Notizie Giani Fiorentina

Giani: "La Fiorentina merita un altro futuro, questa stagione non va ripetuta perché deve stare in alto"
11 maggio 2026 14:30
Giani annuncia: "Le Olimpiadi in Toscana nel 2040 non sono un sogno, siamo pronti"
18 febbraio 2026 13:38
Nazione: “Giani scelto da Paratici come responsabile scouting, Zebi alla gestione prestiti”
06 febbraio 2026 09:05
Paratici porta novità: La Fiorentina ufficializza Lorenzo Giani come nuovo capo dell'Area Scouting
04 febbraio 2026 21:14
Giani: "Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto"
26 gennaio 2026 18:19
Pres. Toscana: "Un uomo che ha saputo legarsi alla città. Commisso ha amato Firenze e i fiorentini"
17 gennaio 2026 09:43
Giani esalta la Fiorentina e rilancia sul Franchi: “Importante che la Toscana sostenga lo stadio”
05 gennaio 2026 00:18
Giani svela: "Franchi? La Regione Toscana è pronta ad intervenire con i suoi fondi"
02 gennaio 2026 10:15
Giani: "L'assenza di Commisso è una grande problematica, deve essere lui a salvare la Fiorentina"
23 dicembre 2025 11:49
Giani: "Firenze e la Fiorentina una cosa sola. Aiutiamo i giocatori, non si può andare in B per il centenario"
17 dicembre 2025 16:49
Giani: "Momento drammatico per Firenze. Strategia? Unire le forze come facemmo nel 2002"
05 novembre 2025 09:17
Giani ricorda la rinascita della Fiorentina: "23 anni fa un atto di coraggio costituire la Florentia Viola"
01 agosto 2025 11:31
Il museo della Fiorentina avrà una sua sede, passata in consiglio regionale la mozione
10 luglio 2025 17:15
La Repubblica: “Giani aveva la stessa patologia di Astori. Da capire se poteva essere individuata prima”
15 maggio 2025 15:42
Giani: "Rossi rimarrà sempre nel cuore di tutti i fiorentini, la tripletta un'emozione unica per noi"
23 marzo 2025 18:56
Giani: "Il periodo di Rossi a Firenze poteva essere quello del terzo scudetto della Fiorentina"
12 febbraio 2025 15:00
Sandro Giani, papà di Mattia morto a 26 anni: “Per un momento ho rivissuto quell’incubo, ho pregato per lui”
03 dicembre 2024 09:11
Commisso-Giani? Prove di disgelo, ma il Franchi è in netto ritardo. Solo il 2,5% finito a giugno
24 settembre 2024 08:48
Giani: "Incontro di cordialità con Commisso. Franchi? Come Regione non abbiamo competenze sul tema"
23 settembre 2024 19:37
TgR Rai: "Commisso ha pranzato con il presidente Giani. Incontro costruttivo, hanno parlato anche del Franchi"
23 settembre 2024 19:05
Corriere dello Sport: “Commisso oggi incontra la Funaro, poi la prossima settimana Giani. Obiettivo chiarezza sul Franchi”
19 settembre 2024 09:10
Giani: "Franchi? Sono ottimista. Se si trovasse un accordo con la Fiorentina si ricaverebbero tutte le risorse"
29 luglio 2024 14:00
Giani: "Commisso faccia come Ridolfi. Spero sia lui a mettere i soldi mancanti per il Franchi"
15 luglio 2024 14:04
Giani: "Metta la sua grinta e la sua determinazione al servizio di sé stesso, forza Joe"
18 marzo 2024 12:38
Restyling Franchi, dove va la Fiorentina? L’idea di Giani: “Ecco dove può giocare”. Spunta Lucca
05 gennaio 2024 08:35
Giani: "Franchi? Bene l’inserimento della Fiorentina, ma abbiamo 130 milioni. Sfruttiamoli al meglio"
28 novembre 2023 15:30
Giani: "Mi aspettavo maggiore sensibilità su Fiorentina-Juve. La Fiesole grande esempio di valori"
07 novembre 2023 17:40
Giani: "Ringrazio la Curva Fiesole che sarà a spalare invece di essere a Fiorentina-Juventus"
05 novembre 2023 14:55
Tra la Fiorentina e il Comune di Firenze scoppia la pace? Accordo per la pubblicità. Ma sullo stadio è scontro
02 novembre 2023 10:27
Giani: "Ci sono 130 milioni per il Franchi e con quelli bisogna fare. Non si può andare oltre"
06 luglio 2023 16:20
Giani: "Si rifaccia il Franchi con i 130 milioni del PNRR. I soldi che mancano sono per altro"
26 aprile 2023 15:39
Giani: "Meglio che lo stadio sia del comune, se la Fiorentina fallisce non ci vogliono anni per riaverlo"
25 aprile 2023 14:48
Giani: "Se la Fiorentina avesse avuto lo stadio di proprietà, con il fallimento lo avrebbe perso"
24 aprile 2023 13:07
Giani: "Restyling del Franchi un'esigenza contro il degrado. Rischierebbe di fare la fine del Flaminio"
18 aprile 2023 16:30
Giani: "Franchi? Troveremo una soluzione. I nostri beni culturali sono qualcosa di non vendibile"
11 aprile 2023 17:20
Giani: "Lo stadio si farà. Squadra può giocare a Empoli e Siena. Chi paga il trasloco? La Fiorentina"
03 aprile 2023 14:57
La Regione pensa ad un trasloco alla Scuola Marescialli, ma servono 10-20 milioni per sistemarlo
30 marzo 2023 09:57
Giani: "Spero che lo stop di una parte di finanziamenti non blocchi l'intervento per il Nuovo Franchi"
28 marzo 2023 13:56
Giani avverte: "Prima bisogna che la Fiorentina e il comune di Firenze trovino accordo sul Franchi"
23 marzo 2023 21:12
Giani: "Fiorentina deve giocare in Toscana, non possiamo ripetere la situazione del '90. Non sarebbe ammissibile"
22 marzo 2023 15:15
Terremoto a Siena, scossa sentita anche a Firenze e in tutta la Toscana. Gente scesa per strada
08 febbraio 2023 23:03
Giani: "Fiorentina avrà uno stadio alla sua altezza. Durante i lavori è disponibile l'impianto Carabinieri"
03 dicembre 2022 22:26
Giani: "Sto con Commisso, assolutamente. Abbiamo tutto da perdere, serve inasprire le misure"
03 ottobre 2022 18:24
Giani rivela: "A fine gara Joe Barone era visibilmente commosso per la grande vittoria della Fiorentina"
10 maggio 2022 12:16
Giani: "Fondai la Fiorentina 20 anni fa, la sento come un figlio. Italiano miglior allenatore in Italia"
20 aprile 2022 13:26
Brutta notizia per il Viola Park, la regione toglie fondi per la realizzazione della tramvia
27 ottobre 2021 13:03
Giani: "Mi aspetto una Fiorentina da medio-alta classifica. Antognoni ha dato tutto per la Fiorentina"
23 luglio 2021 20:38
Giani: "Nuovo Franchi? Pronto entro il 2026, il Recovery Fund ha delle scadenze garantite"
06 luglio 2021 09:16
Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"
15 giugno 2021 16:19
Restyling Franchi, Nardella: "Bando ristrutturazione in arrivo". Prosegue Giani: "Da fiorentino sono orgoglioso"
07 giugno 2021 16:24
Nuovo stadio a Campi, contatto Commisso-Giani: probabilmente seguirà un incontro
14 aprile 2021 10:32
La Toscana torna arancione, ma oltre a Firenze saranno tanti i comuni rossi. L'elenco completo
10 aprile 2021 13:14
Giani: "E' giustissimo inserire lo stadio Franchi tra gli investimenti del Recovery Fund"
18 marzo 2021 14:24
Giani: "Rocco ha la mia vicinanza. Ho fatto qualche battuta per lo stadio"
02 marzo 2021 17:03
La Regione Toscana decide di aiutare il comune di Firenze per i lavori dello stadio Franchi
10 febbraio 2021 20:55
Corriere Fiorentino, Commisso torna negli USA, tra squadra, richiami e stoccate (a Giani)
10 febbraio 2021 10:33
Commisso: "Ultime 5 partite 7 punti, va bene. I politici devono aiutare chi investe, non controllarlo"
09 febbraio 2021 17:32
Corriere Fiorentino, Viola Park, Commisso dà il via ai lavori senza Giani e Nardella
06 febbraio 2021 14:35
Stadio della Fiorentina a Campi, Giani gela Commisso «La decisione spetta ai Comuni»
04 febbraio 2021 15:38
Giani: "Se Commisso vuole un appuntamento, lo ricevo in regione"
03 febbraio 2021 14:18
Fossi: "Firenze e Campi uniti, adesso tocca alla Fiorentina decidere dove fare lo stadio. Noi ci siamo"
25 gennaio 2021 13:56
Giani-Nardella-Fossi: "Priorità restyling del Franchi". Opzione Campi? Commisso presenti un progetto
24 gennaio 2021 10:25
Giani: "Il restyling del Franchi è l'unica soluzione. Demolizione del Ridolfi? Ipotesi assurda"
21 dicembre 2020 09:08
Giani: "Tifo per Iachini ma mi piacerebbe un ritorno di Prandelli o l'arrivo di Sarri alla Fiorentina"
04 novembre 2020 21:14
Giani ferma per un mese il calcio in Toscana, smettono di giocare dilettanti e campionati giovanili. I dettagli
24 ottobre 2020 14:19
La Toscana non si Lega, vince Eugenio Giani con il 48%. È il nuovo presidente della regione
21 settembre 2020 19:09
Giani: "Bisogna ragionare su un'area tra Firenze e Prato. Stadio? Questa situazione si risolverà"
19 giugno 2020 11:41
La politica di Firenze non vuole il nuovo stadio della Fiorentina. Ripicca a Commisso per il no alla Mercafir
30 maggio 2020 16:04
Giani: "Stadio? Bisogna ripartire dalla riqualificazione del Franchi, la posizione di Nardella è chiara"
30 maggio 2020 12:22
O FACCIO LO STADIO O VADO VIA, LA MINACCIA DI ROCCO. UNICA SOLUZIONE LO STADIO A CAMPI
23 maggio 2020 14:57
Giani: "Giusta l'apertura di Pessina al restyling del Franchi. Commisso? Prima conta la squadra poi lo stadio"
22 maggio 2020 21:39
Giani: "Avevo raggiunto l'accordo per coprire il Franchi ma i Della Valle bloccarono tutto"
14 aprile 2020 19:53
Giani sul restyling del Franchi: "Nel rispetto della Sovrintendenza resta ancora la migliore soluzione"
14 aprile 2020 15:50
Giani: "Il punto di riferimento della Fiorentina è il sindaco di Firenze. Mi fido di Nardella"
16 febbraio 2020 01:55
Fiorentina, una foto che farà discutere. Giani insieme ai sindaci di Bagno a Ripoli e Campi Bisenzio
14 ottobre 2019 11:39
Giani: "Gesto di responsabilità dei DV, è Diego la mente. Lo stadio? Iter lungo"
05 febbraio 2018 12:31
Giani: "Finchè i tifosi canteranno 'DV vattene!', loro non torneranno. Aspettano segnali dalla città"
04 dicembre 2017 11:47
Giani: "Chiesa è un simbolo della Fiorentina e dei valori autentici del calcio"
22 novembre 2017 18:12
Giani: ''Pairetto malato di protagonismo, non è da serie A''
25 settembre 2017 12:51
Giani: ''Lo stadio non si farà nei tempi previsti. Avevamo sottovalutato l'aspetto aeroporto...''
19 settembre 2017 16:16
Giani: "Se c'è qualcuno che pensa di poter fare meglio dei Della Valle ora deve uscire allo scoperto"
28 giugno 2017 12:24
Giani: "ADV ama la squadra ma è sensibile al clima della città. Stadio? Ormai è un argomento tabù"
17 giugno 2017 15:44
Giani: "Serve dialogo fra i Della Valle e i tifosi, ma nessuno fa da tramite. Cognigni mi ha detto..."
30 maggio 2017 20:32
Giani: "Nuovo stadio, è stallo e vi dico perché. ADV? Quando ci siamo sentiti..."
26 giugno 2016 23:26
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