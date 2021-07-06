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Nazione, Fiorentina, nonostante gli addi il monte ingaggi sale a 60 milioni: Viola pronta ad investire

Da ottobre il monte ingaggi della Fiorentina è salito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 09:10
Nazione, Fiorentina, nonostante gli addi il monte ingaggi sale a 60 milioni: Viola pronta ad investire -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)

La Fiorentina vuole investire per un rilancio. Il tetto salariale dei viola fino a poco tempo fa era di circa 58 milioni, ma da ottobre esso si è alzato. Si sono aggiunti Kokorin (1,8 milioni), Rosati (0,3 milioni), Gonzalez (2,4 milioni), Maleh (0,7 milioni), Sottil (0,6 milioni), Benassi (1,1 milione), Ranieri (0,6 milioni), Zurkowski (0,5 milioni), Terzic (0,3 milioni), Zekhnini (0,2 milioni), Graiciar (0,1 milione) ed altri giocatori che provengono dalla Primavera. Il monte ingaggi attuale è di circa 60 milioni lordi. Lo scrive La Nazione.

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