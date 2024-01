Restyling Franchi, dove va la Fiorentina? L’idea di Giani: “Ecco dove può giocare”. Spunta Lucca 

Eugenio Giani ha parlato della possibilità di restare in Toscana a giocare per la Fiorentina durante il restyling del Franchi: “Ho da poco parlato con la prefetta e sono intenzionato a preparare un’istruttoria entro pochi giorni per passare in rassegna tutti gli impianti calcistici delle città toscane e vedere se si può fare qualcosa per avvicinare le gare casalinghe della Fiorentina”.

Con Lucca per esempio (“C’è stata una telefonata interlocutoria con l’assessore allo sport”). A tre quarti d’ora di autostrada ci sarebbe infatti il Porta Elisa. L’impianto al momento dispone di 12mila posti, estendibili fino a 16mila. Lo scrive La Nazione.

