Notizie Lirola Fiorentina

De Zerbi attacca Lirola: "Non ti voleva nessuno, sono stato l'unico a credere in te e mi ringrazi così?
04 aprile 2025 11:37
Lirola nelle intercettazioni della Juventus, lamentele con il Sassuolo: "Che valore al nostro rapporto?"
02 dicembre 2022 21:01
Aveva fatto i capricci per andare al Marsiglia, adesso Lirola lo scaricano e lo regalano all'Elche
11 agosto 2022 20:53
Il Marsiglia scarica Lirola. Dopo la lotta per lasciare la Fiorentina, già finita l'avventura in Francia
03 giugno 2022 17:31
In Francia si lamentano di Lirola: "Un cataclisma, come un fantasma, sembrava un professionista"
08 maggio 2022 13:21
Lirola: “Volevo il Marsiglia, col passare del tempo ho temuto di rimanere a Firenze”
24 settembre 2021 21:19
Comportamenti sbagliati e la resa di Italiano su Lirola: "Puoi diventare il più forte della A"
06 settembre 2021 11:47
Da Torino: Zappacosta all'Atalanta, Lirola al Marsiglia. Assalto della Fiorentina per Singo?
23 agosto 2021 13:36
Sky, Lirola è atteso domani in Francia per le visite mediche con il Marsiglia
22 agosto 2021 15:51
Corriere dello Sport, domani l'arrivo di Davide Zappacosta alla Fiorentina? Tutto dipende dal Marsiglia
22 agosto 2021 14:04
Corriere Fiorentino, pronta la staffetta Zappacosta-Lirola: al Chelsea 1 milione per il prestito e 10 di diritto di riscatto
22 agosto 2021 13:41
TMW, Lirola-Marsiglia, vanno risolti gli ultimi cavilli. Zappacosta arriverà alla Fiorentina
21 agosto 2021 11:56
Di Marzio: "Lirola torna al Marsiglia a titolo definitivo: alla Fiorentina 6,5 milioni + 6,5 di bonus"
20 agosto 2021 08:14
Fatta per il ritorno di Lirola al Marsiglia, alla Fiorentina 13 milioni di euro, domani visite mediche
19 agosto 2021 21:35
Pedullà: "Lirola al Marsiglia per 13 milioni. Arriverà Zappacosta: definiti gli accordi con Chelsea e giocatore"
18 agosto 2021 14:30
"La Fiorentina prenderà Zappacosta come terzino destro appena avrà venduto Lirola"
17 agosto 2021 19:12
TMW, la Fiorentina ha accelerato per Zappacosta. Lirola-Marsiglia? I viola aspettano un rilancio
17 agosto 2021 12:44
Lirola è in Francia solo per i due giorni liberi concessi da Italiano
15 agosto 2021 20:53
Nazione, Lirola, l'Atalanta supera con la sua offerta i 12 milioni del Marsiglia. La Fiorentina vorrebbe tenerlo
15 agosto 2021 11:26
Pedullà: "Lirola vicinissimo al Marsiglia, 12 milioni alla Fiorentina. Il giocatore è già in Francia"
15 agosto 2021 08:44
Dalla Francia, Lirola, la Fiorentina chiede subito 12 milioni, il Marsiglia vuole le rate. Rifiutata l'Atalanta
14 agosto 2021 17:02
Nazione, Atalanta in pole per Lirola: pronto l'affondo decisivo con 13 milioni. Superato il Marsiglia
14 agosto 2021 08:54
Di Marzio: "Lirola, il Marsiglia ha offerto 13 milioni più 10% sulla futura rivendita alla Fiorentina. Atalanta sullo sfondo"
14 agosto 2021 08:44
Di Marzio: "Lirola saluterà la Fiorentina: duello Atalanta-Marsiglia. Nuova offerta dei francesi"
13 agosto 2021 00:23
Tuttosport, possibile la permanenza di Lirola: Italiano lo considera un titolare. Sullo sfondo rimane il Marsiglia
10 agosto 2021 09:13
Gazzetta, Pezzella all'addio, vuole la Spagna. Lirola? Oggi giornata decisiva per il suo futuro
09 agosto 2021 10:48
Repubblica, Lirola, la Fiorentina chiede almeno 12 milioni. In caso di addio Zappacosta o Stryger Larsen
09 agosto 2021 09:35
Di Marzio: "Fiorentina su Zappacosta se parte Lirola: i viola però chiedono 13 milioni, no a 12"
08 agosto 2021 18:02
Tuttosport, Lirola può ancora rimanere alla Fiorentina: il Marsiglia però continua a trattare
06 agosto 2021 10:28
Presidente OM: "Stiamo trattando con la Fiorentina per Pol Lirola. Serve pazienza"
05 agosto 2021 23:23
Dalla Francia, Lirola, si avvicina la sua permanenza alla Fiorentina: il Marsiglia non affonda il colpo
05 agosto 2021 11:56
CorSport, la Fiorentina segue Kouyate, Nastasic, Zappacosta e Stryger Larsen: obiettivo non essere impreparati
05 agosto 2021 09:04
Dalla Francia: il Marsiglia accelera per Daniel Wass. I francesi abbandonano la pista Lirola?
04 agosto 2021 19:07
Tuttosport, Lirola, Fiorentina sicura di convincerlo a restare. Resistono le alternative
04 agosto 2021 08:59
Sky Sport, se parte Lirola Fiorentina su Gonzalo Montiel. Da battere la concorrenza del Benfica
03 agosto 2021 14:53
Tuttosport, per il Marsiglia sono troppi 12 milioni per Lirola. Prossime ore decisive
02 agosto 2021 14:51
Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta
01 agosto 2021 09:00
Dalla Spagna, trattativa Marsiglia-Lirola non decolla: il club francese vira su Wass
31 luglio 2021 19:31
Baldini: "Italiano? Finalmente la Fiorentina ha un allenatore. Squadra forte, Vlahovic e Lirola resteranno"
26 luglio 2021 19:14
Presidente OM: "Lirola? Trattativa in corso con la Fiorentina. Mercato lento per certi giocatori"
26 luglio 2021 18:47
Dalla Polonia, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. La valutazione del croato è intorno ai 3 milioni
24 luglio 2021 21:42
TMW, confronto Lirola-Barone, il terzino vuole l'addio: via libera definitivo alla cessione al Marsiglia
23 luglio 2021 12:57
Nazione, Lirola, serve chiarezza sul futuro: Italiano l’ha convinto. Sfuma il Marsiglia?
23 luglio 2021 08:34
Di Marzio: "Lirola, domani nuova offerta del Marsiglia alla Fiorentina, punta alla chiusura"
23 luglio 2021 00:12
Stadio, la Fiorentina lavora ai rinnovi di Milenkovic e Lirola. Qualora non firmasserro sarà addio
22 luglio 2021 09:41
TMW, Marsiglia-Lirola in stand-by: la Fiorentina chiede 13 milioni. I francesi pensano al rilancio
21 luglio 2021 13:05
Di Marzio: "Lirola all'addio ma c'è ancora distanza tra Marsiglia e Fiorentina, balla 1 milione"
20 luglio 2021 09:12
Nazione, Zappacosta alla Fiorentina: il Chelsea chiede 6 milioni. Lirola, a breve l'addio
20 luglio 2021 08:39
Sportmediaset, Lirola è vicino al Marsiglia. La viola vuole Zappacosta
19 luglio 2021 19:00
TMW, c'è accordo per Lirola al Marsiglia, ma i francesi vogliono pagarlo alla Fiorentina in 4 anni
19 luglio 2021 14:02
TMW, Lirola al Marsiglia? Distanza di 1 milione con la Fiorentina. I viola sperano ancora che resti
19 luglio 2021 12:43
Gazzetta, Zappacosta alla Fiorentina, arriva in prestito. Lirola all'addio, il Marsiglia pagherà in 2 anni
19 luglio 2021 08:11
Di Marzio: "Lirola, il Marsiglia offre 12 milioni la Fiorentina ne chiede 13. Si lavora sul pagamento"
19 luglio 2021 08:02
Di Marzio: "Il Marsiglia insiste per Lirola, offerta da 12 milioni ma pagamento in più anni"
17 luglio 2021 08:23
Tuttosport, scontro Lirola-Fiorentina, il club vorrebbe tenerlo ma il giocatore smania per andare
13 luglio 2021 13:52
Nazione, Lirola-Fiorentina all'addio, ultimatum del Marsiglia. L'Atalanta resta alla finestra
12 luglio 2021 09:57
Lazzari: "Castrovilli va aspettato, concediamogli dei bonus. Regista? Si può sopperire alla sua mancanza"
08 luglio 2021 14:37
La Gazzetta, in attesa del mercato l'unico volto nuovo é Gonzalez. Pulgar regista e Lirola a destra
08 luglio 2021 09:38
Nazione, Lirola, il Marsiglia non ha fatto più offerte, vicenda chiusa. Italiano vuole rilanciarlo
08 luglio 2021 09:09
Calciomercato.com, il mercato in uscita procede a rilento, ecco la situazione in casa viola
07 luglio 2021 17:57
Presidente Marsiglia: "Lirola è tornato alla Fiorentina. Il mercato è lungo"
07 luglio 2021 15:44
Lucchini: "La Fiorentina vuole fare il salto di qualità insieme. Ribery? Perdita per lo spogliatoio"
07 luglio 2021 13:58
TMW, Lirola all'addio. Juranovic del Legia Varsavia è il nome della Fiorentina per sostituirlo
07 luglio 2021 11:39
TMW, Lirola vuole lasciare la Fiorentina: il Marsiglia prepara l'offerta per l'affondo decisivo
07 luglio 2021 10:42
Nazione, Lirola, Atalanta in pressing, stop della Fiorentina alla cessione, parlerà con Italiano
07 luglio 2021 09:22
Tuttosport, la Fiorentina per la porta pensa a Gollini, Lirola come contropartita tecnica
05 luglio 2021 11:33
Dalla Francia, Lirola, Marsiglia-Fiorentina i contatti continuano. Fumata bianca vicina?
03 luglio 2021 17:41
CorSport, Zappacosta il sostituto di Lirola se va al Marsiglia. Fares obiettivo per la fascia sinistra
02 luglio 2021 10:27
Corriere Fiorentino, Sensi e Ricci primi nomi in entrata, molte anche le possibili uscite
02 luglio 2021 10:02
Di Marzio: “Lirola è il primo obiettivo dell'Atalanta ma il Marsiglia è pronto ad una nuova offerta"
02 luglio 2021 09:16
Tuttosport, Gollini-Atalanta all’addio. C’è la Fiorentina, verrà inserito Lirola?
01 luglio 2021 09:13
TMW, Lirola, Marsiglia in pressing: il presidente è a Milano, possibile incontro con la Fiorentina
30 giugno 2021 17:18
Gazzetta, Lirola tornerà al Marsiglia. La Fiorentina al suo posto vuole prendere Zappacosta
29 giugno 2021 10:20
Tuttosport, Lirola, spunta l’interesse dell’Atalanta: i bergamaschi hanno un buon budget per il mercato
29 giugno 2021 09:20
TMW, Lirola ha ribadito la volontà di andarsene: vuole tornare al Marsiglia a titolo definitivo
28 giugno 2021 11:44
Tuttosport, Lirola, Gattuso aveva messo il veto sulla cessione, ora tutto dipende dal nuovo mister
27 giugno 2021 09:04
CorSport, Lirola, il Marsiglia è tornato alla carica ma servono 12-13 milioni: la Fiorentina vuole un’offerta giusta
26 giugno 2021 12:16
TMW, il Marsiglia insiste per Lirola: offerti 12 milioni. La Fiorentina continua a fare muro
25 giugno 2021 14:00
Gazzetta, Lirola spinge, vuole tornare al Marsiglia. Fiorentina al lavoro per Zappacosta
23 giugno 2021 10:52
Nazione, Lirola vuole tornare al Marsiglia. La Fiorentina chiede almeno 12 milioni
20 giugno 2021 09:52
Di Marzio: “Fiorentina su Zappacosta, i Viola vogliono chiudere ma occhio all’Inter”
20 giugno 2021 08:59
Gazzetta, Lirola, se si arriva alla rottura può partire: il Marsiglia dovrà portare 12-15 milioni
19 giugno 2021 09:04
Dalla Francia, Lirola torna al Marsiglia, alla Fiorentina 12 milioni di euro, chiusura vicina
18 giugno 2021 20:23
Di Marzio: "L'Atalanta vuole Lirola ma la concorrenza del Marsiglia è forte"
18 giugno 2021 10:29
Gazzetta, Lirola, il Marsiglia ora è disposto a pagarlo 12 milioni. Fiorentina su Celik
15 giugno 2021 09:44
Nazione, il Marsiglia insiste per Lirola, ma la Fiorentina non molla: chiesti 15 milioni
14 giugno 2021 13:36
Longoria: "È complicato tenere Lirola al Marsiglia. La cifra richiesta è alta"
10 giugno 2021 18:13
CorSport, Lirola è un caso, il Marsiglia lo vuole, la Fiorentina non fa sconti: è nella lista di Moena
06 giugno 2021 09:18
Nazione, Lirola torna alla Fiorentina, Gattuso vuole testarlo. Ma il Marsiglia proverà a riprenderlo
03 giugno 2021 12:27
Gazzetta, Gattuso vuole parlare con Castrovilli, sorpreso dalle sue parole. Duncan e Sottil vicini al ritorno
02 giugno 2021 12:17
CorSport, Lirola, niente sconti al Marsiglia torna alla Fiorentina: deciderà Gattuso il suo futuro
02 giugno 2021 08:59
TMW, Lirola, l'opzione di riscatto è scaduta. Lui vuole restare al Marsiglia: trattativa con la Fiorentina
01 giugno 2021 16:21
Dalla Francia, Gattuso vuole tenere Lirola anche contro la sua volontà. Marsiglia voleva sconto
01 giugno 2021 12:05
CorSport, la Fiorentina ha un tesoretto di oltre 20 milioni da spendere sul mercato
01 giugno 2021 09:58
Presidente Marsiglia: "Vogliamo tenere Lirola, ma il club non può fare grossi investimenti"
26 maggio 2021 21:15
Dalla Francia, il Marsiglia vuole Lirola ma non ha soldi, offre alla Fiorentina Strootman per lo sconto
26 maggio 2021 13:38
TMW, Lirola vuole restare all'Olympique Marsiglia. La Fiorentina incasserà 13 milioni per il riscatto
25 maggio 2021 15:03
Papà Lirola: "Non vuole tornare alla Fiorentina. Vuole restare al Marsiglia"
22 maggio 2021 12:08
Dalla Francia, Lirola resterà al Marsiglia. La Fiorentina fa uno sconto sui 12 milioni al club francese
12 maggio 2021 11:27
Lirola ribadisce: "Ho ribadito la mia volontà ai dirigenti: voglio rimanere all'OM. Il mio futuro non dipende solo da me"
29 aprile 2021 22:18
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