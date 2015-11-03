Notizie Beukema Fiorentina

Amoruso: "Kean ha tolto ogni dubbio su di sé in Nazionale, sarà un test difficile per il Napoli al Franchi"
13 settembre 2025 14:32
Beukema al Napoli, il Bologna lo sostituisce con Vitik dello Sparta Praga. Operazione da 15 milioni
03 luglio 2025 17:35
TMW, Beukema non lo vuole solo la Fiorentina, anche l'Atalanta sul difensore classe 98 dell'AZ
11 gennaio 2023 15:35
Corriere dello Sport: "Arriva Commisso, si può accendere il mercato, Beukema e Cittadini colpi possibili"
11 gennaio 2023 10:05
La Nazione: "Fiorentina su Beukema, difensore dell'AZ. Per Boga l'Atalanta chiede 20 milioni"
10 gennaio 2023 10:22
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