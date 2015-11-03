Notizie Atalanta Fiorentina Fiorentina

I precedenti di Atalanta-Fiorentina: 19 le vittorie viola in 72 incontri, l’anno scorso vinse la Dea 3-2
29 novembre 2025 15:28
Marcenaro sarà l'arbitro di Atalanta-Fiorentina: l'ultima gara vinta dai viola fu diretta da lui
26 novembre 2025 14:42
Flachi: "Palladino non ha ancora capito il vestito giusto. Ieri le individualità hanno fatto la differenza"
16 settembre 2024 16:24
Calamai: "tre punti in quattro partite sono pochissimi considerato il calendario. Palladino deve capire gli errori"
16 settembre 2024 15:23
Serena: "La Fiorentina rivelazione?, mi sto un pò ricredendo. Gudmundsson può cambiare tanto"
16 settembre 2024 14:41
Pradè: "I due gol a fine primo tempo hanno tagliato le gambe. L'Atalanta non mi è sembrata più forte di noi"
15 settembre 2024 18:23
Quarta: "Anche lo scorso anno giocavamo uomo su uomo in difesa. Serve tempo e pazienza"
15 settembre 2024 18:14
De Ketelaere: "La Fiorentina avanti 2 volte, di solito è difficile ribaltarla. Abbiamo dimostrato forza"
15 settembre 2024 17:59
Palladino: "Molto contento della fase difensiva. Abbiamo concesso poco all'Atalanta"
15 settembre 2024 17:45
Gasperini: "La Fiorentina ha cambiato tanto come noi. Abbiamo avuto la forza di aggiustare la partita"
15 settembre 2024 17:29
Gasperini può sorridere: Zaniolo è convocato per la Fiorentina. Recuperati anche Kolasinac e Djimsiti
14 settembre 2024 19:07
Palladino: "Domani vedrete Fiorentina diversa. Vogliamo metterli in difficoltà con la nostra identità"
14 settembre 2024 18:20
Gasperini: "Fiorentina ha fatto un mercato importante. Felice per Gosens, è in una squadra competitiva"
14 settembre 2024 15:55
Orlando: "Ora tocca a Palladino far funzionare la Fiorentina. Atalanta più organizzata, gioca a memoria"
13 settembre 2024 17:25
Sella: "Atalanta-Fiorentina? Si penserà più ad attaccare che a difendere. Palladino cerca equilibrio"
13 settembre 2024 17:12
TMW, diversi dubbi per Gasperini in vista della Fiorentina: Kolasinac e Djimsiti lavorano a parte
10 settembre 2024 20:48
Ammenda di 5000 euro per la Fiorentina dopo la gara di Bergamo: "Lanciati in campo fumogeni e accendini"
03 giugno 2024 13:29
Italiano: "Sono stati 3 anni bellissimi. Ho i brividi, lasciare questo legame è molto doloroso per me"
02 giugno 2024 21:03
Pradè: "Chiediamo scusa per la finale. Abbiamo provato a convincere Italiano, con la Coppa sarebbe rimasto"
02 giugno 2024 20:48
A Bergamo Fiorentina contestata dai tifosi dopo la partita: parole pesanti e coro: "Solo per la maglia"
02 giugno 2024 20:26
Milenkovic: "Rispettiamo il comunicato della Fiesole. Non siamo riusciti a regalare un sogno a Firenze"
02 giugno 2024 17:45
FORMAZIONE FIORENTINA: MARTINELLI IN PORTA, FUORI DODO E ARTHUR, BELTRAN TREQUARTISTA
02 giugno 2024 17:06
Dal Viola Park, Oggi rifinitura e solo domani a Bergamo. Ancora tanta amarezza in casa Fiorentina
01 giugno 2024 19:01
Roma in Champions? Gasperini non è d'accordo. L'Atalanta vince, recupero con la Fiorentina non conterà nulla
26 maggio 2024 19:57
Biasin: "Atalanta-Fiorentina? Partita grottesca. Tutti stanno pensando di portare la Roma in Champions"
24 maggio 2024 14:48
Tudor: "Atalanta-Fiorentina il 2 giugno non è normale, compromette la regolarità del campionato"
18 maggio 2024 14:25
Ufficiale, Fiorentina-Napoli si gioca il 17 maggio alle 20:45. Il recupero con l'Atalanta il 2 giugno alle 18
10 maggio 2024 18:35
Bernabai sul recupero di Atalanta-Fiorentina: "Assurdo che si recuperi a fine campionato. La Lega doveva spostare la finale di Coppa Italia"
30 aprile 2024 18:41
Monti: "Italiano se ne andrà ma ci deve lasciare in Europa. Le sue parole dopo l'Atalanta mi hanno deluso"
27 aprile 2024 18:48
Sempre il solito Gasperini: "La squalifica con la Fiorentina? Ora Di Bello fa la Serie B. Giustizia fatta"
27 aprile 2024 18:16
Baiano: "Per passare con l'Atalanta di ora serviva un miracolo. Andavano al doppio della Fiorentina"
26 aprile 2024 18:52
Bucchioni: "Tutti a fare le pulci ad Italiano ma nessuno parla del rigore netto non dato. Cambiava la partita"
26 aprile 2024 18:36
Bucciantini: "La Fiorentina prima di Italiano faceva 40 punti. L'Atalanta ha 5 giocatori di un altro livello"
25 aprile 2024 19:16
Ferrara: "Abbiamo festeggiato gli 80 milioni di Vlahovic come un obiettivo. Soldi spesi malissimo"
25 aprile 2024 18:36
Furia Nico Gonzalez, pubblica il mancato rigore per il fallo di Carnesecchi e il fuorigioco Lookman
25 aprile 2024 13:12
Italiano: "Espulsione determinante. Abbiamo cercato di tenere botta e ci stava quasi per riuscire con Quarta"
24 aprile 2024 23:35
Sentite Grassia: "Contro l'Atalanta me la giocherei con centrocampista in più ed un Belotti in meno"
24 aprile 2024 19:29
Flachi sicuro: "Chi passa ha grosse possibilità di vincere la coppa. Ho visto la Juve, è battibile"
24 aprile 2024 19:07
Casini: "Quando ho preso la decisione su Atalanta-Fiorentina, i medici mi avevano avvisato su Barone"
24 aprile 2024 15:54
Graziani: "Cosa importa se l'allenatore andrà via? I calciatori determinano le belle e le brutte prestazioni"
24 aprile 2024 14:57
TMW, Scalvini può recuperare per la Fiorentina, farà un test domattina. L'Atalanta non vuole rischiarlo
23 aprile 2024 19:43
Gritti (Vice Gasperini): "Fiducioso di ribaltarla, i tifosi ci trascineranno. L'andata è stata sottotono"
23 aprile 2024 19:01
Atalanta, sono in 3 gli assenti in difesa in vista della Fiorentina: Toloi, Holm e Scalvini verso il forfait
23 aprile 2024 17:26
Atalanta, Hien pensa alla Fiorentina: "Abbiamo tutte le qualità per vincere. Spingeremo forte dall'inizio"
23 aprile 2024 16:47
La Fiorentina parte per Bergamo. Non c'è Pradè. Siparietto Ikonè, si dimentica la valigia, ci pensa il preparatore
23 aprile 2024 16:06
Criscitiello: "Due partite inutili dell'Italia negli USA, poi si lamentano per il recupero di Atalanta-Fiorentina"
25 marzo 2024 17:17
Se la Fiorentina va in finale di Conference il match con l'Atalanta può essere recuperato a fine campionato
18 marzo 2024 11:50
Barone colpito da malore durante la riunione tecnica. Trasportato al San Raffaele di Milano. Squadra sotto shock
17 marzo 2024 18:00
Grave malore per Barone prima di Atalanta-Fiorentina, la partita potrebbe non giocarsi
17 marzo 2024 16:45
I convocati della Fiorentina per l'Atalanta: finalmente torna Kouamé, ok Arthur. Assente Christensen
16 marzo 2024 15:19
Denis: "Seguo Quarta dai tempi del River, difensore completo. Italiano? Allenatore che ammiro tanto"
16 marzo 2024 14:34
Gasperini: "Sesta partita in 18 giorni. Ora vogliamo chiudere bene con la Fiorentina, partita importante"
15 marzo 2024 12:32
Regolare il 3-2 di Milenkovic, ok i due rigori viola. L'espulsione di Quarta è giusta. La moviola
11 febbraio 2022 00:22
Grave errore contro la Fiorentina, Quarta prende la palla ma viene espulso per secondo giallo
10 febbraio 2022 20:18
FORM. UFFICIALE: PIATEK TITOLARE, GIOCA SAPONARA, FUORI IKONE' E BONAVENTURA
10 febbraio 2022 16:52
E' l'occasione giusta per battere l'Atalanta ma occhio all'orgoglio della Dea e di Gasperini
09 febbraio 2022 14:45
FORM.UFFICIALE: FUORI GONZALEZ, DRAGOWSKI E CASTROVILLI, GIOCANO SOTTIL E DUNCAN
11 settembre 2021 19:45
Brovarone: "Mancanza di vittorie mette paura. Badelj fuori condizione. Pulgar e Lirola.."
22 settembre 2019 22:55
Gasperini: "Sembrava stregata. Gomez e Ilicic ci danno certezze. Chiesa? Fortunato, ma bravo.."
22 settembre 2019 21:35
Prade: "Siamo amareggiati per il pari. I ragazzi hanno messo sudore e temperamento. Montella.."
22 settembre 2019 21:21
Convocati ACF, Montella ne chiama 24. Benassi recuperato. La lista completa (FOTO)
21 settembre 2019 19:23
Berti: "Compattarsi nelle difficoltà, ecco la grande forza di Firenze e dei fiorentini. Dopo Bergamo.."
18 maggio 2019 15:29
Ansa, bilancio pesante per gli scontri di ieri sera a Bergamo. 12 agenti sono stati feriti…
26 aprile 2019 19:11
Bucchioni: "La squadra è costruita solo sull'idea di fare plusvalenze, ed è undicesima in campionato"
26 aprile 2019 13:50
PAGELLE VIOLA: DISASTRO LAFONT, NON BASTANO MURIEL E CHIESA. VERETOUT...
25 aprile 2019 23:29
Atalanta-Fiorentina, scontro tifosi viola-polizia all'ingresso del settore ospiti
25 aprile 2019 19:25
Stendardo: "L'Atalanta sta ottenendo risultati non casuali, merito degli investimenti di Percassi"
25 aprile 2019 19:11
(VIDEO): l’Atalanta in coppa Italia ricorda molte battaglie. Ricordate Amoruso-Batistuta?
25 aprile 2019 18:30
Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni del match
25 aprile 2019 13:09
Flachi: "La viola vista all'Allianz un pericolo per Gasp. Ecco come Montella può ribaltare tutto.."
24 aprile 2019 09:07
Amoruso: "Simeone? Quando l’anno scorso dicevo che non sarebbe mai diventato un bomber, venivo criticato aspramente"
23 aprile 2019 14:49
Posticipo, Napoli-Atalanta 1-2. Nerazzurri agganciano il Milan al quarto posto. Il tabellino del match
22 aprile 2019 22:01
Designazioni semifinali Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina fischia Calvarese. Al Var..
22 aprile 2019 17:10
Ceccherini: "Rammaricati per questa sconfitta. Con questo spirito di squadra e più determinazione.."
22 aprile 2019 00:21
Milenkovic: "Ora ciò che conta è preparare la partita di giovedì noi in campo e voi gli spalti…"
21 aprile 2019 13:50
Montella(SALA STAMPA): "Oggi non abbiamo mai sofferto la Juve. Prendiamo tutto il positivo per giovedì.. "
20 aprile 2019 22:40
Mirallas: "Gran primo tempo, abbiamo capito di essere forti. A Bergamo la partita della vita.."
20 aprile 2019 22:12
Montella: "Perdere così fa arrabbiare, create 5 palle-gol nitide. Giovedì la 'nostra' partita.."
20 aprile 2019 21:26
Brovarone: "Montella ha cambiato tutto, la squadra risponde e ci crede. Verso Bergamo convinti.."
20 aprile 2019 21:10
Mandorlini: "L'Atalanta se arrivasse quarta e vincesse la Coppa Italia coronerebbe un sogno…"
12 aprile 2019 14:33
Ilicic: "Mi piaceva essere allenato da Montella. Il 3-3 coi viola non è un vantaggio.."
11 aprile 2019 00:14
Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina si giocherà il 25 Aprile alle 20,45. L'altra semifinale..
26 marzo 2019 22:16
Nardella:"Il 24 Aprile i tifosi viola a Bergamo col treno speciale. I dettagli della manovra.."
25 marzo 2019 22:25
Sonetti: "Giocatori viola con poca tenuta mentale. Se lasci 50 metri liberi al Papu.."
05 marzo 2019 21:43
Striscione davanti la Curva Nord del Perugia, sugli scontri al Varlungo: "Basta abusi.."(FOTO)
05 marzo 2019 21:11
Pezzella: "Oggi avevamo cominciato bene, poi i gol presi su errori nostri. Oggi i pensieri erano.."
03 marzo 2019 21:34
Atalanta-Fiorentina, 22 nerazzurri convocati da Gasperini…
02 marzo 2019 19:34
La Nazione, probabile formazione Atalanta-Fiorentina. Rientra Mirallas
01 marzo 2019 09:50
Designazione arbitrale, Atalanta-Fiorentina assegnata a Guida di Torre Annunziata…
28 febbraio 2019 21:33
La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina. Niente partita il 4 marzo, contro l'Atalanta...
11 febbraio 2019 17:57
Un altra sconfitta e la Fiorentina esplode definitivamente. I numeri sono pietosi...
17 febbraio 2018 09:06
Nazione: tifosi viola, oltre 300 a Bergamo, ma si promettono cori contro la società...
17 febbraio 2018 09:01
Atalanta-Fiorentina sarà diretta da Maresca, Carbone e Mondin gli assistenti
15 febbraio 2018 12:49
Attacco, Chiesa unico titolare sicuro: a Bergamo può essere rivoluzione. E Falcinelli…
13 febbraio 2018 09:46
Archivio