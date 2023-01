La Nazione: “Fiorentina su Beukema, difensore dell’AZ. Per Boga l’Atalanta chiede 20 milioni”

La sensazione è che per veder muovere il mercato in entrata della Fiorentina servano ancora dei giorni. La società è stata piuttosto chiara: dopo la metà di gennaio saranno valutate un paio di situazioni. La prima riguarda il recupero di Sottil (resta da capire se la prospettiva di rientro a febbraio possa essere concreta), la seconda se inserire un difensore centrale in più nella rosa di Italiano (ed in quel caso lasciare andare Ranieri a giocare). La fase di attesa prosegue senza sussulti. Quelli sono riservati per adesso al mercato in uscita. Fatta da giorni per Maleh al Lecce, sono le ore giuste per l’approdo di Zurkowski allo Spezia. Le due società sono già d’accordo dal fine settimana e la fumata bianca arriverà non appena il calciatore polacco avrà trovato la quadra sull’ingaggio.

I nomi che circolano sono pochi. Detto dell’interesse viola per Cittadini, si registrano anche conferme sul fronte Beukema, difensore olandese classe ‘98 di proprietà dell’Az Alkmaar. L’agente tratta anche con il Bologna (ieri sera era al Dall’Ara), ma qualche contatto c’è stato anche con la Fiorentina. Capitolo esterni. Ancora più nebuloso. Di certo c’è che Boga piacerebbe ad Italiano e che la Fiorentina ha sondato il terreno per il prestito. Ipotesi non gradita all’Atalanta, che vuole venderlo a titolo definitivo per una cifra superiore ai 15 milioni. Lo riporta La Nazione