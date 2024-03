Denis: “Seguo Quarta dai tempi del River, difensore completo. Italiano? Allenatore che ammiro tanto”

L’ex attaccante dell’Atalanta, German Denis, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Si è soffermato sul prossimo impegno di campionato della Dea, dove sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Le sue parole:

“Non vedo una favorita in questa partita, ma l’Atalanta ha giocato benissimo in Europa League contro lo Sporting Lisbona, quindi penso che arriverà in una buona condizione contro la Fiorentina. Beltran è un giocatore completo, duttile, può giocare in diversi ruoli offensivi. Lavora molto bene in fase di non possesso e aiuta molto la squadra. Io Martinez Quarta lo seguo dai tempi del River Plate: è un difensore completo e grazie alla sua esperienza nella Fiorentina è migliorato tanto, anche dal punto di vista tecnico. Tutto merito di Italiano se la Fiorentina ha questo gioco già consolidato, ha un bel modo di vedere il calcio. È un allenatore che ammiro tantissimo”

