportivo"
06 febbraio 2025 00:03
Criscitiello licenzia Manuel Parlato in diretta: "Torna a lavorare a Canale 21. Il tifoso fallo a casa tua"
05 febbraio 2025 15:41
Criscitiello: "Palladino un predestinato, senza di lui il Monza è crollato e con lui la Fiorentina va meglio"
30 dicembre 2024 12:05
Criscitiello: "Coppa Italia? Bisogna cambiare. Era la settimana perfetta per recuperare Fiorentina-Inter"
04 dicembre 2024 15:16
Criscitiello squalificato due anni per insulti razzisti, sputi e inseguimento all’arbitro in Serie D
04 dicembre 2024 00:09
Criscitiello: "La Fiorentina è da settimo posto dietro alla Lazio, le altre sono più forti"
27 novembre 2024 19:27
Sentite Criscitiello: "Fiorentina e Lazio molto belle, ma non arriveranno tra le prime 4. La Juventus sì"
26 novembre 2024 13:34
Criscitiello: "Americani di calcio non capiscono nulla. Ci servono i loro dollari, ma fanno solo disastri"
18 novembre 2024 14:30
Criscitiello: "Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto"
12 ottobre 2024 23:24
Criscitiello: "Commisso dice cose sacrosante, ma il palazzo è più forte della guerra che combatte da solo"
09 settembre 2024 12:02
Criscitiello: "Fonseca è da Fiorentina, non da Milan. Passare da Italiano a Palladino è svalutare il club"
17 giugno 2024 13:55
Criscitiello rivela: "De Zerbi verso la panchina del Marsiglia, gradisce la destinazione. Parti vicinissime"
13 giugno 2024 13:28
Criscitiello dà il voto alla Fiorentina: "6,5. Se torna a Firenze con la coppa sarà da 8, non è semplice"
27 maggio 2024 09:25
Criscitiello rivela: "De Laurentiis preferisce prendere Italiano a Napoli che pagare 10 milioni a Conte"
15 aprile 2024 08:51
Criscitiello annuncia: "Gilardino lascia il Genoa, la società non vuole parlare con Moggi. Possibilità Fiorentina"
15 aprile 2024 08:40
Criscitiello: "Due partite inutili dell'Italia negli USA, poi si lamentano per il recupero di Atalanta-Fiorentina"
25 marzo 2024 17:17
Criscitiello: "Italiano? Bisogna capire quando una storia è finita. C'è la fila per allenare la Fiorentina"
18 marzo 2024 15:30
Il messaggio di Criscitiello a Barone: "Forza Joe, abbiamo ancora tante cene di pesce da fare nella tua Pozzallo!"
18 marzo 2024 14:15
Criscitiello rivela: "Sarri non sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Non piace a Commisso e Barone"
16 marzo 2024 15:02
Criscitiello annuncia: "Italiano e la Fiorentina ai saluti a fine stagione, decisione presa di comune accordo"
16 marzo 2024 14:48
Criscitiello difende la società viola: "Ha investito nelle strutture. Italiano è bravo ma troppi alti e bassi"
05 febbraio 2024 13:15
Criscitiello: "Commisso viene insultato perchè l'Italia è il terzo mondo, sta insegnando calcio"
02 ottobre 2023 12:11
Criscitiello se la prende con Sottil: "Qualcuno dovrebbe ricordargli che il campionato è iniziato"
25 settembre 2023 13:24
Criscitiello smaschera Mourinho: "I calendari in serie A vengono fatti dal suo ex team manager. Perché si lamenta?"
21 settembre 2023 11:53
Mandorlini risponde a Criscitiello: "Ho sentito quello che hai detto su Italiano, l'errore è del difensore"
10 giugno 2023 15:49
Criscitiello punta il dito: "Quale beffa? La colpa è di italiano. Allenatore tatticamente presuntuoso"
08 giugno 2023 17:10
Criscitiello applaude la Fiorentina: "Proprietà forte con schiena dritta. Non si è piegata agli insulti"
05 giugno 2023 13:40
Criscitiello: "In Italia la Juventus si salva grazie alla politica, mentre in Europa te la fanno pagare"
26 aprile 2023 17:55
Criscitiello difende Corvino: "Cari tifosi del Lecce, non merita di ricevere cori ironici per il lavoro fatto"
17 aprile 2023 11:27
Criscitiello: "Cairo, il tuo nemico è Commisso ma devi imparare da quello che ha fatto alla Fiorentina"
17 aprile 2023 08:38
L'America fa ricca Criscitiello, venduta la sua agenzia di scommesse che fa 50 milioni ogni mese
12 aprile 2023 16:20
Criscitiello: "A Firenze hanno trattato male Corvino e adesso faranno stufare anche Commisso"
20 febbraio 2023 14:12
Criscitiello con Commisso: "Dice verità, non scende a compromessi. Calcio italiano deve ripartire da zero"
02 febbraio 2023 13:03
Con Cabral infortunato può accendersi il mercato, Sportitalia scrive: "Fiorentina vuole Bamba"
11 gennaio 2023 20:16
Criscitiello: "Allegri non vuole Vlahovic, è un flop. Il gioco della Fiorentina era perfetto per lui"
09 gennaio 2023 13:39
Criscitiello: "Rovinati i rapporti tra Barone e Lotito «Avete fatto schifo» l'accusa della Fiorentina"
06 dicembre 2022 13:52
Criscitiello: "Italiano si è perso, il calcio champagne non c'è più. Senza Vlahovic squadra spenta"
24 ottobre 2022 16:13
Altro caos in casa Torino, rissa sfiorata tra Juric e Lukic, adesso si cerca la pace prima del Monza
12 agosto 2022 23:24
Criscitiello: "La Fiorentina si sta rinforzando seriamente mentre Napoli e Lazio sono ferme al palo"
27 giugno 2022 12:18
Criscitiello incorona l'ex viola Corvino: "E' un fuoriclasse, al posto suo in A raccomandati e yes man"
09 maggio 2022 13:35
Acerbi ride dopo il gol del Milan, la denuncia di Criscitiello: "Merita approfondimento della Procura"
25 aprile 2022 13:36
Anche Criscitiello si inchina alla Fiorentina dopo Napoli: "Ottima squadra con un grande allenatore"
11 aprile 2022 16:22
Criscitiello: “Operazione Vlahovic, brava Fiorentina ad aver ragionato da imprenditori e non da tifosi”
31 gennaio 2022 10:08
Criscitiello deride e snobba Berrettini in diretta su Sportitalia: "Non ce ne frega niente". Il video
27 gennaio 2022 16:44
Criscitiello: ''Corvino con questi 67 milioni ha lasciato alla Viola 200 milioni di plusvalenze''
25 gennaio 2022 22:26
Criscitiello annuncia: "Vlahovic alla Juventus per 67 milioni, visite mediche giovedi, accordo trovato"
25 gennaio 2022 00:11
Criscitiello: "Commisso adesso rifiuta di dare Vlahovic alla Juventus, il prossimo anno gira il campo?"
24 gennaio 2022 00:09
Bargiggia attacca Criscitiello: "A Sportitalia nani da circo come Er Faina e mix di tette e cosce"
23 gennaio 2022 22:52
Criscitiello rivela: "All'Atalanta Gasperini e il ds Sartori non si parlano, situazione paradossale"
18 gennaio 2022 16:14
Criscitiello annuncia: "Possibile rinvio a lunedì di Torino-Fiorentina, viola a Napoli giovedì in Coppa"
07 gennaio 2022 19:46
Criscitiello: "Corvino da 7, a Firenze vivono ancora di rendita tra Vlahovic e Castrovilli"
27 dicembre 2021 15:27
Criscitiello contro Ribery: "Potevano chiedere a Firenze, giocatore finito. Sbagliato prenderlo"
20 dicembre 2021 16:51
La Russa contro Caressa in diretta a Sportitalia: "Il calcio non è quello che fanno a Sky la sera"
14 dicembre 2021 12:52
Criscitiello: "Fiorentina sogna Alvarez e sta continuando a trattare con il Sassuolo per Berardi"
13 dicembre 2021 00:44
Criscitiello scherza: "C'è Empoli-Fiorentina, Giada Giacalone meglio che stia dentro lo stadio"
09 dicembre 2021 00:23
Criscitiello: "Corvino è il Re dei bomber, Vlahovic è una delle sue ultime scoperte"
01 dicembre 2021 18:55
Criscitiello denuncia: "La Federazione sapeva ciò che faceva la Juventus ma non è intervenuta"
29 novembre 2021 00:17
Criscitiello elogia Italiano: "Sta dando vita a tanti giocatori della Fiorentina che sono finiti"
15 novembre 2021 17:19
Criscitiello: "Corvino è il Re del calciomercato, a Firenze dovrebbero fargli delle statue"
08 novembre 2021 11:09
Criscitiello: "Commisso, unico errore è stato non vendere Vlahovic in estate. Ora prendi Lucca"
11 ottobre 2021 00:12
Criscitiello: "Bel segno della Fiorentina trattenere Vlahovic, ora il rinnovo sennò diventa un problema"
06 settembre 2021 07:51
Criscitiello: "Pjanic-Berardi la Fiorentina sogna il doppio colpo: ultima settimana decisiva"
23 agosto 2021 08:56
Criscitiello: "Fiorentina vuole Pjanic, Commisso vuole fare sgarbo alla Juventus. Affare possibile"
20 agosto 2021 12:38
Criscitiello: "Fiorentina imbarazzante, Italiano dice addio allo Spezia e ora rimane senza panchina"
25 giugno 2021 10:24
Criscitiello: "Gattuso mai convinto della Fiorentina. Società senza rispetto dei ruoli e chiarezza"
21 giugno 2021 01:16
Criscitiello: "Avevo ragione quando dicevo a Gattuso di non accettare la Fiorentina. Progetto non c'è"
17 giugno 2021 10:32
Criscitiello: "Due dirigenti uno spreco. La Fiorentina ha bisogno di 12 rinforzi, di cui 8 titolari entro il ritiro"
14 giugno 2021 11:40
Criscitiello contro Gattuso: "Sbagliato andare alla Fiorentina, organizzata male, Commisso vede solo nemici"
31 maggio 2021 00:16
Criscitiello: "Stanno rifiutando tutti la Fiorentina, Gattuso intenzionato a dire no. Conferenza Commisso non ha aiutato"
17 maggio 2021 23:24
Criscitiello a Gattuso: "Non andare alla Fiorentina, non è la scelta giusta, pensaci mille volte"
17 maggio 2021 13:13
Criscitiello annuncia: "La Fiorentina ha contattato De Zerbi, chiesta libertà sul mercato. C'è gradimento"
26 aprile 2021 00:47
Criscitiello: "Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli: su di lui c'è la Fiorentina, ma non solo"
05 aprile 2021 09:35
Criscitiello: "Commisso non ha capito nulla. La Fiorentina vive grazie a Corvino, Vlahovic suo"
15 marzo 2021 00:20
Criscitiello: "Si parla di De Zerbi e Petrachi per la rinascita di una nuova Fiorentina"
15 febbraio 2021 12:42
Criscitiello: "Petrachi era l'artefice dei successi del Toro. Mentre la viola..."
25 gennaio 2021 15:07
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