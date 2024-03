Criscitiello: “Due partite inutili dell’Italia negli USA, poi si lamentano per il recupero di Atalanta-Fiorentina”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo nuovo editoriale si è espresso così sul problema dei calendari intasati. Le parole del giornalista, che si è altresì soffermato sulla questione del rinvio di Atalanta-Fiorentina, gara rimandata a data da destinarsi a causa della tragedia che si è verificata in casa dei Viola:

“Ci lamentiamo sempre dei calendari intasati, non sappiamo quando recuperare Atalanta-Fiorentina ma poi nessuno fa nulla per evitare settimane inutili come questa dove l’Italia deve fare viaggi intercontinentali per giocare due partite inutili. Le stranezze del calcio di oggi”.

