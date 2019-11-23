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Boga: "Il gol all’Inter? Sì, ma il più bello l’ho fatto contro la Fiorentina. Colpito da Castrovilli"

Jeremie Boga del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta anche del gol segnato alla Fiorentina e del centrocampista Gaetano Castrovilli.Queste le sue parole: "Il gol all’Inter? Sì, ma il più bello l’ho fat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 09:36
Boga: "Il gol all’Inter? Sì, ma il più bello l’ho fatto contro la Fiorentina. Colpito da Castrovilli" - REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - APRIL 04: Jeremie Boga of Sassuolo looks on during the Serie A match between US Sassuolo and Chievo at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on April 4, 2019 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Ge
REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - APRIL 04: Jeremie Boga of Sassuolo looks on during the Serie A match between US Sassuolo and Chievo at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on April 4, 2019 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Ge
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Jeremie Boga del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta anche del gol segnato alla Fiorentina e del centrocampista Gaetano Castrovilli.

Queste le sue parole: "Il gol all’Inter? Sì, ma il più bello l’ho fatto contro la Fiorentina, partendo subito dopo il centrocampo. Mister Conte non sono riuscito a vederlo, ma ho salutato il suo vice. Chi mi ha colpito in Serie A? Douglas Costa e Castrovilli e il nostro Domenico Berardi è molto forte".

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