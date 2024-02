Presidente del Marsiglia: “Gattuso è arrivato in un momento difficile, mi assumo le mie responsabilità”

Il Marsiglia esonera Gennaro Gattuso ed ha già scelto il suo sostituto, ovvero l’ex c.t. della Costa d’Avorio, Jean-Louis Gasset, che ha avuto modo di allenare Christian Kouamé nella prima parte della Coppa d’Africa. Il presidente del club francese, Pablo Longoria, si è subito pronunciato in merito alla scelta fatta, ringraziando direttamente il tecnico per il lavoro svolto. Le sue parole:

“Vorrei ringraziare il lavoro di Gennaro Gattuso, arrivato in un momento difficile. Mi assumo le mie responsabilità come presidente dell’OM, ​​ho la mia parte di responsabilità per questa situazione. Faremo di tutto per avere una stagione di successo. Ecco perché abbiamo deciso di assumere Jean-Louis. È stato necessario prendere decisioni per cambiare la dinamica attuale. Jean-Louis è la persona ideale per far scattare qualcosa. Non è facile cambiare durante la stagione. Serviva qualcuno con esperienza, padronanza tattica, che conosca il campionato e che possa cambiare la mentalità. Tutte queste condizioni sono state identificate con Jean-Louis”.

