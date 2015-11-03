Notizie Boga Fiorentina

Spalletti sgambetta Palladino nella corsa Champions: Boga firma il colpo che vale il 4° posto
11 aprile 2026 23:15
Il Resto del Carlino titola: "Il Bologna sfida la Fiorentina per assicurarsi l'ex Sassuolo Boga"
07 gennaio 2026 13:31
Cor. Sport: "Paratici pronto a stravolgere la Fiorentina, Nicolussi piace al Cagliari, interesse per Coppola e Boga"
28 dicembre 2025 09:50
Gazzetta: “La priorità della Fiorentina sono gli esterni. Prende quota Boga”
27 dicembre 2025 08:53
TMW: “Occhio ad uno scambio Boga-Richardson con il Nizza. In uscita anche Martinelli e Dzeko”
25 dicembre 2025 18:57
TMW: “Boga primo obiettivo della Fiorentina per la fascia. Richardson può fare il percorso inverso”
24 dicembre 2025 16:26
Corriere Fiorentino: “Ritorno di fiamma per Boga e Maldini: due giocatori che possono giocare sulla fascia”
13 dicembre 2025 08:15
TMW: "Boga lascerà il Nizza ed è stato proposto alla Fiorentina, per adesso risposte interlocutorie"
10 dicembre 2025 11:17
Nazione: “Mercato? Esterni offensivi. Non solo Boga, nel mirino Brescianini, Maldini e Buonanotte”
09 dicembre 2025 08:59
Fiorentina su un esterno. Gazzetta svela: “Boga nel mirino, gradirebbe tornare in Serie A”
09 dicembre 2025 08:49
Rinforzi Fiorentina? Corriere Fiorentino: “A Goretti piacciono Boga, Maldini e Brescianini. Ma occhio a Pisilli”
08 dicembre 2025 10:36
Faccenda: "Non c'è un giocatore della Fiorentina che dribbla. Kean? Sarà difficile ripetersi"
03 dicembre 2025 14:51
Lookman e Boga sono costati all'Atalanta quanto alla Fiorentina sono costati Cabral e Ikonè
22 gennaio 2023 22:45
Direttore sportivo dell'Atalanta: "Boga ha caratteristiche uniche in questa squadra"
15 gennaio 2023 19:15
Boga segna e porta in vantaggio l'Atalanta: ora è difficile strapparlo alla Dea
15 gennaio 2023 18:48
Gazzetta, Fiorentina timido interesse per Boga. Solo la cessione di Gonzalez può cambiare le carte
13 gennaio 2023 09:15
TMW, Boga decisivo contro il Bologna: l'Atalanta chiude alla cessione in prestito
10 gennaio 2023 17:00
Pedullà: "Offerto Brekalo alla Fiorentina per 3 milioni. Per cessione Boga l'Atalanta chiede 15 milioni"
10 gennaio 2023 16:18
Non si sa quando torna Sottil, la Fiorentina vuole Boga ma non vuole spendere per ingaggiarlo
10 gennaio 2023 13:09
La Nazione: "Fiorentina su Beukema, difensore dell'AZ. Per Boga l'Atalanta chiede 20 milioni"
10 gennaio 2023 10:22
Pedullà: "Teniamo aperta la possibilità per Boga alla Fiorentina, l'Atalanta lo vende per 15 milioni"
06 gennaio 2023 21:15
Nazione, Boga resta nel mirino della Fiorentina, l'Atalanta vuole 20 milioni. Occhio a OM e Leicester
05 gennaio 2023 10:09
Nazione, Gonzalez blocca Boga, l'operazione si ferma. Se ne riparlerà forse a giugno
04 gennaio 2023 09:47
CorSport, Fiorentina su Boga ma Leicester pronto ad offrire 15 milioni in prestito con riscatto
31 dicembre 2022 18:51
Gazzetta, Italiano ha detto alla Fiorentina che non vuole un trequartista e ha chiesto un'ala
31 dicembre 2022 13:31
Gazzetta, Fiorentina su Boga, l'Atalanta apre ad un prestito con diritto di riscatto. C'è anche il Leicester
31 dicembre 2022 09:35
Nazione, Fiorentina su Boga, per strapparlo all'Atalanta servono 20 milioni: no a sconti
30 dicembre 2022 09:39
CorSport, Boga gradirebbe la Fiorentina, ostacolo Leicester. C'è anche il Marsiglia su di lui
29 dicembre 2022 09:54
Dall'Inghilterra, Boga corteggiato da club di Premier: Leicester e Bournemouth insidiano Fiorentina
28 dicembre 2022 18:07
"Brekalo o Boga? Nessun dei due, il problema è il centravanti. Cabral ha bisogno di cambiare aria"
28 dicembre 2022 13:47
Tuttosport, per la Fiorentina salgono le quotazioni di Boga: è in uscita dall'Atalanta
28 dicembre 2022 08:57
TMW, Boga accetta la Fiorentina, pronto a trasferirsi subito a Firenze. Serve accordo con l'Atalanta
27 dicembre 2022 16:32
De Santis: "Nessun offerta da far tentennare per Amrabat. Attacco? Unica ipotesi percorribile è Boga"
27 dicembre 2022 14:15
Nazione, la Fiorentina continua a inseguire Boga. Ma tutto dipende dal Marsiglia
27 dicembre 2022 13:35
TMW, sfuma l'operazione Boga per la Fiorentina perchè il Marsiglia è disposto a comprarlo subito
23 dicembre 2022 21:23
Nazione, si complica la pista Boga per la Fiorentina: Marsiglia pronto a prenderlo a titolo definitivo
23 dicembre 2022 08:25
Il Marsiglia tenta l'assalto decisivo per Boga, ora è in pole per il giocatore
22 dicembre 2022 20:23
Nazione, Boga ha aperto al trasferimento ma l’Atalanta lo lascerà partire solo in prestito
21 dicembre 2022 09:55
Nazione, Boga via dall'Atalanta ma solo in prestito secco: nessun vantaggio per la Fiorentina
20 dicembre 2022 10:10
Tuttosport, Boga fuori dai piani dell’Atalanta ma via solo in prestito. Fiorentina e Leicester vigili
19 dicembre 2022 08:58
Da Bergamo: Boga lascerà l'Atalanta, Fiorentina pronta a prenderlo in prestito. Concorrenza Leicester
18 dicembre 2022 10:26
Gazzetta, Boga piace alla Fiorentina ma lui preferirebbe il Leicester. Potrebbe restare all’Atalanta
16 dicembre 2022 09:29
Graziani: "La Fiorentina deve prendere in considerazioni le grandi offerte che arrivano per Amrabat"
14 dicembre 2022 14:16
Nazione, Fiorentina destinazione che piace a Boga, non c'è solo il Leicester nei suoi pensieri
13 dicembre 2022 09:31
Gazzetta, Boga è un rebus per l’Atalanta: Fiorentina su di lui ma per la Dea si muove solo in prestito
12 dicembre 2022 08:25
Corriere dello Sport, Boga, la Fiorentina punta al suo prestito. "L'alleato" può essere Ramadani
09 dicembre 2022 10:19
Nazione, Boga alla Fiorentina? No, vuole il ritorno in Premier League, Firenze una seconda scelta
05 dicembre 2022 09:45
Jacobelli: "Interesse certificato della Fiorentina per Boga, è un obiettivo ma dipende dall'Atalanta"
03 dicembre 2022 18:57
Nazione, Sabiri e Pereyra i due nomi giusti per la Fiorentina. Si complica la pista Boga
28 novembre 2022 09:21
Nazione, Gollini-Boga se ne riparlerà con l’Atalanta. Riprende piede la pista Dominguez
27 novembre 2022 09:54
Attenta Fiorentina, anche il Leicester vuole Boga, gli inglesi darebbero subito soldi ai bergamaschi
26 novembre 2022 16:26
Ramadani è il nuovo procuratore di Boga. Una scelta che lo avvicina alla Fiorentina. È in vendita
26 novembre 2022 13:24
Nazione, l’Atalanta ha offerto alla Fiorentina Boga in prestito secco: i viola riflettono sulla formula
26 novembre 2022 09:48
La bocciatura: "Boga non sa giocare di squadra, è un individualista. Non va bene per un calcio corale"
25 novembre 2022 20:43
Pruzzo promuove Boga: "Può dare tanto. In prestito con diritto di riscatto è un'ottima soluzione"
25 novembre 2022 18:37
Gazzetta, Italiano punta sul 4-2-3-1, la Fiorentina va sul mercato. Occhio a Boga in uscita dall’Atalanta
25 novembre 2022 09:25
Corriere dello Sport, Gonzalez e Sottil ko: la Fiorentina piomba su Boga, è in uscita dall’Atalanta
24 novembre 2022 09:29
Vc Calabria Viola: "L'anno zero di Commisso, rilancio o contestazione. Sogni? Vorrei Boga"
30 giugno 2021 13:41
Nazione, la Fiorentina vuole Boga, il Sassuolo chiede 23 milioni per cederlo. Le alternative
29 maggio 2021 13:54
Tuttosport, i nomi sulla lista di Gattuso: da Boga a Weigandt passando per Politano e Ghoulam
28 maggio 2021 11:10
Boga: "Devo cercare di fare gol e divertirmi. Dobbiamo credere al settimo posto"
17 aprile 2021 17:50
Nazione, Vlahovic deve giocare di più: per lui possibile prestito al Sassuolo. Per Berardi la Fiorentina...
07 agosto 2020 07:35
Classifica dribblatori Serie A, Castrovilli è al secondo posto, è il miglior italiano
23 novembre 2019 13:35
Boga: "Il gol all’Inter? Sì, ma il più bello l’ho fatto contro la Fiorentina. Colpito da Castrovilli"
23 novembre 2019 09:36
Magia Bogà, Sassuolo in vantaggio
30 ottobre 2019 22:13
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