Labaro Viola

Notizie Lirola Fiorentina

De Zerbi attacca Lirola: "Non ti voleva nessuno, sono stato l'unico a credere in te e mi ringrazi così?

04 aprile 2025 11:37

Lirola nelle intercettazioni della Juventus, lamentele con il Sassuolo: "Che valore al nostro rapporto?"

02 dicembre 2022 21:01

Aveva fatto i capricci per andare al Marsiglia, adesso Lirola lo scaricano e lo regalano all'Elche

11 agosto 2022 20:53

Il Marsiglia scarica Lirola. Dopo la lotta per lasciare la Fiorentina, già finita l'avventura in Francia

03 giugno 2022 17:31

In Francia si lamentano di Lirola: "Un cataclisma, come un fantasma, sembrava un professionista"

08 maggio 2022 13:21

Lirola: “Volevo il Marsiglia, col passare del tempo ho temuto di rimanere a Firenze”

24 settembre 2021 21:19

Comportamenti sbagliati e la resa di Italiano su Lirola: "Puoi diventare il più forte della A"

06 settembre 2021 11:47

Da Torino: Zappacosta all'Atalanta, Lirola al Marsiglia. Assalto della Fiorentina per Singo?

23 agosto 2021 13:36

Sky, Lirola è atteso domani in Francia per le visite mediche con il Marsiglia

22 agosto 2021 15:51

Corriere dello Sport, domani l'arrivo di Davide Zappacosta alla Fiorentina? Tutto dipende dal Marsiglia

22 agosto 2021 14:04

Corriere Fiorentino, pronta la staffetta Zappacosta-Lirola: al Chelsea 1 milione per il prestito e 10 di diritto di riscatto

22 agosto 2021 13:41

TMW, Lirola-Marsiglia, vanno risolti gli ultimi cavilli. Zappacosta arriverà alla Fiorentina

21 agosto 2021 11:56

Di Marzio: "Lirola torna al Marsiglia a titolo definitivo: alla Fiorentina 6,5 milioni + 6,5 di bonus"

20 agosto 2021 08:14

Fatta per il ritorno di Lirola al Marsiglia, alla Fiorentina 13 milioni di euro, domani visite mediche

19 agosto 2021 21:35

Pedullà: "Lirola al Marsiglia per 13 milioni. Arriverà Zappacosta: definiti gli accordi con Chelsea e giocatore"

18 agosto 2021 14:30

"La Fiorentina prenderà Zappacosta come terzino destro appena avrà venduto Lirola"

17 agosto 2021 19:12

TMW, la Fiorentina ha accelerato per Zappacosta. Lirola-Marsiglia? I viola aspettano un rilancio

17 agosto 2021 12:44

Lirola è in Francia solo per i due giorni liberi concessi da Italiano

15 agosto 2021 20:53

Nazione, Lirola, l'Atalanta supera con la sua offerta i 12 milioni del Marsiglia. La Fiorentina vorrebbe tenerlo

15 agosto 2021 11:26

Pedullà: "Lirola vicinissimo al Marsiglia, 12 milioni alla Fiorentina. Il giocatore è già in Francia"

15 agosto 2021 08:44

Dalla Francia, Lirola, la Fiorentina chiede subito 12 milioni, il Marsiglia vuole le rate. Rifiutata l'Atalanta

14 agosto 2021 17:02

Nazione, Atalanta in pole per Lirola: pronto l'affondo decisivo con 13 milioni. Superato il Marsiglia

14 agosto 2021 08:54

Di Marzio: "Lirola, il Marsiglia ha offerto 13 milioni più 10% sulla futura rivendita alla Fiorentina. Atalanta sullo sfondo"

14 agosto 2021 08:44

Di Marzio: "Lirola saluterà la Fiorentina: duello Atalanta-Marsiglia. Nuova offerta dei francesi"

13 agosto 2021 00:23

Tuttosport, possibile la permanenza di Lirola: Italiano lo considera un titolare. Sullo sfondo rimane il Marsiglia

10 agosto 2021 09:13

Gazzetta, Pezzella all'addio, vuole la Spagna. Lirola? Oggi giornata decisiva per il suo futuro

09 agosto 2021 10:48

Repubblica, Lirola, la Fiorentina chiede almeno 12 milioni. In caso di addio Zappacosta o Stryger Larsen

09 agosto 2021 09:35

Di Marzio: "Fiorentina su Zappacosta se parte Lirola: i viola però chiedono 13 milioni, no a 12"

08 agosto 2021 18:02

Tuttosport, Lirola può ancora rimanere alla Fiorentina: il Marsiglia però continua a trattare

06 agosto 2021 10:28

Presidente OM: "Stiamo trattando con la Fiorentina per Pol Lirola. Serve pazienza"

05 agosto 2021 23:23

Dalla Francia, Lirola, si avvicina la sua permanenza alla Fiorentina: il Marsiglia non affonda il colpo

05 agosto 2021 11:56

CorSport, la Fiorentina segue Kouyate, Nastasic, Zappacosta e Stryger Larsen: obiettivo non essere impreparati

05 agosto 2021 09:04

Dalla Francia: il Marsiglia accelera per Daniel Wass. I francesi abbandonano la pista Lirola?

04 agosto 2021 19:07

Tuttosport, Lirola, Fiorentina sicura di convincerlo a restare. Resistono le alternative

04 agosto 2021 08:59

Sky Sport, se parte Lirola Fiorentina su Gonzalo Montiel. Da battere la concorrenza del Benfica

03 agosto 2021 14:53

Tuttosport, per il Marsiglia sono troppi 12 milioni per Lirola. Prossime ore decisive

02 agosto 2021 14:51

Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta

01 agosto 2021 09:00

Dalla Spagna, trattativa Marsiglia-Lirola non decolla: il club francese vira su Wass

31 luglio 2021 19:31

Baldini: "Italiano? Finalmente la Fiorentina ha un allenatore. Squadra forte, Vlahovic e Lirola resteranno"

26 luglio 2021 19:14

Presidente OM: "Lirola? Trattativa in corso con la Fiorentina. Mercato lento per certi giocatori"

26 luglio 2021 18:47

Dalla Polonia, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. La valutazione del croato è intorno ai 3 milioni

24 luglio 2021 21:42

TMW, confronto Lirola-Barone, il terzino vuole l'addio: via libera definitivo alla cessione al Marsiglia

23 luglio 2021 12:57

Nazione, Lirola, serve chiarezza sul futuro: Italiano l’ha convinto. Sfuma il Marsiglia?

23 luglio 2021 08:34

Di Marzio: "Lirola, domani nuova offerta del Marsiglia alla Fiorentina, punta alla chiusura"

23 luglio 2021 00:12

Stadio, la Fiorentina lavora ai rinnovi di Milenkovic e Lirola. Qualora non firmasserro sarà addio

22 luglio 2021 09:41

TMW, Marsiglia-Lirola in stand-by: la Fiorentina chiede 13 milioni. I francesi pensano al rilancio

21 luglio 2021 13:05

Di Marzio: "Lirola all'addio ma c'è ancora distanza tra Marsiglia e Fiorentina, balla 1 milione"

20 luglio 2021 09:12

Nazione, Zappacosta alla Fiorentina: il Chelsea chiede 6 milioni. Lirola, a breve l'addio

20 luglio 2021 08:39

Sportmediaset, Lirola è vicino al Marsiglia. La viola vuole Zappacosta

19 luglio 2021 19:00

TMW, c'è accordo per Lirola al Marsiglia, ma i francesi vogliono pagarlo alla Fiorentina in 4 anni

19 luglio 2021 14:02

TMW, Lirola al Marsiglia? Distanza di 1 milione con la Fiorentina. I viola sperano ancora che resti

19 luglio 2021 12:43

Gazzetta, Zappacosta alla Fiorentina, arriva in prestito. Lirola all'addio, il Marsiglia pagherà in 2 anni

19 luglio 2021 08:11

Di Marzio: "Lirola, il Marsiglia offre 12 milioni la Fiorentina ne chiede 13. Si lavora sul pagamento"

19 luglio 2021 08:02

Di Marzio: "Il Marsiglia insiste per Lirola, offerta da 12 milioni ma pagamento in più anni"

17 luglio 2021 08:23

Tuttosport, scontro Lirola-Fiorentina, il club vorrebbe tenerlo ma il giocatore smania per andare

13 luglio 2021 13:52

Nazione, Lirola-Fiorentina all'addio, ultimatum del Marsiglia. L'Atalanta resta alla finestra

12 luglio 2021 09:57

Lazzari: "Castrovilli va aspettato, concediamogli dei bonus. Regista? Si può sopperire alla sua mancanza"

08 luglio 2021 14:37

La Gazzetta, in attesa del mercato l'unico volto nuovo é Gonzalez. Pulgar regista e Lirola a destra

08 luglio 2021 09:38

Nazione, Lirola, il Marsiglia non ha fatto più offerte, vicenda chiusa. Italiano vuole rilanciarlo 

08 luglio 2021 09:09

Calciomercato.com, il mercato in uscita procede a rilento, ecco la situazione in casa viola

07 luglio 2021 17:57

Presidente Marsiglia: "Lirola è tornato alla Fiorentina. Il mercato è lungo"

07 luglio 2021 15:44

Lucchini: "La Fiorentina vuole fare il salto di qualità insieme. Ribery? Perdita per lo spogliatoio"

07 luglio 2021 13:58

TMW, Lirola all'addio. Juranovic del Legia Varsavia è il nome della Fiorentina per sostituirlo

07 luglio 2021 11:39

TMW, Lirola vuole lasciare la Fiorentina: il Marsiglia prepara l'offerta per l'affondo decisivo

07 luglio 2021 10:42

Nazione, Lirola, Atalanta in pressing, stop della Fiorentina alla cessione, parlerà con Italiano

07 luglio 2021 09:22

Tuttosport, la Fiorentina per la porta pensa a Gollini, Lirola come contropartita tecnica

05 luglio 2021 11:33

Dalla Francia, Lirola, Marsiglia-Fiorentina i contatti continuano. Fumata bianca vicina?

03 luglio 2021 17:41

CorSport, Zappacosta il sostituto di Lirola se va al Marsiglia. Fares obiettivo per la fascia sinistra

02 luglio 2021 10:27

Corriere Fiorentino, Sensi e Ricci primi nomi in entrata, molte anche le possibili uscite

02 luglio 2021 10:02

Di Marzio: “Lirola è il primo obiettivo dell'Atalanta ma il Marsiglia è pronto ad una nuova offerta"

02 luglio 2021 09:16

Tuttosport, Gollini-Atalanta all’addio. C’è la Fiorentina, verrà inserito Lirola?

01 luglio 2021 09:13

TMW, Lirola, Marsiglia in pressing: il presidente è a Milano, possibile incontro con la Fiorentina

30 giugno 2021 17:18

Gazzetta, Lirola tornerà al Marsiglia. La Fiorentina al suo posto vuole prendere Zappacosta

29 giugno 2021 10:20

Tuttosport, Lirola, spunta l’interesse dell’Atalanta: i bergamaschi hanno un buon budget per il mercato 

29 giugno 2021 09:20

TMW, Lirola ha ribadito la volontà di andarsene: vuole tornare al Marsiglia a titolo definitivo

28 giugno 2021 11:44

Tuttosport, Lirola, Gattuso aveva messo il veto sulla cessione, ora tutto dipende dal nuovo mister 

27 giugno 2021 09:04

CorSport, Lirola, il Marsiglia è tornato alla carica ma servono 12-13 milioni: la Fiorentina vuole un’offerta giusta 

26 giugno 2021 12:16

TMW, il Marsiglia insiste per Lirola: offerti 12 milioni. La Fiorentina continua a fare muro

25 giugno 2021 14:00

Gazzetta, Lirola spinge, vuole tornare al Marsiglia. Fiorentina al lavoro per Zappacosta

23 giugno 2021 10:52

Nazione, Lirola vuole tornare al Marsiglia. La Fiorentina chiede almeno 12 milioni

20 giugno 2021 09:52

Di Marzio: “Fiorentina su Zappacosta, i Viola vogliono chiudere ma occhio all’Inter”

20 giugno 2021 08:59

Gazzetta, Lirola, se si arriva alla rottura può partire: il Marsiglia dovrà portare 12-15 milioni 

19 giugno 2021 09:04

Dalla Francia, Lirola torna al Marsiglia, alla Fiorentina 12 milioni di euro, chiusura vicina

18 giugno 2021 20:23

Di Marzio: "L'Atalanta vuole Lirola ma la concorrenza del Marsiglia è forte"

18 giugno 2021 10:29

Gazzetta, Lirola, il Marsiglia ora è disposto a pagarlo 12 milioni. Fiorentina su Celik 

15 giugno 2021 09:44

Nazione, il Marsiglia insiste per Lirola, ma la Fiorentina non molla: chiesti 15 milioni

14 giugno 2021 13:36

Longoria: "È complicato tenere Lirola al Marsiglia. La cifra richiesta è alta"

10 giugno 2021 18:13

CorSport, Lirola è un caso, il Marsiglia lo vuole, la Fiorentina non fa sconti: è nella lista di Moena

06 giugno 2021 09:18

Nazione, Lirola torna alla Fiorentina, Gattuso vuole testarlo. Ma il Marsiglia proverà a riprenderlo

03 giugno 2021 12:27

Gazzetta, Gattuso vuole parlare con Castrovilli, sorpreso dalle sue parole. Duncan e Sottil vicini al ritorno

02 giugno 2021 12:17

CorSport, Lirola, niente sconti al Marsiglia torna alla Fiorentina: deciderà Gattuso il suo futuro

02 giugno 2021 08:59

TMW, Lirola, l'opzione di riscatto è scaduta. Lui vuole restare al Marsiglia: trattativa con la Fiorentina

01 giugno 2021 16:21

Dalla Francia, Gattuso vuole tenere Lirola anche contro la sua volontà. Marsiglia voleva sconto

01 giugno 2021 12:05

CorSport, la Fiorentina ha un tesoretto di oltre 20 milioni da spendere sul mercato 

01 giugno 2021 09:58

Presidente Marsiglia: "Vogliamo tenere Lirola, ma il club non può fare grossi investimenti"

26 maggio 2021 21:15

Dalla Francia, il Marsiglia vuole Lirola ma non ha soldi, offre alla Fiorentina Strootman per lo sconto

26 maggio 2021 13:38

TMW, Lirola vuole restare all'Olympique Marsiglia. La Fiorentina incasserà 13 milioni per il riscatto

25 maggio 2021 15:03

Papà Lirola: "Non vuole tornare alla Fiorentina. Vuole restare al Marsiglia"

22 maggio 2021 12:08

Dalla Francia, Lirola resterà al Marsiglia. La Fiorentina fa uno sconto sui 12 milioni al club francese

12 maggio 2021 11:27

Lirola ribadisce: "Ho ribadito la mia volontà ai dirigenti: voglio rimanere all'OM. Il mio futuro non dipende solo da me"

29 aprile 2021 22:18

Archivio

Esplora l'archivio di Lirola

Sett. 14
Sett. 48 Sett. 32 Sett. 22 Sett. 18
Sett. 38 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 7 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 29 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27
Sett. 4 Sett. 3