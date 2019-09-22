Brovarone: "Mancanza di vittorie mette paura. Badelj fuori condizione. Pulgar e Lirola.."

Il noto intermediario di mercato, Bernardo Brovarone è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole: " La Fiorentina ha regalato il pari agli avversari. Assurdo togliere Chiesa i...

Il noto intermediario di mercato, Bernardo Brovarone è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole: " La Fiorentina ha regalato il pari agli avversari. Assurdo togliere Chiesa il quel momento, era un'ala da sfruttare di rimessa. Il gruppo si spaventa se vede che é all'ultimo posto. Montella ha paura perché non vince da un’eternità. Questa è una squadra che ha avuto paura di vincere e se c’erano altri 5 minuti molto probabilmente avremmo perso. Non si può farli salire nel secondo tempo in questo modo, ma ci mancano le vittorie e i ragazzi ripeto giocano con la paura. Sui singoli mi sembra che Lirola sia stato un po’ sopravvalutato anche se potrebbe essere stato bloccato da Montella. Poi abbiamo il problema di Badelj è palesemente fuori condizione, al suo posto come regista deve giocare Pulgar. Montella deve mettere un atleta di corsa e fosforo lì , in questo momento viene snaturato Pulgar che non sa dove andare e invece dovrebbe avere in mano la squadra. Ad oggi mi viene di dire che se questa squadra la dai in mano ad un allenatore esperto esce qualcosa di importante, ma comunque mi dispiacerebbe per Montella perché credo che questa squadra lavori bene con lui e mi auguro che fino a fine novembre in ogni caso non venga toccato.