Labaro Viola

Notizie Lucca Fiorentina

Gazzetta: “Lucca piace a Paratici. La Fiorentina potrebbe puntare ad un prestito con diritto vincolato agli obiettivi”

07 maggio 2026 09:07

Amoruso: "Kean ha tolto ogni dubbio su di sé in Nazionale, sarà un test difficile per il Napoli al Franchi"

13 settembre 2025 14:32

Lucarelli: "Se Kean crede di non poter ripetere questa stagione, vada in Arabia a prendere i soldi"

06 luglio 2025 16:32

Graziani: "Se Kean dovesse andare via, proverei a prendere sia Lucca che Piccoli con tutti quei soldi"

02 luglio 2025 14:44

Kean non ha ancora deciso il suo futuro. Tuttosport: “Se parte, nel mirino c’è anche Lucca”

01 luglio 2025 08:52

Calamai: "Alla Fiorentina piace Lucca se Kean va via. L'Udinese vuole 30 milioni per venderlo"

30 giugno 2025 22:37

TMW: "Se parte Kean la Fiorentina va su uno tra Pinamonti, Lucca e Piccoli. Sottil forse resta"

30 giugno 2025 12:39

Il Messaggero: "Lucca al Napoli? Fiorentina e Milan restano alla finestra ma c'è anche un club di Premier"

26 giugno 2025 08:39

Lucca ammonito dopo un battibecco con Keita: era diffidato. Salterà la Juve, ma ci sarà con la Fiorentina

11 maggio 2025 15:05

Il retroscena de La Nazione: "Palladino aveva pensato anche a Lucca prima dell'arrivo di Kean"

23 dicembre 2024 12:59

Lucca domani avversario della Fiorentina ma alla dirigenza viola è sempre piaciuto

22 dicembre 2024 15:05

Commisso vuole accontentare Palladino. Con Djuric come vice Kean spunta la pista Origi

19 novembre 2024 21:58

Il dt dell'Udinese chiarisce: "Lucca mai sul mercato". In estate voci di trattativa con la Fiorentina

08 settembre 2024 19:00

Udinese, Nani chiarisce: "Lucca è stato riscattato per tenerlo, non per proporlo ad altre squadre"

11 luglio 2024 16:06

La Fiorentina non vuole Lucca. L'attaccante dell'Udinese non rientra nei piani della società Viola

10 luglio 2024 19:47

Corriere dello Sport: “L’addio di Nzola porta Lucca alla Fiorentina? Sì ma solo per 20 milioni, sennò salta”

10 luglio 2024 08:17

Da Udine, Fiorentina in pressing per Lucca ma l'Udinese non fa sconti. Riso vuole portarlo a Firenze

08 luglio 2024 19:05

Corriere dello Sport: “La Fiorentina punta su Lucca e accelera ma non spenderà 20 milioni, l’Udinese deve abbassare la richiesta”

08 luglio 2024 08:46

Gazzetta: “Via Nzola, dentro alla Fiorentina Lucca o Dallinga. Gudmundsson resta sullo sfondo”

08 luglio 2024 08:42

Corriere dello Sport: "Lucca solo se parte Nzola, ma i 20 milioni richiesti dall'Udinese sono troppi"

07 luglio 2024 08:55

Radio Bruno: "L'Udinese frena sulla cessione di Lucca e alza le pretese, Ikoné non convinto dell'Arabia"

06 luglio 2024 14:03

Valcarreggi: "Lucca potrebbe essere il centravanti perfetto per la nuova Fiorentina, mi ricorda Toni"

05 luglio 2024 13:42

Gazzetta: "Fiorentina su Dallinga ma il Tolosa fa muro, vuole 25 milioni. Lucca l'alternativa"

05 luglio 2024 08:44

Cannavaro: "Mi chiedono in tanti di Lucca, ha ampi margini di crescita, può esplodere"

04 luglio 2024 22:00

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha tanti dubbi su Lucca, vale la pena forzare la mano?"

03 luglio 2024 08:12

TMW: "La Fiorentina lavora al doppio colpo Brescianini-Lucca, l'Udinese vuole 15 milioni per l'attaccante"

02 luglio 2024 11:12

Gazzetta: “Lucca apre alla Fiorentina, presto l’incontro con Riso. Servono 15 milioni”

02 luglio 2024 09:37

Pedullà rivela: "Nessun fondamento per Lucca alla Fiorentina. Non ci sono margini per una trattativa"

02 luglio 2024 09:30

Corriere dello Sport: “Retegui? No, è Kean il titolare. Palladino vuole Lucca alla Djuric. Servono 13 milioni”

01 luglio 2024 08:22

Nazione: “Fiorentina al lavoro per Lucca, pronta un’offerta da 12 milioni più bonus per l’Udinese”

01 luglio 2024 08:12

Nazione: "Nzola via ma solo a titolo definitivo, piace al Fenerbahce. Al suo posto idea Lucca"

30 giugno 2024 08:21

Gazzetta: “Se parte Nzola, Fiorentina su Lucca. Al momento non ci sono novità”

29 giugno 2024 08:10

Gazzetta: “Lucca, Retegui, Kean ed il sogno Depay. Palladino però blocca Di Stefano”

25 giugno 2024 08:02

Corriere dello Sport: “Retegui e Lucca sono i primi obiettivi della Fiorentina. Roque pista difficile”

23 giugno 2024 09:31

La Nazione: "Lucca è la soluzione più facile per l'attacco, Kean potrebbe arrivare in prestito senza riscatto"

22 giugno 2024 10:55

Nazione: "La Fiorentina sonda Lucca, l'Udinese non fa sconti, chiede circa 15 milioni"

21 giugno 2024 09:47

Corriere dello Sport: "Ancora tentativi per Retegui. Lucca l'alternativa, presto l'incontro con l'agente"

21 giugno 2024 09:33

Flachi: "La Fiorentina dovrà fare qualcosa di importante anche a centrocampo. Lucca non mi dispiace"

19 giugno 2024 18:25

Nazione: “Lucca-Fiorentina, l’Udinese fa muro. Riso spinge per Carboni, costa minimo 20 milioni il classe 2005”

19 giugno 2024 09:00

Nani: "Lucca lo abbiamo riscattato per tenerlo ma se arriva un grande club ci sediamo e ascoltiamo"

18 giugno 2024 13:16

Nazione: “La Fiorentina punta Lucca, è lui il nome caldo. Concorrenza Napoli ma i viola garantiscono la titolarità”

18 giugno 2024 08:53

Corriere Fiorentino: "Cresce l'interesse per Lucca, sullo sfondo anche due alternative dall'estero"

14 giugno 2024 10:26

TMW annuncia: "Settimana prossima la Fiorentina avanzerà le trattative per Lucca e Brescianini"

13 giugno 2024 14:28

Piccinetti: "Se Retegui vale 30 milioni, allora Nico quanto vale? Lui e Lucca non mi fanno impazzire"

12 giugno 2024 13:56

Cecchi: "Retegui? A quelle cifre non mi convince. Lucca ha qualcosa in più per potenzialità inespresse"

12 giugno 2024 13:11

TMW: "Per la Fiorentina sono troppi 30 milioni per Retegui, gli altri nomi sono Icardi, Lucca e Pinamonti"

12 giugno 2024 11:35

Gazzetta: “Retegui? Trattativa non avviata con il Genoa. Pista Lucca? Si scalda servono 10-15 milioni”

12 giugno 2024 08:27

TMW, Non solo Retegui per l'attacco della Fiorentina. Sondaggio per Lucca come alternativa

09 giugno 2024 18:23

Iacomino: "Retegui probabilmente andrà alla Fiorentina. Se non arriverà lui, occhio a Lorenzo Lucca"

09 giugno 2024 16:03

Corriere Fiorentino: “Palladino consiglia Maldini, già allenato al Monza. Torna l’idea Lucca”

06 giugno 2024 09:08

Restyling Franchi, dove va la Fiorentina? L’idea di Giani: “Ecco dove può giocare”. Spunta Lucca 

05 gennaio 2024 08:35

Corriere Fiorentino, la Fiorentina dove trasloca? Situazione complicata in Toscana, gli stadi sono tutti fatiscenti

03 gennaio 2024 09:59

Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”

25 settembre 2023 15:07

L'allenatore del Pisa dice la verità su Lucca: "Attese troppo eccessive per lui, non ha retto aspettative"

11 marzo 2022 19:36

Ricordate Lucca? inizio stagione promettente e valutazioni da capogiro, ora non segna da ottobre

11 marzo 2022 17:53

Ds Palermo paragona: "Vlahovic alla Juventus come Lucca al Pisa, hanno insistito per andare via"

17 febbraio 2022 22:04

Nazione, Lucca torna di moda per la Fiorentina, bloccarlo ora per giugno. Serve anticipare tutti

04 gennaio 2022 10:31

Gazzetta, Ikonè l’alternativa a Berardi. Lucca resta nel mirino della Fiorentina 

24 novembre 2021 09:24

Tuttosport, Lucca, Fiorentina su di lui ma Juve pronta a complicare i piani: duello di mercato

19 novembre 2021 09:46

Nazione, vertice di mercato durante la sosta: frenata per Lucca, Belotti in standby, sale Alvarez

05 novembre 2021 09:01

Corrado: "Ecco come abbiamo strappato Lucca al Sassuolo. Adesso vale almeno venti milioni"

03 novembre 2021 13:22

Tuttosport, Pepi, la rivelazione degli USA spunta come idea per il dopo Vlahovic

29 ottobre 2021 11:17

Gazzetta, da Cabral a Scamacca passando per Lucca: ecco tutti i nomi per il dopo Vlahovic

26 ottobre 2021 09:36

Gazzetta, Commisso vuole vendere Vlahovic a gennaio. Scamacca o Lucca il sostituto

20 ottobre 2021 09:55

G. Berti: "Vlahovic mal consigliato dai procuratori. Sostituto? Lucca, è un Toni più veloce"

15 ottobre 2021 22:17

Di Gennaro: “Vlahovic? Insostituibile ma se fossi nella Fiorentina prenderei Lucca”

15 ottobre 2021 09:51

Chi sarà il prossimo bomber della Fiorentina? Scamacca a quota 2,5 invece Lucca quotato a 5

12 ottobre 2021 18:50

Under 21, oggi Italia-Svezia. Panchina per il viola Ferrarini, Lucca guida l'attacco

12 ottobre 2021 14:01

Bongiorni su Vlahovic: "Via a gennaio? La Fiorentina potrà soffiare Lucca alla Juve"

12 ottobre 2021 12:46

Criscitiello: "Commisso, unico errore è stato non vendere Vlahovic in estate. Ora prendi Lucca"

11 ottobre 2021 00:12

Toni snobba Lucca: "Bisogna stare attenti perché la serie B non è la serie A. Rispetto per chi ha vinto l'Europeo"

10 ottobre 2021 19:46

Gazzetta, duello tra Fiorentina, Milan e Juventus per Lucca. Il Pisa chiede 10 milioni per cederlo

10 ottobre 2021 15:42

Lucca e Belotti per sostituire Vlahovic. Pradè, ora non ci sono alibi. Ci sono soldi e tempo

10 ottobre 2021 12:47

Ds Palermo: "Lucca ha un tiro da fermo "alla Batistuta". Fiorentina? Lo vedrei bene al Milan"

07 ottobre 2021 10:51

Nazione, Lucca o Belotti per il post Vlahovic ma attenzione agli attaccanti del Sassuolo

06 ottobre 2021 10:03

Corrado su Lucca: "Considereremo l'interesse di altri club. Nostra disponibilità è grande"

05 ottobre 2021 19:09

Corrado: "Lucca alla Fiorentina? Rapporto con Commisso è ottimo, ero seduto vicino a lui"

23 settembre 2021 21:45

La Juventus pensa di convincere la Fiorentina per Vlahovic offrendo in cambio Lucca del Pisa

16 settembre 2021 12:56

Truffa a Gamberini quando giocava nella Fiorentina: "Mi hanno rubato quasi 2 milioni di euro"

17 ottobre 2018 14:59

A Lucca pizza speciale in onore di Astori

09 marzo 2018 20:40

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