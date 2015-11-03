Labaro Viola

Notizie Giani Fiorentina

Giani: "La Fiorentina merita un altro futuro, questa stagione non va ripetuta perché deve stare in alto"

11 maggio 2026 14:30

Giani annuncia: "Le Olimpiadi in Toscana nel 2040 non sono un sogno, siamo pronti"

18 febbraio 2026 13:38

Nazione: “Giani scelto da Paratici come responsabile scouting, Zebi alla gestione prestiti”

06 febbraio 2026 09:05

Paratici porta novità: La Fiorentina ufficializza Lorenzo Giani come nuovo capo dell'Area Scouting

04 febbraio 2026 21:14

Giani: "Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto"

26 gennaio 2026 18:19

Pres. Toscana: "Un uomo che ha saputo legarsi alla città. Commisso ha amato Firenze e i fiorentini"

17 gennaio 2026 09:43

Giani esalta la Fiorentina e rilancia sul Franchi: “Importante che la Toscana sostenga lo stadio”

05 gennaio 2026 00:18

Giani svela: "Franchi? La Regione Toscana è pronta ad intervenire con i suoi fondi"

02 gennaio 2026 10:15

Giani: "L'assenza di Commisso è una grande problematica, deve essere lui a salvare la Fiorentina"

23 dicembre 2025 11:49

Giani: "Firenze e la Fiorentina una cosa sola. Aiutiamo i giocatori, non si può andare in B per il centenario"

17 dicembre 2025 16:49

Giani: "Momento drammatico per Firenze. Strategia? Unire le forze come facemmo nel 2002"

05 novembre 2025 09:17

Giani ricorda la rinascita della Fiorentina: "23 anni fa un atto di coraggio costituire la Florentia Viola"

01 agosto 2025 11:31

Il museo della Fiorentina avrà una sua sede, passata in consiglio regionale la mozione

10 luglio 2025 17:15

La Repubblica: “Giani aveva la stessa patologia di Astori. Da capire se poteva essere individuata prima”

15 maggio 2025 15:42

Giani: "Rossi rimarrà sempre nel cuore di tutti i fiorentini, la tripletta un'emozione unica per noi"

23 marzo 2025 18:56

Giani: "Il periodo di Rossi a Firenze poteva essere quello del terzo scudetto della Fiorentina"

12 febbraio 2025 15:00

Sandro Giani, papà di Mattia morto a 26 anni: “Per un momento ho rivissuto quell’incubo, ho pregato per lui”

03 dicembre 2024 09:11

Commisso-Giani? Prove di disgelo, ma il Franchi è in netto ritardo. Solo il 2,5% finito a giugno

24 settembre 2024 08:48

Giani: "Incontro di cordialità con Commisso. Franchi? Come Regione non abbiamo competenze sul tema"

23 settembre 2024 19:37

TgR Rai: "Commisso ha pranzato con il presidente Giani. Incontro costruttivo, hanno parlato anche del Franchi"

23 settembre 2024 19:05

Corriere dello Sport: “Commisso oggi incontra la Funaro, poi la prossima settimana Giani. Obiettivo chiarezza sul Franchi”

19 settembre 2024 09:10

Giani: "Franchi? Sono ottimista. Se si trovasse un accordo con la Fiorentina si ricaverebbero tutte le risorse"

29 luglio 2024 14:00

Giani: "Commisso faccia come Ridolfi. Spero sia lui a mettere i soldi mancanti per il Franchi"

15 luglio 2024 14:04

Giani: "Metta la sua grinta e la sua determinazione al servizio di sé stesso, forza Joe"

18 marzo 2024 12:38

Restyling Franchi, dove va la Fiorentina? L’idea di Giani: “Ecco dove può giocare”. Spunta Lucca 

05 gennaio 2024 08:35

Giani: "Franchi? Bene l’inserimento della Fiorentina, ma abbiamo 130 milioni. Sfruttiamoli al meglio"

28 novembre 2023 15:30

Giani: "Mi aspettavo maggiore sensibilità su Fiorentina-Juve. La Fiesole grande esempio di valori"

07 novembre 2023 17:40

Giani: "Ringrazio la Curva Fiesole che sarà a spalare invece di essere a Fiorentina-Juventus"

05 novembre 2023 14:55

Tra la Fiorentina e il Comune di Firenze scoppia la pace? Accordo per la pubblicità. Ma sullo stadio è scontro

02 novembre 2023 10:27

Giani: "Ci sono 130 milioni per il Franchi e con quelli bisogna fare. Non si può andare oltre"

06 luglio 2023 16:20

Giani: "Si rifaccia il Franchi con i 130 milioni del PNRR. I soldi che mancano sono per altro"

26 aprile 2023 15:39

Giani: "Meglio che lo stadio sia del comune, se la Fiorentina fallisce non ci vogliono anni per riaverlo"

25 aprile 2023 14:48

Giani: "Se la Fiorentina avesse avuto lo stadio di proprietà, con il fallimento lo avrebbe perso"

24 aprile 2023 13:07

Giani: "Restyling del Franchi un'esigenza contro il degrado. Rischierebbe di fare la fine del Flaminio"

18 aprile 2023 16:30

Giani: "Franchi? Troveremo una soluzione. I nostri beni culturali sono qualcosa di non vendibile"

11 aprile 2023 17:20

Giani: "Lo stadio si farà. Squadra può giocare a Empoli e Siena. Chi paga il trasloco? La Fiorentina"

03 aprile 2023 14:57

La Regione pensa ad un trasloco alla Scuola Marescialli, ma servono 10-20 milioni per sistemarlo 

30 marzo 2023 09:57

Giani: "Spero che lo stop di una parte di finanziamenti non blocchi l'intervento per il Nuovo Franchi"

28 marzo 2023 13:56

Giani avverte: "Prima bisogna che la Fiorentina e il comune di Firenze trovino accordo sul Franchi"

23 marzo 2023 21:12

Giani: "Fiorentina deve giocare in Toscana, non possiamo ripetere la situazione del '90. Non sarebbe ammissibile"

22 marzo 2023 15:15

Terremoto a Siena, scossa sentita anche a Firenze e in tutta la Toscana. Gente scesa per strada

08 febbraio 2023 23:03

Giani: "Fiorentina avrà uno stadio alla sua altezza. Durante i lavori è disponibile l'impianto Carabinieri"

03 dicembre 2022 22:26

Giani: "Sto con Commisso, assolutamente. Abbiamo tutto da perdere, serve inasprire le misure"

03 ottobre 2022 18:24

Giani rivela: "A fine gara Joe Barone era visibilmente commosso per la grande vittoria della Fiorentina"

10 maggio 2022 12:16

Giani: "Fondai la Fiorentina 20 anni fa, la sento come un figlio. Italiano miglior allenatore in Italia"

20 aprile 2022 13:26

Brutta notizia per il Viola Park, la regione toglie fondi per la realizzazione della tramvia

27 ottobre 2021 13:03

Giani: "Mi aspetto una Fiorentina da medio-alta classifica. Antognoni ha dato tutto per la Fiorentina"

23 luglio 2021 20:38

Giani: "Nuovo Franchi? Pronto entro il 2026, il Recovery Fund ha delle scadenze garantite"

06 luglio 2021 09:16

Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"

15 giugno 2021 16:19

Restyling Franchi, Nardella: "Bando ristrutturazione in arrivo". Prosegue Giani: "Da fiorentino sono orgoglioso"

07 giugno 2021 16:24

Nuovo stadio a Campi, contatto Commisso-Giani: probabilmente seguirà un incontro

14 aprile 2021 10:32

La Toscana torna arancione, ma oltre a Firenze saranno tanti i comuni rossi. L'elenco completo

10 aprile 2021 13:14

Giani: "E' giustissimo inserire lo stadio Franchi tra gli investimenti del Recovery Fund"

18 marzo 2021 14:24

Giani: "Rocco ha la mia vicinanza. Ho fatto qualche battuta per lo stadio"

02 marzo 2021 17:03

La Regione Toscana decide di aiutare il comune di Firenze per i lavori dello stadio Franchi

10 febbraio 2021 20:55

Corriere Fiorentino, Commisso torna negli USA, tra squadra, richiami e stoccate (a Giani)

10 febbraio 2021 10:33

Commisso: "Ultime 5 partite 7 punti, va bene. I politici devono aiutare chi investe, non controllarlo"

09 febbraio 2021 17:32

Corriere Fiorentino, Viola Park, Commisso dà il via ai lavori senza Giani e Nardella

06 febbraio 2021 14:35

Stadio della Fiorentina a Campi, Giani gela Commisso «La decisione spetta ai Comuni»

04 febbraio 2021 15:38

Giani: "Se Commisso vuole un appuntamento, lo ricevo in regione"

03 febbraio 2021 14:18

Fossi: "Firenze e Campi uniti, adesso tocca alla Fiorentina decidere dove fare lo stadio. Noi ci siamo"

25 gennaio 2021 13:56

Giani-Nardella-Fossi: "Priorità restyling del Franchi". Opzione Campi? Commisso presenti un progetto

24 gennaio 2021 10:25

Giani: "Il restyling del Franchi è l'unica soluzione. Demolizione del Ridolfi? Ipotesi assurda"

21 dicembre 2020 09:08

Giani: "Tifo per Iachini ma mi piacerebbe un ritorno di Prandelli o l'arrivo di Sarri alla Fiorentina"

04 novembre 2020 21:14

Giani ferma per un mese il calcio in Toscana, smettono di giocare dilettanti e campionati giovanili. I dettagli

24 ottobre 2020 14:19

La Toscana non si Lega, vince Eugenio Giani con il 48%. È il nuovo presidente della regione

21 settembre 2020 19:09

Giani: "Bisogna ragionare su un'area tra Firenze e Prato. Stadio? Questa situazione si risolverà"

19 giugno 2020 11:41

La politica di Firenze non vuole il nuovo stadio della Fiorentina. Ripicca a Commisso per il no alla Mercafir

30 maggio 2020 16:04

Giani: "Stadio? Bisogna ripartire dalla riqualificazione del Franchi, la posizione di Nardella è chiara"

30 maggio 2020 12:22

O FACCIO LO STADIO O VADO VIA, LA MINACCIA DI ROCCO. UNICA SOLUZIONE LO STADIO A CAMPI

23 maggio 2020 14:57

Giani: "Giusta l'apertura di Pessina al restyling del Franchi. Commisso? Prima conta la squadra poi lo stadio"

22 maggio 2020 21:39

Giani: "Avevo raggiunto l'accordo per coprire il Franchi ma i Della Valle bloccarono tutto"

14 aprile 2020 19:53

Giani sul restyling del Franchi: "Nel rispetto della Sovrintendenza resta ancora la migliore soluzione"

14 aprile 2020 15:50

Giani: "Il punto di riferimento della Fiorentina è il sindaco di Firenze. Mi fido di Nardella"

16 febbraio 2020 01:55

Fiorentina, una foto che farà discutere. Giani insieme ai sindaci di Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio

14 ottobre 2019 11:39

Giani: "Gesto di responsabilità dei DV, è Diego la mente. Lo stadio? Iter lungo"

05 febbraio 2018 12:31

Giani: "Finchè i tifosi canteranno 'DV vattene!', loro non torneranno. Aspettano segnali dalla città"

04 dicembre 2017 11:47

Giani: "Chiesa è un simbolo della Fiorentina e dei valori autentici del calcio"

22 novembre 2017 18:12

Giani: ''Pairetto malato di protagonismo, non è da serie A''

25 settembre 2017 12:51

Giani: ''Lo stadio non si farà nei tempi previsti. Avevamo sottovalutato l'aspetto aeroporto...''

19 settembre 2017 16:16

Giani: "Se c'è qualcuno che pensa di poter fare meglio dei Della Valle ora deve uscire allo scoperto"

28 giugno 2017 12:24

Giani: "ADV ama la squadra ma è sensibile al clima della città. Stadio? Ormai è un argomento tabù"

17 giugno 2017 15:44

Giani: "Serve dialogo fra i Della Valle e i tifosi, ma nessuno fa da tramite. Cognigni mi ha detto..."

30 maggio 2017 20:32

Giani: "Nuovo stadio, è stallo e vi dico perché. ADV? Quando ci siamo sentiti..."

26 giugno 2016 23:26

Archivio

Esplora l'archivio di Giani

Sett. 20 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 45 Sett. 31 Sett. 28 Sett. 20 Sett. 12 Sett. 7
Sett. 49 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 12 Sett. 1
Sett. 48 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 27 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 6
Sett. 48 Sett. 40 Sett. 19 Sett. 16
Sett. 43 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 39 Sett. 25 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 16 Sett. 7
Sett. 42
Sett. 6
Sett. 49 Sett. 47 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 22
Sett. 25