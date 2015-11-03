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Notizie Marsiglia Fiorentina

De Zerbi si dimette dal Marsiglia. La suggestione per la panchina della Fiorentina prende corpo?

11 febbraio 2026 00:20

Terremoto a Marsiglia, De Zerbi dopo la debacle in Champions non si presenta all'allenamento

29 gennaio 2026 23:03

Maxime Lopez: "Bielsa? Non credo fosse un grande estimatore del mio stile di gioco"

13 novembre 2025 22:40

Tensione Atalanta, Juric affronta Lookman che non gradisce la sostituzione e lo strattona

05 novembre 2025 23:04

Pioli cerca solidità e qualità in mezzo al campo: Bennacer è solo un'idea? Per il Milan è un esubero

04 luglio 2025 22:53

Corriere dello Sport: “Fiorentina pronta ad inserirsi se salta Bennacer-Marsiglia. Anjorin e Frendrup le alternative”

18 giugno 2025 08:11

Cm.Com rilancia: "Pioli vuole Bennacer a Firenze, l'uomo chiave dello scudetto al Milan"

11 giugno 2025 23:55

De Zerbi incanta in Francia ma non è sicuro di restare. E se diventasse un obiettivo della Fiorentina?

14 maggio 2025 11:57

De Zerbi attacca Lirola: "Non ti voleva nessuno, sono stato l'unico a credere in te e mi ringrazi così?

04 aprile 2025 11:37

Di Marzio: "Il Marsiglia si avvicina a Fagioli e offre un prestito con obbligo di riscatto condizionato"

03 febbraio 2025 12:47

Di Marzio: "Rilancio del Marsiglia nelle ultime ore per Fagioli, superata l'offerta della Fiorentina"

03 febbraio 2025 11:32

Di Marzio rivela: "Il Marsiglia torna su Fagioli, ma il giocatore ha già l'accordo con la Fiorentina"

02 febbraio 2025 18:26

Ceccarini rivela: "La Fiorentina tratta il centrocampista canadese Ismael Kone del Marsiglia"

01 febbraio 2025 23:23

TMW riporta: "Arthur può lasciare la Juve a gennaio e volare da De Zerbi al Marsiglia"

13 ottobre 2024 13:16

Gazzetta: “Fiorentina pronta a chiudere Adli in prestito con obbligo a 13 milioni. Tentativi per Gosens e Carboni”

27 agosto 2024 08:22

Di Marzio: "Il Genoa sta trattando Harit con il Marsiglia così Gudmundsson può andare alla Fiorentina"

11 agosto 2024 17:47

Schira annuncia: "Carboni sempre più vicino al Marsiglia, colloqui positivi tra agenti e intermediari"

11 luglio 2024 16:32

Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l'agente e il club di Lotito

07 luglio 2024 22:18

De Zerbi rivela: "Ho avuto contatti con società importanti ma non abbiamo trovato l'accordo"

07 luglio 2024 13:10

TMW, Castrovilli lascia la Fiorentina a parametro zero. Può andare al Marsiglia allenato da De Zerbi

27 giugno 2024 19:47

Criscitiello rivela: "De Zerbi verso la panchina del Marsiglia, gradisce la destinazione. Parti vicinissime"

13 giugno 2024 13:28

Europa League: Gasp schianta il Marsiglia, l'autogol di Mancini affossa la Roma

09 maggio 2024 23:31

Gasperini avverte i suoi: "Contro il Marsiglia non dobbiamo fare come all'andata con la Fiorentina"

01 maggio 2024 19:26

Parla l'ex Fiorentina, Veretout: "L'esonero di Gattuso ci fa male, è colpa nostra. Lui farà grandi cose"

09 marzo 2024 17:31

Presidente del Marsiglia: "Gattuso è arrivato in un momento difficile, mi assumo le mie responsabilità"

20 febbraio 2024 18:14

Sfuma Milik per la Fiorentina? La Juventus ad un passo dall'accordo con il Marsiglia. Torna in prestito

14 giugno 2023 01:34

Nazione, la Fiorentina continua a inseguire Boga. Ma tutto dipende dal Marsiglia

27 dicembre 2022 13:35

TMW, sfuma l'operazione Boga per la Fiorentina perchè il Marsiglia è disposto a comprarlo subito

23 dicembre 2022 21:23

Nazione, si complica la pista Boga per la Fiorentina: Marsiglia pronto a prenderlo a titolo definitivo

23 dicembre 2022 08:25

Il Marsiglia tenta l'assalto decisivo per Boga, ora è in pole per il giocatore

22 dicembre 2022 20:23

Dalla Francia, tutti vogliono Amrabat, anche il Marsiglia è pronto a fare un'offerta alla Fiorentina

10 dicembre 2022 14:10

Il declino di Gerson in pochi mesi: fuori dai piani del Marsiglia e dai convocati del Brasile per il Mondiale

08 novembre 2022 18:31

Il Marsiglia scarica Gerson, il padre attacca: "Tudor gli impedisce il sogno del Mondiale"

26 ottobre 2022 14:43

Dopo il rifiuto alla Fiorentina la carriera di Milik si è abissata, adesso alla Juventus per fare la riserva

25 agosto 2022 13:27

Aveva fatto i capricci per andare al Marsiglia, adesso Lirola lo scaricano e lo regalano all'Elche

11 agosto 2022 20:53

Il Marsiglia scarica Lirola. Dopo la lotta per lasciare la Fiorentina, già finita l'avventura in Francia

03 giugno 2022 17:31

In Francia si lamentano di Lirola: "Un cataclisma, come un fantasma, sembrava un professionista"

08 maggio 2022 13:21

Dalla Turchia, il Galatasaray vorrebbe tenersi Pulgar ma non pagandolo. Su di lui anche il Marsiglia

27 aprile 2022 12:54

Pulgar scontento, ha giocato solo 79 minuti in un mese al Galatasaray. In estate va al Marsiglia?

04 marzo 2022 18:56

Galatasaray e Marsiglia vogliono Pulgar, può lasciare subito la Fiorentina. Turchi in vantaggio

30 gennaio 2022 17:03

"Tifosi della Lazio violenti e fascisti" vietata la trasferta dei tifosi biancocelesti a Marsiglia

02 novembre 2021 13:34

Lirola: “Volevo il Marsiglia, col passare del tempo ho temuto di rimanere a Firenze”

24 settembre 2021 21:19

Comportamenti sbagliati e la resa di Italiano su Lirola: "Puoi diventare il più forte della A"

06 settembre 2021 11:47

Da Torino: Zappacosta all'Atalanta, Lirola al Marsiglia. Assalto della Fiorentina per Singo?

23 agosto 2021 13:36

Sky, Lirola è atteso domani in Francia per le visite mediche con il Marsiglia

22 agosto 2021 15:51

Corriere dello Sport, domani l'arrivo di Davide Zappacosta alla Fiorentina? Tutto dipende dal Marsiglia

22 agosto 2021 14:04

TMW, Lirola-Marsiglia, vanno risolti gli ultimi cavilli. Zappacosta arriverà alla Fiorentina

21 agosto 2021 11:56

Di Marzio: "Lirola torna al Marsiglia a titolo definitivo: alla Fiorentina 6,5 milioni + 6,5 di bonus"

20 agosto 2021 08:14

Fatta per il ritorno di Lirola al Marsiglia, alla Fiorentina 13 milioni di euro, domani visite mediche

19 agosto 2021 21:35

Nazione, Lirola, l'Atalanta supera con la sua offerta i 12 milioni del Marsiglia. La Fiorentina vorrebbe tenerlo

15 agosto 2021 11:26

Pedullà: "Lirola vicinissimo al Marsiglia, 12 milioni alla Fiorentina. Il giocatore è già in Francia"

15 agosto 2021 08:44

Dalla Francia, Lirola, la Fiorentina chiede subito 12 milioni, il Marsiglia vuole le rate. Rifiutata l'Atalanta

14 agosto 2021 17:02

Nazione, Atalanta in pole per Lirola: pronto l'affondo decisivo con 13 milioni. Superato il Marsiglia

14 agosto 2021 08:54

Di Marzio: "Lirola, il Marsiglia ha offerto 13 milioni più 10% sulla futura rivendita alla Fiorentina. Atalanta sullo sfondo"

14 agosto 2021 08:44

Di Marzio: "Lirola saluterà la Fiorentina: duello Atalanta-Marsiglia. Nuova offerta dei francesi"

13 agosto 2021 00:23

Tuttosport, possibile la permanenza di Lirola: Italiano lo considera un titolare. Sullo sfondo rimane il Marsiglia

10 agosto 2021 09:13

Tuttosport, Lirola può ancora rimanere alla Fiorentina: il Marsiglia però continua a trattare

06 agosto 2021 10:28

Presidente OM: "Stiamo trattando con la Fiorentina per Pol Lirola. Serve pazienza"

05 agosto 2021 23:23

Dalla Francia, Lirola, si avvicina la sua permanenza alla Fiorentina: il Marsiglia non affonda il colpo

05 agosto 2021 11:56

Dalla Francia: il Marsiglia accelera per Daniel Wass. I francesi abbandonano la pista Lirola?

04 agosto 2021 19:07

Tuttosport, per il Marsiglia sono troppi 12 milioni per Lirola. Prossime ore decisive

02 agosto 2021 14:51

Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta

01 agosto 2021 09:00

Dalla Spagna, trattativa Marsiglia-Lirola non decolla: il club francese vira su Wass

31 luglio 2021 19:31

Presidente OM: "Lirola? Trattativa in corso con la Fiorentina. Mercato lento per certi giocatori"

26 luglio 2021 18:47

Dalla Polonia, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. La valutazione del croato è intorno ai 3 milioni

24 luglio 2021 21:42

TMW, confronto Lirola-Barone, il terzino vuole l'addio: via libera definitivo alla cessione al Marsiglia

23 luglio 2021 12:57

Di Marzio: "Lirola, domani nuova offerta del Marsiglia alla Fiorentina, punta alla chiusura"

23 luglio 2021 00:12

TMW, Marsiglia-Lirola in stand-by: la Fiorentina chiede 13 milioni. I francesi pensano al rilancio

21 luglio 2021 13:05

TMW, c'è accordo per Lirola al Marsiglia, ma i francesi vogliono pagarlo alla Fiorentina in 4 anni

19 luglio 2021 14:02

TMW, Lirola al Marsiglia? Distanza di 1 milione con la Fiorentina. I viola sperano ancora che resti

19 luglio 2021 12:43

Di Marzio: "Lirola, il Marsiglia offre 12 milioni la Fiorentina ne chiede 13. Si lavora sul pagamento"

19 luglio 2021 08:02

Di Marzio: "Il Marsiglia insiste per Lirola, offerta da 12 milioni ma pagamento in più anni"

17 luglio 2021 08:23

Dalla Francia, Marsiglia su Pulgar: il cileno può già lasciare la Fiorentina

14 luglio 2021 00:04

Tuttosport, scontro Lirola-Fiorentina, il club vorrebbe tenerlo ma il giocatore smania per andare

13 luglio 2021 13:52

Nazione, Lirola-Fiorentina all'addio, ultimatum del Marsiglia. L'Atalanta resta alla finestra

12 luglio 2021 09:57

Gerson si presente: "Felice di essere al Marsiglia, adesso ho piu' esperienza di quando ero a Firenze"

09 luglio 2021 13:42

CorSport, Ribery, il Marsiglia vuole ingaggiarlo: pronto un contratto annuale con opzione

08 luglio 2021 09:12

Nazione, Lirola, il Marsiglia non ha fatto più offerte, vicenda chiusa. Italiano vuole rilanciarlo 

08 luglio 2021 09:09

TMW, Lirola vuole lasciare la Fiorentina: il Marsiglia prepara l'offerta per l'affondo decisivo

07 luglio 2021 10:42

Tuttosport, Fiorentina sonda Dovbyk: Dnipro chiede meno di 10 milioni. Ci pensa anche il Toro

05 luglio 2021 15:19

Di Marzio: “Atalanta su Lirola ma il Marsiglia vuole riportarlo in Francia, è pronta un’offerta”

04 luglio 2021 09:11

Dalla Francia, Lirola, Marsiglia-Fiorentina i contatti continuano. Fumata bianca vicina?

03 luglio 2021 17:41

Di Marzio: “Lirola è il primo obiettivo dell'Atalanta ma il Marsiglia è pronto ad una nuova offerta"

02 luglio 2021 09:16

Ufficiale: l'ex giocatore viola Gerson ha firmato un contratto con il Marsiglia

01 luglio 2021 18:54

TMW, Lirola, Marsiglia in pressing: il presidente è a Milano, possibile incontro con la Fiorentina

30 giugno 2021 17:18

Gazzetta, Lirola tornerà al Marsiglia. La Fiorentina al suo posto vuole prendere Zappacosta

29 giugno 2021 10:20

TMW, Lirola ha ribadito la volontà di andarsene: vuole tornare al Marsiglia a titolo definitivo

28 giugno 2021 11:44

Tuttosport, Lirola, Gattuso aveva messo il veto sulla cessione, ora tutto dipende dal nuovo mister 

27 giugno 2021 09:04

CorSport, Lirola, il Marsiglia è tornato alla carica ma servono 12-13 milioni: la Fiorentina vuole un’offerta giusta 

26 giugno 2021 12:16

TMW, il Marsiglia insiste per Lirola: offerti 12 milioni. La Fiorentina continua a fare muro

25 giugno 2021 14:00

Gazzetta, Lirola spinge, vuole tornare al Marsiglia. Fiorentina al lavoro per Zappacosta

23 giugno 2021 10:52

Nazione, Lirola vuole tornare al Marsiglia. La Fiorentina chiede almeno 12 milioni

20 giugno 2021 09:52

Gazzetta, Lirola, se si arriva alla rottura può partire: il Marsiglia dovrà portare 12-15 milioni 

19 giugno 2021 09:04

Dalla Francia, Lirola torna al Marsiglia, alla Fiorentina 12 milioni di euro, chiusura vicina

18 giugno 2021 20:23

Gazzetta, Lirola, il Marsiglia ora è disposto a pagarlo 12 milioni. Fiorentina su Celik 

15 giugno 2021 09:44

Ceccarini: "Milik può andare alla Fiorentina, costa poco e può essere affiancato a Vlahovic"

10 giugno 2021 15:50

Nazione, Lirola torna alla Fiorentina, Gattuso vuole testarlo. Ma il Marsiglia proverà a riprenderlo

03 giugno 2021 12:27

TMW, Lirola, l'opzione di riscatto è scaduta. Lui vuole restare al Marsiglia: trattativa con la Fiorentina

01 giugno 2021 16:21

Dalla Francia, Gattuso vuole tenere Lirola anche contro la sua volontà. Marsiglia voleva sconto

01 giugno 2021 12:05

CorSport, la Fiorentina ha un tesoretto di oltre 20 milioni da spendere sul mercato 

01 giugno 2021 09:58

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