Notizie Lucca Fiorentina

Gazzetta: “Lucca piace a Paratici. La Fiorentina potrebbe puntare ad un prestito con diritto vincolato agli obiettivi”
07 maggio 2026 09:07
Amoruso: "Kean ha tolto ogni dubbio su di sé in Nazionale, sarà un test difficile per il Napoli al Franchi"
13 settembre 2025 14:32
Lucarelli: "Se Kean crede di non poter ripetere questa stagione, vada in Arabia a prendere i soldi"
06 luglio 2025 16:32
Graziani: "Se Kean dovesse andare via, proverei a prendere sia Lucca che Piccoli con tutti quei soldi"
02 luglio 2025 14:44
Kean non ha ancora deciso il suo futuro. Tuttosport: “Se parte, nel mirino c’è anche Lucca”
01 luglio 2025 08:52
Calamai: "Alla Fiorentina piace Lucca se Kean va via. L'Udinese vuole 30 milioni per venderlo"
30 giugno 2025 22:37
TMW: "Se parte Kean la Fiorentina va su uno tra Pinamonti, Lucca e Piccoli. Sottil forse resta"
30 giugno 2025 12:39
Il Messaggero: "Lucca al Napoli? Fiorentina e Milan restano alla finestra ma c'è anche un club di Premier"
26 giugno 2025 08:39
Lucca ammonito dopo un battibecco con Keita: era diffidato. Salterà la Juve, ma ci sarà con la Fiorentina
11 maggio 2025 15:05
Il retroscena de La Nazione: "Palladino aveva pensato anche a Lucca prima dell'arrivo di Kean"
23 dicembre 2024 12:59
Lucca domani avversario della Fiorentina ma alla dirigenza viola è sempre piaciuto
22 dicembre 2024 15:05
Commisso vuole accontentare Palladino. Con Djuric come vice Kean spunta la pista Origi
19 novembre 2024 21:58
Il dt dell'Udinese chiarisce: "Lucca mai sul mercato". In estate voci di trattativa con la Fiorentina
08 settembre 2024 19:00
Udinese, Nani chiarisce: "Lucca è stato riscattato per tenerlo, non per proporlo ad altre squadre"
11 luglio 2024 16:06
La Fiorentina non vuole Lucca. L'attaccante dell'Udinese non rientra nei piani della società Viola
10 luglio 2024 19:47
Corriere dello Sport: “L’addio di Nzola porta Lucca alla Fiorentina? Sì ma solo per 20 milioni, sennò salta”
10 luglio 2024 08:17
Da Udine, Fiorentina in pressing per Lucca ma l'Udinese non fa sconti. Riso vuole portarlo a Firenze
08 luglio 2024 19:05
Corriere dello Sport: “La Fiorentina punta su Lucca e accelera ma non spenderà 20 milioni, l’Udinese deve abbassare la richiesta”
08 luglio 2024 08:46
Gazzetta: “Via Nzola, dentro alla Fiorentina Lucca o Dallinga. Gudmundsson resta sullo sfondo”
08 luglio 2024 08:42
Corriere dello Sport: "Lucca solo se parte Nzola, ma i 20 milioni richiesti dall'Udinese sono troppi"
07 luglio 2024 08:55
Radio Bruno: "L'Udinese frena sulla cessione di Lucca e alza le pretese, Ikoné non convinto dell'Arabia"
06 luglio 2024 14:03
Valcarreggi: "Lucca potrebbe essere il centravanti perfetto per la nuova Fiorentina, mi ricorda Toni"
05 luglio 2024 13:42
Gazzetta: "Fiorentina su Dallinga ma il Tolosa fa muro, vuole 25 milioni. Lucca l'alternativa"
05 luglio 2024 08:44
Cannavaro: "Mi chiedono in tanti di Lucca, ha ampi margini di crescita, può esplodere"
04 luglio 2024 22:00
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha tanti dubbi su Lucca, vale la pena forzare la mano?"
03 luglio 2024 08:12
TMW: "La Fiorentina lavora al doppio colpo Brescianini-Lucca, l'Udinese vuole 15 milioni per l'attaccante"
02 luglio 2024 11:12
Gazzetta: “Lucca apre alla Fiorentina, presto l’incontro con Riso. Servono 15 milioni”
02 luglio 2024 09:37
Pedullà rivela: "Nessun fondamento per Lucca alla Fiorentina. Non ci sono margini per una trattativa"
02 luglio 2024 09:30
Corriere dello Sport: “Retegui? No, è Kean il titolare. Palladino vuole Lucca alla Djuric. Servono 13 milioni”
01 luglio 2024 08:22
Nazione: “Fiorentina al lavoro per Lucca, pronta un’offerta da 12 milioni più bonus per l’Udinese”
01 luglio 2024 08:12
Nazione: "Nzola via ma solo a titolo definitivo, piace al Fenerbahce. Al suo posto idea Lucca"
30 giugno 2024 08:21
Gazzetta: “Se parte Nzola, Fiorentina su Lucca. Al momento non ci sono novità”
29 giugno 2024 08:10
Gazzetta: “Lucca, Retegui, Kean ed il sogno Depay. Palladino però blocca Di Stefano”
25 giugno 2024 08:02
Corriere dello Sport: “Retegui e Lucca sono i primi obiettivi della Fiorentina. Roque pista difficile”
23 giugno 2024 09:31
La Nazione: "Lucca è la soluzione più facile per l'attacco, Kean potrebbe arrivare in prestito senza riscatto"
22 giugno 2024 10:55
Nazione: "La Fiorentina sonda Lucca, l'Udinese non fa sconti, chiede circa 15 milioni"
21 giugno 2024 09:47
Corriere dello Sport: "Ancora tentativi per Retegui. Lucca l'alternativa, presto l'incontro con l'agente"
21 giugno 2024 09:33
Flachi: "La Fiorentina dovrà fare qualcosa di importante anche a centrocampo. Lucca non mi dispiace"
19 giugno 2024 18:25
Nazione: “Lucca-Fiorentina, l’Udinese fa muro. Riso spinge per Carboni, costa minimo 20 milioni il classe 2005”
19 giugno 2024 09:00
Nani: "Lucca lo abbiamo riscattato per tenerlo ma se arriva un grande club ci sediamo e ascoltiamo"
18 giugno 2024 13:16
Nazione: “La Fiorentina punta Lucca, è lui il nome caldo. Concorrenza Napoli ma i viola garantiscono la titolarità”
18 giugno 2024 08:53
Corriere Fiorentino: "Cresce l'interesse per Lucca, sullo sfondo anche due alternative dall'estero"
14 giugno 2024 10:26
TMW annuncia: "Settimana prossima la Fiorentina avanzerà le trattative per Lucca e Brescianini"
13 giugno 2024 14:28
Piccinetti: "Se Retegui vale 30 milioni, allora Nico quanto vale? Lui e Lucca non mi fanno impazzire"
12 giugno 2024 13:56
Cecchi: "Retegui? A quelle cifre non mi convince. Lucca ha qualcosa in più per potenzialità inespresse"
12 giugno 2024 13:11
TMW: "Per la Fiorentina sono troppi 30 milioni per Retegui, gli altri nomi sono Icardi, Lucca e Pinamonti"
12 giugno 2024 11:35
Gazzetta: “Retegui? Trattativa non avviata con il Genoa. Pista Lucca? Si scalda servono 10-15 milioni”
12 giugno 2024 08:27
TMW, Non solo Retegui per l'attacco della Fiorentina. Sondaggio per Lucca come alternativa
09 giugno 2024 18:23
Iacomino: "Retegui probabilmente andrà alla Fiorentina. Se non arriverà lui, occhio a Lorenzo Lucca"
09 giugno 2024 16:03
Corriere Fiorentino: “Palladino consiglia Maldini, già allenato al Monza. Torna l’idea Lucca”
06 giugno 2024 09:08
Restyling Franchi, dove va la Fiorentina? L’idea di Giani: “Ecco dove può giocare”. Spunta Lucca
05 gennaio 2024 08:35
Corriere Fiorentino, la Fiorentina dove trasloca? Situazione complicata in Toscana, gli stadi sono tutti fatiscenti
03 gennaio 2024 09:59
Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”
25 settembre 2023 15:07
L'allenatore del Pisa dice la verità su Lucca: "Attese troppo eccessive per lui, non ha retto aspettative"
11 marzo 2022 19:36
Ricordate Lucca? inizio stagione promettente e valutazioni da capogiro, ora non segna da ottobre
11 marzo 2022 17:53
Ds Palermo paragona: "Vlahovic alla Juventus come Lucca al Pisa, hanno insistito per andare via"
17 febbraio 2022 22:04
Nazione, Lucca torna di moda per la Fiorentina, bloccarlo ora per giugno. Serve anticipare tutti
04 gennaio 2022 10:31
Gazzetta, Ikonè l’alternativa a Berardi. Lucca resta nel mirino della Fiorentina
24 novembre 2021 09:24
Tuttosport, Lucca, Fiorentina su di lui ma Juve pronta a complicare i piani: duello di mercato
19 novembre 2021 09:46
Nazione, vertice di mercato durante la sosta: frenata per Lucca, Belotti in standby, sale Alvarez
05 novembre 2021 09:01
Corrado: "Ecco come abbiamo strappato Lucca al Sassuolo. Adesso vale almeno venti milioni"
03 novembre 2021 13:22
Tuttosport, Pepi, la rivelazione degli USA spunta come idea per il dopo Vlahovic
29 ottobre 2021 11:17
Gazzetta, da Cabral a Scamacca passando per Lucca: ecco tutti i nomi per il dopo Vlahovic
26 ottobre 2021 09:36
Gazzetta, Commisso vuole vendere Vlahovic a gennaio. Scamacca o Lucca il sostituto
20 ottobre 2021 09:55
G. Berti: "Vlahovic mal consigliato dai procuratori. Sostituto? Lucca, è un Toni più veloce"
15 ottobre 2021 22:17
Di Gennaro: “Vlahovic? Insostituibile ma se fossi nella Fiorentina prenderei Lucca”
15 ottobre 2021 09:51
Chi sarà il prossimo bomber della Fiorentina? Scamacca a quota 2,5 invece Lucca quotato a 5
12 ottobre 2021 18:50
Under 21, oggi Italia-Svezia. Panchina per il viola Ferrarini, Lucca guida l'attacco
12 ottobre 2021 14:01
Bongiorni su Vlahovic: "Via a gennaio? La Fiorentina potrà soffiare Lucca alla Juve"
12 ottobre 2021 12:46
Criscitiello: "Commisso, unico errore è stato non vendere Vlahovic in estate. Ora prendi Lucca"
11 ottobre 2021 00:12
Toni snobba Lucca: "Bisogna stare attenti perché la serie B non è la serie A. Rispetto per chi ha vinto l'Europeo"
10 ottobre 2021 19:46
Gazzetta, duello tra Fiorentina, Milan e Juventus per Lucca. Il Pisa chiede 10 milioni per cederlo
10 ottobre 2021 15:42
Lucca e Belotti per sostituire Vlahovic. Pradè, ora non ci sono alibi. Ci sono soldi e tempo
10 ottobre 2021 12:47
Ds Palermo: "Lucca ha un tiro da fermo "alla Batistuta". Fiorentina? Lo vedrei bene al Milan"
07 ottobre 2021 10:51
Nazione, Lucca o Belotti per il post Vlahovic ma attenzione agli attaccanti del Sassuolo
06 ottobre 2021 10:03
Corrado su Lucca: "Considereremo l'interesse di altri club. Nostra disponibilità è grande"
05 ottobre 2021 19:09
Corrado: "Lucca alla Fiorentina? Rapporto con Commisso è ottimo, ero seduto vicino a lui"
23 settembre 2021 21:45
La Juventus pensa di convincere la Fiorentina per Vlahovic offrendo in cambio Lucca del Pisa
16 settembre 2021 12:56
Truffa a Gamberini quando giocava nella Fiorentina: "Mi hanno rubato quasi 2 milioni di euro"
17 ottobre 2018 14:59
A Lucca pizza speciale in onore di Astori
09 marzo 2018 20:40
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