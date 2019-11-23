Boga: "Il gol all’Inter? Sì, ma il più bello l’ho fatto contro la Fiorentina. Colpito da Castrovilli"

Jeremie Boga del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta anche del gol segnato alla Fiorentina e del centrocampista Gaetano Castrovilli.Queste le sue parole: "Il gol all’Inter? Sì, ma il più bello l’ho fat...

Jeremie Boga del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta anche del gol segnato alla Fiorentina e del centrocampista Gaetano Castrovilli.

Queste le sue parole: "Il gol all’Inter? Sì, ma il più bello l’ho fatto contro la Fiorentina, partendo subito dopo il centrocampo. Mister Conte non sono riuscito a vederlo, ma ho salutato il suo vice. Chi mi ha colpito in Serie A? Douglas Costa e Castrovilli e il nostro Domenico Berardi è molto forte".