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Notizie Boga Fiorentina

Spalletti sgambetta Palladino nella corsa Champions: Boga firma il colpo che vale il 4° posto

11 aprile 2026 23:15

Il Resto del Carlino titola: "Il Bologna sfida la Fiorentina per assicurarsi l'ex Sassuolo Boga"

07 gennaio 2026 13:31

Cor. Sport: "Paratici pronto a stravolgere la Fiorentina, Nicolussi piace al Cagliari, interesse per Coppola e Boga"

28 dicembre 2025 09:50

Gazzetta: “La priorità della Fiorentina sono gli esterni. Prende quota Boga”

27 dicembre 2025 08:53

TMW: “Occhio ad uno scambio Boga-Richardson con il Nizza. In uscita anche Martinelli e Dzeko”

25 dicembre 2025 18:57

TMW: “Boga primo obiettivo della Fiorentina per la fascia. Richardson può fare il percorso inverso”

24 dicembre 2025 16:26

Corriere Fiorentino: “Ritorno di fiamma per Boga e Maldini: due giocatori che possono giocare sulla fascia”

13 dicembre 2025 08:15

TMW: "Boga lascerà il Nizza ed è stato proposto alla Fiorentina, per adesso risposte interlocutorie"

10 dicembre 2025 11:17

Nazione: “Mercato? Esterni offensivi. Non solo Boga, nel mirino Brescianini, Maldini e Buonanotte”

09 dicembre 2025 08:59

Fiorentina su un esterno. Gazzetta svela: “Boga nel mirino, gradirebbe tornare in Serie A”

09 dicembre 2025 08:49

Rinforzi Fiorentina? Corriere Fiorentino: “A Goretti piacciono Boga, Maldini e Brescianini. Ma occhio a Pisilli”

08 dicembre 2025 10:36

Faccenda: "Non c'è un giocatore della Fiorentina che dribbla. Kean? Sarà difficile ripetersi"

03 dicembre 2025 14:51

Lookman e Boga sono costati all'Atalanta quanto alla Fiorentina sono costati Cabral e Ikonè

22 gennaio 2023 22:45

Direttore sportivo dell'Atalanta: "Boga ha caratteristiche uniche in questa squadra"

15 gennaio 2023 19:15

Boga segna e porta in vantaggio l'Atalanta: ora è difficile strapparlo alla Dea

15 gennaio 2023 18:48

Gazzetta, Fiorentina timido interesse per Boga. Solo la cessione di Gonzalez può cambiare le carte

13 gennaio 2023 09:15

TMW, Boga decisivo contro il Bologna: l'Atalanta chiude alla cessione in prestito

10 gennaio 2023 17:00

Pedullà: "Offerto Brekalo alla Fiorentina per 3 milioni. Per cessione Boga l'Atalanta chiede 15 milioni"

10 gennaio 2023 16:18

Non si sa quando torna Sottil, la Fiorentina vuole Boga ma non vuole spendere per ingaggiarlo

10 gennaio 2023 13:09

La Nazione: "Fiorentina su Beukema, difensore dell'AZ. Per Boga l'Atalanta chiede 20 milioni"

10 gennaio 2023 10:22

Pedullà: "Teniamo aperta la possibilità per Boga alla Fiorentina, l'Atalanta lo vende per 15 milioni"

06 gennaio 2023 21:15

Nazione, Boga resta nel mirino della Fiorentina, l'Atalanta vuole 20 milioni. Occhio a OM e Leicester

05 gennaio 2023 10:09

Nazione, Gonzalez blocca Boga, l'operazione si ferma. Se ne riparlerà forse a giugno

04 gennaio 2023 09:47

CorSport, Fiorentina su Boga ma Leicester pronto ad offrire 15 milioni in prestito con riscatto 

31 dicembre 2022 18:51

Gazzetta, Italiano ha detto alla Fiorentina che non vuole un trequartista e ha chiesto un'ala

31 dicembre 2022 13:31

Gazzetta, Fiorentina su Boga, l'Atalanta apre ad un prestito con diritto di riscatto. C'è anche il Leicester

31 dicembre 2022 09:35

Nazione, Fiorentina su Boga, per strapparlo all'Atalanta servono 20 milioni: no a sconti

30 dicembre 2022 09:39

CorSport, Boga gradirebbe la Fiorentina, ostacolo Leicester. C'è anche il Marsiglia su di lui

29 dicembre 2022 09:54

Dall'Inghilterra, Boga corteggiato da club di Premier: Leicester e Bournemouth insidiano Fiorentina

28 dicembre 2022 18:07

"Brekalo o Boga? Nessun dei due, il problema è il centravanti. Cabral ha bisogno di cambiare aria"

28 dicembre 2022 13:47

Tuttosport, per la Fiorentina salgono le quotazioni di Boga: è in uscita dall'Atalanta

28 dicembre 2022 08:57

TMW, Boga accetta la Fiorentina, pronto a trasferirsi subito a Firenze. Serve accordo con l'Atalanta

27 dicembre 2022 16:32

De Santis: "Nessun offerta da far tentennare per Amrabat. Attacco? Unica ipotesi percorribile è Boga"

27 dicembre 2022 14:15

Nazione, la Fiorentina continua a inseguire Boga. Ma tutto dipende dal Marsiglia

27 dicembre 2022 13:35

TMW, sfuma l'operazione Boga per la Fiorentina perchè il Marsiglia è disposto a comprarlo subito

23 dicembre 2022 21:23

Nazione, si complica la pista Boga per la Fiorentina: Marsiglia pronto a prenderlo a titolo definitivo

23 dicembre 2022 08:25

Il Marsiglia tenta l'assalto decisivo per Boga, ora è in pole per il giocatore

22 dicembre 2022 20:23

Nazione, Boga ha aperto al trasferimento ma l’Atalanta lo lascerà partire solo in prestito

21 dicembre 2022 09:55

Nazione, Boga via dall'Atalanta ma solo in prestito secco: nessun vantaggio per la Fiorentina

20 dicembre 2022 10:10

Tuttosport, Boga fuori dai piani dell’Atalanta ma via solo in prestito. Fiorentina e Leicester vigili

19 dicembre 2022 08:58

Da Bergamo: Boga lascerà l'Atalanta, Fiorentina pronta a prenderlo in prestito. Concorrenza Leicester

18 dicembre 2022 10:26

Gazzetta, Boga piace alla Fiorentina ma lui preferirebbe il Leicester. Potrebbe restare all’Atalanta

16 dicembre 2022 09:29

Graziani: "La Fiorentina deve prendere in considerazioni le grandi offerte che arrivano per Amrabat"

14 dicembre 2022 14:16

Nazione, Fiorentina destinazione che piace a Boga, non c'è solo il Leicester nei suoi pensieri

13 dicembre 2022 09:31

Gazzetta, Boga è un rebus per l’Atalanta: Fiorentina su di lui ma per la Dea si muove solo in prestito

12 dicembre 2022 08:25

Corriere dello Sport, Boga, la Fiorentina punta al suo prestito. "L'alleato" può essere Ramadani

09 dicembre 2022 10:19

Nazione, Boga alla Fiorentina? No, vuole il ritorno in Premier League, Firenze una seconda scelta

05 dicembre 2022 09:45

Jacobelli: "Interesse certificato della Fiorentina per Boga, è un obiettivo ma dipende dall'Atalanta"

03 dicembre 2022 18:57

Nazione, Sabiri e Pereyra i due nomi giusti per la Fiorentina. Si complica la pista Boga

28 novembre 2022 09:21

Nazione, Gollini-Boga se ne riparlerà con l’Atalanta. Riprende piede la pista Dominguez

27 novembre 2022 09:54

Attenta Fiorentina, anche il Leicester vuole Boga, gli inglesi darebbero subito soldi ai bergamaschi

26 novembre 2022 16:26

Ramadani è il nuovo procuratore di Boga. Una scelta che lo avvicina alla Fiorentina. È in vendita

26 novembre 2022 13:24

Nazione, l’Atalanta ha offerto alla Fiorentina Boga in prestito secco: i viola riflettono sulla formula 

26 novembre 2022 09:48

La bocciatura: "Boga non sa giocare di squadra, è un individualista. Non va bene per un calcio corale"

25 novembre 2022 20:43

Pruzzo promuove Boga: "Può dare tanto. In prestito con diritto di riscatto è un'ottima soluzione"

25 novembre 2022 18:37

Gazzetta, Italiano punta sul 4-2-3-1, la Fiorentina va sul mercato. Occhio a Boga in uscita dall’Atalanta

25 novembre 2022 09:25

Corriere dello Sport, Gonzalez e Sottil ko: la Fiorentina piomba su Boga, è in uscita dall’Atalanta

24 novembre 2022 09:29

Vc Calabria Viola: "L'anno zero di Commisso, rilancio o contestazione. Sogni? Vorrei Boga"

30 giugno 2021 13:41

Nazione, la Fiorentina vuole Boga, il Sassuolo chiede 23 milioni per cederlo. Le alternative

29 maggio 2021 13:54

Tuttosport, i nomi sulla lista di Gattuso: da Boga a Weigandt passando per Politano e Ghoulam

28 maggio 2021 11:10

Boga: "Devo cercare di fare gol e divertirmi. Dobbiamo credere al settimo posto"

17 aprile 2021 17:50

Nazione, Vlahovic deve giocare di più: per lui possibile prestito al Sassuolo. Per Berardi la Fiorentina...

07 agosto 2020 07:35

Classifica dribblatori Serie A, Castrovilli è al secondo posto, è il miglior italiano

23 novembre 2019 13:35

Boga: "Il gol all’Inter? Sì, ma il più bello l’ho fatto contro la Fiorentina. Colpito da Castrovilli"

23 novembre 2019 09:36

Magia Bogà, Sassuolo in vantaggio

30 ottobre 2019 22:13

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