Amoruso: “Kean ha tolto ogni dubbio su di sé in Nazionale, sarà un test difficile per il Napoli al Franchi”

A Radio Marte è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per commentare l’avvicinamento dei viola al Napoli: “I gol di Kean hanno confermato il suo valore, magari in tanti credevano che lo scorso anno sia stato un caso, ma non è vero perché le sue qualità sono innegabili e ti ha fatto capire che può giocare anche in coppia e se Pioli farà lo stesso, allora per il Napoli sarà un test difficile.”

Sul Napoli: “Conte è un grande allenatore e sa far rendere chiunque al massimo. Si sa adattare ad ogni dinamica ed è abile a leggere le partite come pochi. Inoltre, la squadra è migliorata e il mercato è stato positivo, ma stasera non sarà facile perché la Fiorentina non concederà spazi così come neanche gli azzurri che non avranno una guida come Rrhamani, ma lo possono sostituire con un giocatore forte come Beukema che sa parlare coi compagni e sa gestire ottimamente la difesa.”

Su Lucca: “Giocatore molto fisico che necessita di tempo per entrare in condizione, ma Conte è perfetto per lavorare con lui perché lo farà crescere con i suoi meccanismi. Me lo vedo come Pellè in Nazionale che stava davanti e riusciva a creare gioco con le ali.”