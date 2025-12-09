Nazione: “Mercato? Esterni offensivi. Non solo Boga, nel mirino Brescianini, Maldini e Buonanotte”

Tema tattico che chiama in causa anche il mercato invernale. Quello che inizialmente sembrava poter toccare poco il gruppo tra entrate e uscite, ma che in realtà potrebbe anche rivoluzionare le scelte estive. Occhio dunque a uscite che potrebbero essere inaspettate, ma in generale per poter muovere qualche pedina in entrata Goretti dovrà prima alleggerire la rosa.

In questo senso l’idea nuova è quella che punta agli esterni offensivi, fondamentali per la virata tattica di Vanoli. Difficile che la Fiorentina intervenga su calciatori a titolo definitivo, ma i primi nomi che circolano sono quelli di Boga, ex Sassuolo oggi a Nizza, dove non se la sta passando benissimo. Gli antichi amori per Maldini e Brescianini potrebbero tornare attuali, così come quello per Facundo Buonanotte se il Chelsea lo lasciasse andare in prestito. Lo scrive La Nazione.