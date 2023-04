Giani: “Se la Fiorentina avesse avuto lo stadio di proprietà, con il fallimento lo avrebbe perso”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato dei 55 milioni che mancano al progetto del Restyling dello stadio Franchi perchè non concessi dal PNRR, queste le sue parole:

“Adesso dobbiamo recuperare questi soldi, il governo su questo argomento ha avuto atteggiamenti costruttivi, adesso spero che tutti, Comune, Regione e Governo possano far capire che in questo caso non si va ad intervenire su uno stadio, ma su un’opera pubblica importante. Se poi venissero a mancare quei 55 milioni, faremo con i rimanenti 125-130 milioni ridimensionando un po’ il progetto che però deve andare avanti. Gli stadi pubblici in Italia sono spesso una necessità e lo dimostra proprio il caso di Firenze all’epoca del fallimento della Fiorentina di Cecchi Gori, se fosse stato uno stadio privato sarebbe finito nel cespite fallimentare e la Fiorentina dei Della Valle non avrebbe potuto giocarci”

