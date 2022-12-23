TMW, sfuma l'operazione Boga per la Fiorentina perchè il Marsiglia è disposto a comprarlo subito
Boga piaceva molto alla Fiorentina ma i bergamaschi hanno deciso di cederlo a titolo definitivo al Marsiglia di Tudor
Giorno dopo giorno, sembra complicarsi sempre di più la pista di mercato che porterebbe a Firenze Jeremie Boga. Questo perché, nonostante l'Atalanta continui a dirsi pronta a trattare per la cessione in prestito dell'esterno offensivo, sul tavolo dei nerazzurri è in arrivo una proposta di acquisto a titolo definitivo firmata Olympique Marsiglia.
La Dea potrebbe accettarla, recuperando l'investimento dello scorso gennaio e spazzando via così le speranze dei gigliati. Lo riporta Tuttomercatoweb.com
https://www.labaroviola.com/ct-marocco-fa-arrabbiare-rispetto-la-fiorentina-ma-amrabat-dovrebbe-giocare-in-un-top-club/196798/