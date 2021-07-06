Nazione, Fiorentina, nonostante gli addi il monte ingaggi sale a 60 milioni: Viola pronta ad investire

Da ottobre il monte ingaggi della Fiorentina è salito

La Fiorentina vuole investire per un rilancio. Il tetto salariale dei viola fino a poco tempo fa era di circa 58 milioni, ma da ottobre esso si è alzato. Si sono aggiunti Kokorin (1,8 milioni), Rosati (0,3 milioni), Gonzalez (2,4 milioni), Maleh (0,7 milioni), Sottil (0,6 milioni), Benassi (1,1 milione), Ranieri (0,6 milioni), Zurkowski (0,5 milioni), Terzic (0,3 milioni), Zekhnini (0,2 milioni), Graiciar (0,1 milione) ed altri giocatori che provengono dalla Primavera. Il monte ingaggi attuale è di circa 60 milioni lordi. Lo scrive La Nazione.

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