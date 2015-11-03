Notizie Atalanta Fiorentina Fiorentina

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I precedenti di Atalanta-Fiorentina: 19 le vittorie viola in 72 incontri, l’anno scorso vinse la Dea 3-2

29 novembre 2025 15:28

Marcenaro sarà l'arbitro di Atalanta-Fiorentina: l'ultima gara vinta dai viola fu diretta da lui

26 novembre 2025 14:42

Flachi: "Palladino non ha ancora capito il vestito giusto. Ieri le individualità hanno fatto la differenza"

16 settembre 2024 16:24

Calamai: "tre punti in quattro partite sono pochissimi considerato il calendario. Palladino deve capire gli errori"

16 settembre 2024 15:23

Serena: "La Fiorentina rivelazione?, mi sto un pò ricredendo. Gudmundsson può cambiare tanto"

16 settembre 2024 14:41

Pradè: "I due gol a fine primo tempo hanno tagliato le gambe. L'Atalanta non mi è sembrata più forte di noi"

15 settembre 2024 18:23

Quarta: "Anche lo scorso anno giocavamo uomo su uomo in difesa. Serve tempo e pazienza"

15 settembre 2024 18:14

De Ketelaere: "La Fiorentina avanti 2 volte, di solito è difficile ribaltarla. Abbiamo dimostrato forza"

15 settembre 2024 17:59

Palladino: "Molto contento della fase difensiva. Abbiamo concesso poco all'Atalanta"

15 settembre 2024 17:45

Gasperini: "La Fiorentina ha cambiato tanto come noi. Abbiamo avuto la forza di aggiustare la partita"

15 settembre 2024 17:29

Gasperini può sorridere: Zaniolo è convocato per la Fiorentina. Recuperati anche Kolasinac e Djimsiti

14 settembre 2024 19:07

Palladino: "Domani vedrete Fiorentina diversa. Vogliamo metterli in difficoltà con la nostra identità"

14 settembre 2024 18:20

Gasperini: "Fiorentina ha fatto un mercato importante. Felice per Gosens, è in una squadra competitiva"

14 settembre 2024 15:55

Orlando: "Ora tocca a Palladino far funzionare la Fiorentina. Atalanta più organizzata, gioca a memoria"

13 settembre 2024 17:25

Sella: "Atalanta-Fiorentina? Si penserà più ad attaccare che a difendere. Palladino cerca equilibrio"

13 settembre 2024 17:12

TMW, diversi dubbi per Gasperini in vista della Fiorentina: Kolasinac e Djimsiti lavorano a parte

10 settembre 2024 20:48

Ammenda di 5000 euro per la Fiorentina dopo la gara di Bergamo: "Lanciati in campo fumogeni e accendini"

03 giugno 2024 13:29

Italiano: "Sono stati 3 anni bellissimi. Ho i brividi, lasciare questo legame è molto doloroso per me"

02 giugno 2024 21:03

Pradè: "Chiediamo scusa per la finale. Abbiamo provato a convincere Italiano, con la Coppa sarebbe rimasto"

02 giugno 2024 20:48

A Bergamo Fiorentina contestata dai tifosi dopo la partita: parole pesanti e coro: "Solo per la maglia"

02 giugno 2024 20:26

Milenkovic: "Rispettiamo il comunicato della Fiesole. Non siamo riusciti a regalare un sogno a Firenze"

02 giugno 2024 17:45

FORMAZIONE FIORENTINA: MARTINELLI IN PORTA, FUORI DODO E ARTHUR, BELTRAN TREQUARTISTA

02 giugno 2024 17:06

Dal Viola Park, Oggi rifinitura e solo domani a Bergamo. Ancora tanta amarezza in casa Fiorentina

01 giugno 2024 19:01

Roma in Champions? Gasperini non è d'accordo. L'Atalanta vince, recupero con la Fiorentina non conterà nulla

26 maggio 2024 19:57

Biasin: "Atalanta-Fiorentina? Partita grottesca. Tutti stanno pensando di portare la Roma in Champions"

24 maggio 2024 14:48

Tudor: "Atalanta-Fiorentina il 2 giugno non è normale, compromette la regolarità del campionato"

18 maggio 2024 14:25

Ufficiale, Fiorentina-Napoli si gioca il 17 maggio alle 20:45. Il recupero con l'Atalanta il 2 giugno alle 18

10 maggio 2024 18:35

Bernabai sul recupero di Atalanta-Fiorentina: "Assurdo che si recuperi a fine campionato. La Lega doveva spostare la finale di Coppa Italia"

30 aprile 2024 18:41

Monti: "Italiano se ne andrà ma ci deve lasciare in Europa. Le sue parole dopo l'Atalanta mi hanno deluso"

27 aprile 2024 18:48

Sempre il solito Gasperini: "La squalifica con la Fiorentina? Ora Di Bello fa la Serie B. Giustizia fatta"

27 aprile 2024 18:16

Baiano: "Per passare con l'Atalanta di ora serviva un miracolo. Andavano al doppio della Fiorentina"

26 aprile 2024 18:52

Bucchioni: "Tutti a fare le pulci ad Italiano ma nessuno parla del rigore netto non dato. Cambiava la partita"

26 aprile 2024 18:36

Bucciantini: "La Fiorentina prima di Italiano faceva 40 punti. L'Atalanta ha 5 giocatori di un altro livello"

25 aprile 2024 19:16

Ferrara: "Abbiamo festeggiato gli 80 milioni di Vlahovic come un obiettivo. Soldi spesi malissimo"

25 aprile 2024 18:36

Furia Nico Gonzalez, pubblica il mancato rigore per il fallo di Carnesecchi e il fuorigioco Lookman

25 aprile 2024 13:12

Italiano: "Espulsione determinante. Abbiamo cercato di tenere botta e ci stava quasi per riuscire con Quarta"

24 aprile 2024 23:35

Sentite Grassia: "Contro l'Atalanta me la giocherei con centrocampista in più ed un Belotti in meno"

24 aprile 2024 19:29

Flachi sicuro: "Chi passa ha grosse possibilità di vincere la coppa. Ho visto la Juve, è battibile"

24 aprile 2024 19:07

Casini: "Quando ho preso la decisione su Atalanta-Fiorentina, i medici mi avevano avvisato su Barone"

24 aprile 2024 15:54

Graziani: "Cosa importa se l'allenatore andrà via? I calciatori determinano le belle e le brutte prestazioni"

24 aprile 2024 14:57

TMW, Scalvini può recuperare per la Fiorentina, farà un test domattina. L'Atalanta non vuole rischiarlo

23 aprile 2024 19:43

Gritti (Vice Gasperini): "Fiducioso di ribaltarla, i tifosi ci trascineranno. L'andata è stata sottotono"

23 aprile 2024 19:01

Atalanta, sono in 3 gli assenti in difesa in vista della Fiorentina: Toloi, Holm e Scalvini verso il forfait

23 aprile 2024 17:26

Atalanta, Hien pensa alla Fiorentina: "Abbiamo tutte le qualità per vincere. Spingeremo forte dall'inizio"

23 aprile 2024 16:47

La Fiorentina parte per Bergamo. Non c'è Pradè. Siparietto Ikonè, si dimentica la valigia, ci pensa il preparatore

23 aprile 2024 16:06

Criscitiello: "Due partite inutili dell'Italia negli USA, poi si lamentano per il recupero di Atalanta-Fiorentina"

25 marzo 2024 17:17

Se la Fiorentina va in finale di Conference il match con l'Atalanta può essere recuperato a fine campionato

18 marzo 2024 11:50

Barone colpito da malore durante la riunione tecnica. Trasportato al San Raffaele di Milano. Squadra sotto shock

17 marzo 2024 18:00

Grave malore per Barone prima di Atalanta-Fiorentina, la partita potrebbe non giocarsi

17 marzo 2024 16:45

I convocati della Fiorentina per l'Atalanta: finalmente torna Kouamé, ok Arthur. Assente Christensen

16 marzo 2024 15:19

Denis: "Seguo Quarta dai tempi del River, difensore completo. Italiano? Allenatore che ammiro tanto"

16 marzo 2024 14:34

Gasperini: "Sesta partita in 18 giorni. Ora vogliamo chiudere bene con la Fiorentina, partita importante"

15 marzo 2024 12:32

Regolare il 3-2 di Milenkovic, ok i due rigori viola. L'espulsione di Quarta è giusta. La moviola

11 febbraio 2022 00:22

Grave errore contro la Fiorentina, Quarta prende la palla ma viene espulso per secondo giallo

10 febbraio 2022 20:18

FORM. UFFICIALE: PIATEK TITOLARE, GIOCA SAPONARA, FUORI IKONE' E BONAVENTURA

10 febbraio 2022 16:52

E' l'occasione giusta per battere l'Atalanta ma occhio all'orgoglio della Dea e di Gasperini

09 febbraio 2022 14:45

FORM.UFFICIALE: FUORI GONZALEZ, DRAGOWSKI E CASTROVILLI, GIOCANO SOTTIL E DUNCAN

11 settembre 2021 19:45

Brovarone: "Mancanza di vittorie mette paura. Badelj fuori condizione. Pulgar e Lirola.."

22 settembre 2019 22:55

Gasperini: "Sembrava stregata. Gomez e Ilicic ci danno certezze. Chiesa? Fortunato, ma bravo.."

22 settembre 2019 21:35

Prade: "Siamo amareggiati per il pari. I ragazzi hanno messo sudore e temperamento. Montella.."

22 settembre 2019 21:21

Convocati ACF, Montella ne chiama 24. Benassi recuperato. La lista completa (FOTO)

21 settembre 2019 19:23

Berti: "Compattarsi nelle difficoltà, ecco la grande forza di Firenze e dei fiorentini. Dopo Bergamo.."

18 maggio 2019 15:29

Ansa, bilancio pesante per gli scontri di ieri sera a Bergamo. 12 agenti sono stati feriti…

26 aprile 2019 19:11

Bucchioni: "La squadra è costruita solo sull'idea di fare plusvalenze, ed è undicesima in campionato"

26 aprile 2019 13:50

PAGELLE VIOLA: DISASTRO LAFONT, NON BASTANO MURIEL E CHIESA. VERETOUT...

25 aprile 2019 23:29

Atalanta-Fiorentina, scontro tifosi viola-polizia all'ingresso del settore ospiti

25 aprile 2019 19:25

Stendardo: "L'Atalanta sta ottenendo risultati non casuali, merito degli investimenti di Percassi"

25 aprile 2019 19:11

(VIDEO): l’Atalanta in coppa Italia ricorda molte battaglie. Ricordate Amoruso-Batistuta?

25 aprile 2019 18:30

Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni del match

25 aprile 2019 13:09

Flachi: "La viola vista all'Allianz un pericolo per Gasp. Ecco come Montella può ribaltare tutto.."

24 aprile 2019 09:07

Amoruso: "Simeone? Quando l’anno scorso dicevo che non sarebbe mai diventato un bomber, venivo criticato aspramente"

23 aprile 2019 14:49

Posticipo, Napoli-Atalanta 1-2. Nerazzurri agganciano il Milan al quarto posto. Il tabellino del match

22 aprile 2019 22:01

Designazioni semifinali Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina fischia Calvarese. Al Var..

22 aprile 2019 17:10

Ceccherini: "Rammaricati per questa sconfitta. Con questo spirito di squadra e più determinazione.."

22 aprile 2019 00:21

Milenkovic: "Ora ciò che conta è preparare la partita di giovedì noi in campo e voi gli spalti…"

21 aprile 2019 13:50

Montella(SALA STAMPA): "Oggi non abbiamo mai sofferto la Juve. Prendiamo tutto il positivo per giovedì.. "

20 aprile 2019 22:40

Mirallas: "Gran primo tempo, abbiamo capito di essere forti. A Bergamo la partita della vita.."

20 aprile 2019 22:12

Montella: "Perdere così fa arrabbiare, create 5 palle-gol nitide. Giovedì la 'nostra' partita.."

20 aprile 2019 21:26

Brovarone: "Montella ha cambiato tutto, la squadra risponde e ci crede. Verso Bergamo convinti.."

20 aprile 2019 21:10

Mandorlini: "L'Atalanta se arrivasse quarta e vincesse la Coppa Italia coronerebbe un sogno…"

12 aprile 2019 14:33

Ilicic: "Mi piaceva essere allenato da Montella. Il 3-3 coi viola non è un vantaggio.."

11 aprile 2019 00:14

Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina si giocherà il 25 Aprile alle 20,45. L'altra semifinale..

26 marzo 2019 22:16

Nardella:"Il 24 Aprile i tifosi viola a Bergamo col treno speciale. I dettagli della manovra.."

25 marzo 2019 22:25

Sonetti: "Giocatori viola con poca tenuta mentale. Se lasci 50 metri liberi al Papu.."

05 marzo 2019 21:43

Striscione davanti la Curva Nord del Perugia, sugli scontri al Varlungo: "Basta abusi.."(FOTO)

05 marzo 2019 21:11

Pezzella: "Oggi avevamo cominciato bene, poi i gol presi su errori nostri. Oggi i pensieri erano.."

03 marzo 2019 21:34

Atalanta-Fiorentina, 22 nerazzurri convocati da Gasperini…

02 marzo 2019 19:34

La Nazione, probabile formazione Atalanta-Fiorentina. Rientra Mirallas

01 marzo 2019 09:50

Designazione arbitrale, Atalanta-Fiorentina assegnata a Guida di Torre Annunziata…

28 febbraio 2019 21:33

La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina. Niente partita il 4 marzo, contro l'Atalanta...

11 febbraio 2019 17:57

Un altra sconfitta e la Fiorentina esplode definitivamente. I numeri sono pietosi...

17 febbraio 2018 09:06

Nazione: tifosi viola, oltre 300 a Bergamo, ma si promettono cori contro la società...

17 febbraio 2018 09:01

Atalanta-Fiorentina sarà diretta da Maresca, Carbone e Mondin gli assistenti

15 febbraio 2018 12:49

Attacco, Chiesa unico titolare sicuro: a Bergamo può essere rivoluzione. E Falcinelli…

13 febbraio 2018 09:46

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