TMW, Marsiglia-Lirola in stand-by: la Fiorentina chiede 13 milioni. I francesi pensano al rilancio

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, venerdì scorso l’Olympique Marsiglia ha presentato l’offerta alla Fiorentina per l’acquisto del terzino spagnolo Pol Lirola: 12 milioni di euro con pagamento dilazionato nei prossimi quattro anni. Offerta che i Viola ha hanno prontamente rispedito al mittente per due motivi: uno, la Fiorentina chiede 13 milioni di euro per liberare il terzino spagnolo. E, motivo numero due, la società gigliata accetterebbe una modalità di pagamento dilazionata in massimo due anni.

Nel ritiro di Moena la società sta provando a convincere Lirola a restare. Italiano l’ha schierato titolare nella prima uscita amichevole, soprattutto la dirigenza spinge affinché il giocatore cambi idea. Con Nicolas Burdisso in prima fila. Ad oggi, però, la posizione di Pol Lirola non è cambiata: vuole tornare a Marsiglia, nel club che l’ha rilanciato negli ultimi sei mesi.

La trattativa da 2-3 giorni è entrata in una fase di stallo. Ma non è chiusa e l’OM adesso sta studiando un rilancio, magari anche cambiando formula così da avvicinarsi alle richieste della Fiorentina.

