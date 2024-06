Flachi: “La Fiorentina dovrà fare qualcosa di importante anche a centrocampo. Lucca non mi dispiace”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

“Centrocampo Fiorentina? Non sono preoccupato perchè la Fiorentina farà qualcosa di importante. Il centrocampo di ora non mi ha esaltato: Maxime Lopez ha fatto delle figure…L’unico è Bonaventura che se c’è la possibilità di farlo rimanere lo terrei il più possibile. La Fiorentina deve trovare nuovi giocatori per trovare nuove motivazioni in un nuovo ciclo con un altro allenatore. Ci sarà competizione tra i reparti sperando che arrivino calciatori che facciano fare il salto di qualità.

L’attaccante? Poi ci manca quella benedetta punta. Sento i nomi come Lucca, Retegui… Le punte costano tanto e devo dire la verità bisogna vedere come vuole giocare Palladino. Non mi dispiace Lucca perchè ha delle situazioni di gioco che può fare giocare bene anche quelli vicino.”

