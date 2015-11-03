Notizie Marsiglia Fiorentina

De Zerbi si dimette dal Marsiglia. La suggestione per la panchina della Fiorentina prende corpo?
11 febbraio 2026 00:20
Terremoto a Marsiglia, De Zerbi dopo la debacle in Champions non si presenta all'allenamento
29 gennaio 2026 23:03
Maxime Lopez: "Bielsa? Non credo fosse un grande estimatore del mio stile di gioco"
13 novembre 2025 22:40
Tensione Atalanta, Juric affronta Lookman che non gradisce la sostituzione e lo strattona
05 novembre 2025 23:04
Pioli cerca solidità e qualità in mezzo al campo: Bennacer è solo un'idea? Per il Milan è un esubero
04 luglio 2025 22:53
Corriere dello Sport: “Fiorentina pronta ad inserirsi se salta Bennacer-Marsiglia. Anjorin e Frendrup le alternative”
18 giugno 2025 08:11
Cm.Com rilancia: "Pioli vuole Bennacer a Firenze, l'uomo chiave dello scudetto al Milan"
11 giugno 2025 23:55
De Zerbi incanta in Francia ma non è sicuro di restare. E se diventasse un obiettivo della Fiorentina?
14 maggio 2025 11:57
De Zerbi attacca Lirola: "Non ti voleva nessuno, sono stato l'unico a credere in te e mi ringrazi così?
04 aprile 2025 11:37
Di Marzio: "Il Marsiglia si avvicina a Fagioli e offre un prestito con obbligo di riscatto condizionato"
03 febbraio 2025 12:47
Di Marzio: "Rilancio del Marsiglia nelle ultime ore per Fagioli, superata l'offerta della Fiorentina"
03 febbraio 2025 11:32
Di Marzio rivela: "Il Marsiglia torna su Fagioli, ma il giocatore ha già l'accordo con la Fiorentina"
02 febbraio 2025 18:26
Ceccarini rivela: "La Fiorentina tratta il centrocampista canadese Ismael Kone del Marsiglia"
01 febbraio 2025 23:23
TMW riporta: "Arthur può lasciare la Juve a gennaio e volare da De Zerbi al Marsiglia"
13 ottobre 2024 13:16
Gazzetta: “Fiorentina pronta a chiudere Adli in prestito con obbligo a 13 milioni. Tentativi per Gosens e Carboni”
27 agosto 2024 08:22
Di Marzio: "Il Genoa sta trattando Harit con il Marsiglia così Gudmundsson può andare alla Fiorentina"
11 agosto 2024 17:47
Schira annuncia: "Carboni sempre più vicino al Marsiglia, colloqui positivi tra agenti e intermediari"
11 luglio 2024 16:32
Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l'agente e il club di Lotito
07 luglio 2024 22:18
De Zerbi rivela: "Ho avuto contatti con società importanti ma non abbiamo trovato l'accordo"
07 luglio 2024 13:10
TMW, Castrovilli lascia la Fiorentina a parametro zero. Può andare al Marsiglia allenato da De Zerbi
27 giugno 2024 19:47
Criscitiello rivela: "De Zerbi verso la panchina del Marsiglia, gradisce la destinazione. Parti vicinissime"
13 giugno 2024 13:28
Europa League: Gasp schianta il Marsiglia, l'autogol di Mancini affossa la Roma
09 maggio 2024 23:31
Gasperini avverte i suoi: "Contro il Marsiglia non dobbiamo fare come all'andata con la Fiorentina"
01 maggio 2024 19:26
Parla l'ex Fiorentina, Veretout: "L'esonero di Gattuso ci fa male, è colpa nostra. Lui farà grandi cose"
09 marzo 2024 17:31
Presidente del Marsiglia: "Gattuso è arrivato in un momento difficile, mi assumo le mie responsabilità"
20 febbraio 2024 18:14
Sfuma Milik per la Fiorentina? La Juventus ad un passo dall'accordo con il Marsiglia. Torna in prestito
14 giugno 2023 01:34
Nazione, la Fiorentina continua a inseguire Boga. Ma tutto dipende dal Marsiglia
27 dicembre 2022 13:35
TMW, sfuma l'operazione Boga per la Fiorentina perchè il Marsiglia è disposto a comprarlo subito
23 dicembre 2022 21:23
Nazione, si complica la pista Boga per la Fiorentina: Marsiglia pronto a prenderlo a titolo definitivo
23 dicembre 2022 08:25
Il Marsiglia tenta l'assalto decisivo per Boga, ora è in pole per il giocatore
22 dicembre 2022 20:23
Dalla Francia, tutti vogliono Amrabat, anche il Marsiglia è pronto a fare un'offerta alla Fiorentina
10 dicembre 2022 14:10
Il declino di Gerson in pochi mesi: fuori dai piani del Marsiglia e dai convocati del Brasile per il Mondiale
08 novembre 2022 18:31
Il Marsiglia scarica Gerson, il padre attacca: "Tudor gli impedisce il sogno del Mondiale"
26 ottobre 2022 14:43
Dopo il rifiuto alla Fiorentina la carriera di Milik si è abissata, adesso alla Juventus per fare la riserva
25 agosto 2022 13:27
Aveva fatto i capricci per andare al Marsiglia, adesso Lirola lo scaricano e lo regalano all'Elche
11 agosto 2022 20:53
Il Marsiglia scarica Lirola. Dopo la lotta per lasciare la Fiorentina, già finita l'avventura in Francia
03 giugno 2022 17:31
In Francia si lamentano di Lirola: "Un cataclisma, come un fantasma, sembrava un professionista"
08 maggio 2022 13:21
Dalla Turchia, il Galatasaray vorrebbe tenersi Pulgar ma non pagandolo. Su di lui anche il Marsiglia
27 aprile 2022 12:54
Pulgar scontento, ha giocato solo 79 minuti in un mese al Galatasaray. In estate va al Marsiglia?
04 marzo 2022 18:56
Galatasaray e Marsiglia vogliono Pulgar, può lasciare subito la Fiorentina. Turchi in vantaggio
30 gennaio 2022 17:03
"Tifosi della Lazio violenti e fascisti" vietata la trasferta dei tifosi biancocelesti a Marsiglia
02 novembre 2021 13:34
Lirola: “Volevo il Marsiglia, col passare del tempo ho temuto di rimanere a Firenze”
24 settembre 2021 21:19
Comportamenti sbagliati e la resa di Italiano su Lirola: "Puoi diventare il più forte della A"
06 settembre 2021 11:47
Da Torino: Zappacosta all'Atalanta, Lirola al Marsiglia. Assalto della Fiorentina per Singo?
23 agosto 2021 13:36
Sky, Lirola è atteso domani in Francia per le visite mediche con il Marsiglia
22 agosto 2021 15:51
Corriere dello Sport, domani l'arrivo di Davide Zappacosta alla Fiorentina? Tutto dipende dal Marsiglia
22 agosto 2021 14:04
TMW, Lirola-Marsiglia, vanno risolti gli ultimi cavilli. Zappacosta arriverà alla Fiorentina
21 agosto 2021 11:56
Di Marzio: "Lirola torna al Marsiglia a titolo definitivo: alla Fiorentina 6,5 milioni + 6,5 di bonus"
20 agosto 2021 08:14
Fatta per il ritorno di Lirola al Marsiglia, alla Fiorentina 13 milioni di euro, domani visite mediche
19 agosto 2021 21:35
Nazione, Lirola, l'Atalanta supera con la sua offerta i 12 milioni del Marsiglia. La Fiorentina vorrebbe tenerlo
15 agosto 2021 11:26
Pedullà: "Lirola vicinissimo al Marsiglia, 12 milioni alla Fiorentina. Il giocatore è già in Francia"
15 agosto 2021 08:44
Dalla Francia, Lirola, la Fiorentina chiede subito 12 milioni, il Marsiglia vuole le rate. Rifiutata l'Atalanta
14 agosto 2021 17:02
Nazione, Atalanta in pole per Lirola: pronto l'affondo decisivo con 13 milioni. Superato il Marsiglia
14 agosto 2021 08:54
Di Marzio: "Lirola, il Marsiglia ha offerto 13 milioni più 10% sulla futura rivendita alla Fiorentina. Atalanta sullo sfondo"
14 agosto 2021 08:44
Di Marzio: "Lirola saluterà la Fiorentina: duello Atalanta-Marsiglia. Nuova offerta dei francesi"
13 agosto 2021 00:23
Tuttosport, possibile la permanenza di Lirola: Italiano lo considera un titolare. Sullo sfondo rimane il Marsiglia
10 agosto 2021 09:13
Tuttosport, Lirola può ancora rimanere alla Fiorentina: il Marsiglia però continua a trattare
06 agosto 2021 10:28
Presidente OM: "Stiamo trattando con la Fiorentina per Pol Lirola. Serve pazienza"
05 agosto 2021 23:23
Dalla Francia, Lirola, si avvicina la sua permanenza alla Fiorentina: il Marsiglia non affonda il colpo
05 agosto 2021 11:56
Dalla Francia: il Marsiglia accelera per Daniel Wass. I francesi abbandonano la pista Lirola?
04 agosto 2021 19:07
Tuttosport, per il Marsiglia sono troppi 12 milioni per Lirola. Prossime ore decisive
02 agosto 2021 14:51
Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta
01 agosto 2021 09:00
Dalla Spagna, trattativa Marsiglia-Lirola non decolla: il club francese vira su Wass
31 luglio 2021 19:31
Presidente OM: "Lirola? Trattativa in corso con la Fiorentina. Mercato lento per certi giocatori"
26 luglio 2021 18:47
Dalla Polonia, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. La valutazione del croato è intorno ai 3 milioni
24 luglio 2021 21:42
TMW, confronto Lirola-Barone, il terzino vuole l'addio: via libera definitivo alla cessione al Marsiglia
23 luglio 2021 12:57
Di Marzio: "Lirola, domani nuova offerta del Marsiglia alla Fiorentina, punta alla chiusura"
23 luglio 2021 00:12
TMW, Marsiglia-Lirola in stand-by: la Fiorentina chiede 13 milioni. I francesi pensano al rilancio
21 luglio 2021 13:05
TMW, c'è accordo per Lirola al Marsiglia, ma i francesi vogliono pagarlo alla Fiorentina in 4 anni
19 luglio 2021 14:02
TMW, Lirola al Marsiglia? Distanza di 1 milione con la Fiorentina. I viola sperano ancora che resti
19 luglio 2021 12:43
Di Marzio: "Lirola, il Marsiglia offre 12 milioni la Fiorentina ne chiede 13. Si lavora sul pagamento"
19 luglio 2021 08:02
Di Marzio: "Il Marsiglia insiste per Lirola, offerta da 12 milioni ma pagamento in più anni"
17 luglio 2021 08:23
Dalla Francia, Marsiglia su Pulgar: il cileno può già lasciare la Fiorentina
14 luglio 2021 00:04
Tuttosport, scontro Lirola-Fiorentina, il club vorrebbe tenerlo ma il giocatore smania per andare
13 luglio 2021 13:52
Nazione, Lirola-Fiorentina all'addio, ultimatum del Marsiglia. L'Atalanta resta alla finestra
12 luglio 2021 09:57
Gerson si presente: "Felice di essere al Marsiglia, adesso ho piu' esperienza di quando ero a Firenze"
09 luglio 2021 13:42
CorSport, Ribery, il Marsiglia vuole ingaggiarlo: pronto un contratto annuale con opzione
08 luglio 2021 09:12
Nazione, Lirola, il Marsiglia non ha fatto più offerte, vicenda chiusa. Italiano vuole rilanciarlo
08 luglio 2021 09:09
TMW, Lirola vuole lasciare la Fiorentina: il Marsiglia prepara l'offerta per l'affondo decisivo
07 luglio 2021 10:42
Tuttosport, Fiorentina sonda Dovbyk: Dnipro chiede meno di 10 milioni. Ci pensa anche il Toro
05 luglio 2021 15:19
Di Marzio: “Atalanta su Lirola ma il Marsiglia vuole riportarlo in Francia, è pronta un’offerta”
04 luglio 2021 09:11
Dalla Francia, Lirola, Marsiglia-Fiorentina i contatti continuano. Fumata bianca vicina?
03 luglio 2021 17:41
Di Marzio: “Lirola è il primo obiettivo dell'Atalanta ma il Marsiglia è pronto ad una nuova offerta"
02 luglio 2021 09:16
Ufficiale: l'ex giocatore viola Gerson ha firmato un contratto con il Marsiglia
01 luglio 2021 18:54
TMW, Lirola, Marsiglia in pressing: il presidente è a Milano, possibile incontro con la Fiorentina
30 giugno 2021 17:18
Gazzetta, Lirola tornerà al Marsiglia. La Fiorentina al suo posto vuole prendere Zappacosta
29 giugno 2021 10:20
TMW, Lirola ha ribadito la volontà di andarsene: vuole tornare al Marsiglia a titolo definitivo
28 giugno 2021 11:44
Tuttosport, Lirola, Gattuso aveva messo il veto sulla cessione, ora tutto dipende dal nuovo mister
27 giugno 2021 09:04
CorSport, Lirola, il Marsiglia è tornato alla carica ma servono 12-13 milioni: la Fiorentina vuole un’offerta giusta
26 giugno 2021 12:16
TMW, il Marsiglia insiste per Lirola: offerti 12 milioni. La Fiorentina continua a fare muro
25 giugno 2021 14:00
Gazzetta, Lirola spinge, vuole tornare al Marsiglia. Fiorentina al lavoro per Zappacosta
23 giugno 2021 10:52
Nazione, Lirola vuole tornare al Marsiglia. La Fiorentina chiede almeno 12 milioni
20 giugno 2021 09:52
Gazzetta, Lirola, se si arriva alla rottura può partire: il Marsiglia dovrà portare 12-15 milioni
19 giugno 2021 09:04
Dalla Francia, Lirola torna al Marsiglia, alla Fiorentina 12 milioni di euro, chiusura vicina
18 giugno 2021 20:23
Gazzetta, Lirola, il Marsiglia ora è disposto a pagarlo 12 milioni. Fiorentina su Celik
15 giugno 2021 09:44
Ceccarini: "Milik può andare alla Fiorentina, costa poco e può essere affiancato a Vlahovic"
10 giugno 2021 15:50
Nazione, Lirola torna alla Fiorentina, Gattuso vuole testarlo. Ma il Marsiglia proverà a riprenderlo
03 giugno 2021 12:27
TMW, Lirola, l'opzione di riscatto è scaduta. Lui vuole restare al Marsiglia: trattativa con la Fiorentina
01 giugno 2021 16:21
Dalla Francia, Gattuso vuole tenere Lirola anche contro la sua volontà. Marsiglia voleva sconto
01 giugno 2021 12:05
CorSport, la Fiorentina ha un tesoretto di oltre 20 milioni da spendere sul mercato
01 giugno 2021 09:58
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