Giani: "Nuovo Franchi? Pronto entro il 2026, il Recovery Fund ha delle scadenze garantite"

Giani parla dei lavori del nuovo Franchi

"Franchi? Prospettiva ben avviata - ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana a GR Parlamento -, ha un grande valore ed è vincolato dalla Soprintendenza. Rientra nel Recovery Fund. Le scadenze sono garantite, entro il 2026 l'opera dovrà essere completata. Viola Park? Impianto bello e rapido nella sua costruzione. Mi fido di Italiano, nuovo tecnico della Fiorentina".

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