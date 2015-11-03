Labaro Viola

Notizie Toscana Fiorentina

Ragazzo di 15 anni aggredito in campo con calci e pugni alla testa. Fatto gravissimo nel calcio giovanile toscano

11 dicembre 2023 19:10

Nardella: "La decisione di giocare Fiorentina-Juventus è della Lega Calcio, noi non possiamo far nulla"

05 novembre 2023 12:16

"Vicini al popolo toscano". I tifosi della Sampdoria a sostegno di chi è stato colpito dall'alluvione

04 novembre 2023 20:20

Spalano il fango e cantano: "Viola sei il mio amore". Il toccante video che arriva dalle zone colpite dall'alluvione

04 novembre 2023 04:57

La Fiorentina esprime vicinanza alle famiglie colpite dall'alluvione in Toscana delle ultime ore

03 novembre 2023 12:16

Emergenza maltempo, Nardella: "Non chiudiamo la scuole a Firenze, dalla Protezione Civile nessuna indicazione"

03 novembre 2023 00:43

Disastro maltempo a Firenze e dintorni: due morti, fiumi esondati, intere zone senza acqua e luce

03 novembre 2023 00:26

Salerno, che lezione a Firenze! La Regione paga lo stadio temporaneo durante lavori all'Arechi

28 luglio 2023 13:23

Dybala si gode Greve in Chianti, è in Toscana per il matrimonio di Correa a Panzano in Chianti

29 giugno 2023 23:58

Giani: "Se la Fiorentina avesse avuto lo stadio di proprietà, con il fallimento lo avrebbe perso"

24 aprile 2023 13:07

La Regione pensa ad un trasloco alla Scuola Marescialli, ma servono 10-20 milioni per sistemarlo 

30 marzo 2023 09:57

Terremoto a Siena, scossa sentita anche a Firenze e in tutta la Toscana. Gente scesa per strada

08 febbraio 2023 23:03

Il tramonto a Firenze è uno spettacolo, le foto sono un trionfo di bellezza, colori meravigliosi

12 novembre 2022 18:18

Fontana senza dubbi: "La Fiorentina ed Italiano troveranno sicuramente il sostituto di Torreira"

27 maggio 2022 17:49

Trema Firenze, terremoto di magnitudo 4.1, epicentro in provincia, non ci sono stati danni

03 maggio 2022 18:02

Vlahovic per violazione quarantena rischia arresto da 3 a 18 mesi fino a multa da 500 a 5 mila euro

10 febbraio 2022 16:34

Domani interrogazione al Consiglio Regionale sulla quarantena violata da Vlahovic per andare a Torino

08 febbraio 2022 18:12

Interrogazione al consiglio regionale contro Vlahovic: "Regole Covid quarantena valgono per tutti"

28 gennaio 2022 17:44

Il calcio giovanile e dilettantistico toscano si ferma: nessuna partita fino al 28 gennaio

30 dicembre 2021 20:24

Stuprata una ragazza a Siena, c'è anche un calciatore di serie A tra i colpevoli. I dettagli

10 giugno 2021 16:17

La Regione Toscana decide di aiutare il comune di Firenze per i lavori dello stadio Franchi

10 febbraio 2021 20:55

Incontro Stampa-Fiorentina, chiarita la frase di Commisso. Il club viola non vuole diffamazione

27 novembre 2020 12:57

La Toscana passa da zona gialla a zona arancione. Ecco cosa cambia dalla giornata di domani

10 novembre 2020 20:54

Regione Toscana, allenamenti sospesi: si attende la decisione delle autorità governative

28 ottobre 2020 16:39

Giani ferma per un mese il calcio in Toscana, smettono di giocare dilettanti e campionati giovanili. I dettagli

24 ottobre 2020 14:19

Aumentano lievemente i casi in Toscana, 209 nuovi contagi. I dati completi

06 ottobre 2020 14:46

La Toscana non si Lega, vince Eugenio Giani con il 48%. È il nuovo presidente della regione

21 settembre 2020 19:09

Dossena a Radio Bruno: "Commisso va difeso. Se dovesse andare via bisogna preoccuparci per il calcio italiano"

14 settembre 2020 18:09

Pessina (Soprintendenza) chiarisce: "Vi spiego i motivi dello stop ai lavori"

23 luglio 2020 16:11

Niente Moena per la Fiorentina, appuntamento rimandato al 2021. Ci sarà un mini-ritiro in Toscana

22 luglio 2020 10:51

Coronavirus in Toscana, solo tre i contagi tutti nella zona sudest della regione

16 giugno 2020 17:29

Calcio giovanile, finalmente c'è una data, i campionati riprenderanno il 10 ottobre. I dettagli

13 giugno 2020 15:15

La Toscana torna a sorridere, un solo caso di Coronavirus registrato nelle ultime 24 ore. I dettagli

09 giugno 2020 15:47

Toscana, in calo i contagi e i morti rispetto a ieri: sono quattro sia i decessi che i nuovi contagi

31 maggio 2020 20:47

A Firenze piantato un albero ogni morto di Covid. Nasce un boschetto, ecco dove si trova

29 maggio 2020 22:15

Coronavirus in Toscana, sale il numero di contagi e decessi, ma rimane comunque piuttosto basso

27 maggio 2020 18:16

Coronavirus in Toscana, i dati restano ottimi. Numero minimo in terapia intensiva dal 9 marzo

24 maggio 2020 16:59

Firenze torna a sorridere, è il primo giorno senza contagi COVID-19. Le disposizioni del governo danno frutto

30 aprile 2020 14:50

Duncan: "Iachini è sempre sul pezzo. Il mio idolo? Thiago Motta. Voglio portare la Fiorentina in Europa"

23 aprile 2020 18:28

A Siena per la prima volta è stato isolato il virus: "Adesso possiamo studiare vaccino e farmaci"

20 aprile 2020 19:59

Coronavirus in Toscana, ancora delle buone notizie: diminuisce ancora il numero dei contagi

06 aprile 2020 16:30

Coronavirus in Toscana, calano i ricoveri e diminuiscono di 7 i pazienti in terapia intensiva

03 aprile 2020 19:34

Coronavirus, balzo in Toscana e record di positivi a Firenze. Ma niente panico, c'è un motivo...

02 aprile 2020 20:42

Toscana, contagi di Coronavirus in calo. Oggi sono 224. I nuovi morti sono 19

27 marzo 2020 19:08

Prandelli: "Stiamo vivendo la terza guerra mondiale, il calcio è l'ultimo dei miei pensieri"

27 marzo 2020 10:47

Nardella: "In Toscana abbiamo quasi 1000 contagiati da Coronavirus. Mi sono arrabbiato ed ho chiuso i parchi"

16 marzo 2020 13:05

Cascine piene nei giorni di quarantena? Fake news, la foto è vecchia e non di questi giorni

15 marzo 2020 05:04

La proposta di un tifoso viola: "Fiorentina, devi rimborsarci? No, date quei soldi all'ospedale di Firenze"

09 marzo 2020 19:24

Coronavirus in Toscana, c'è il primo guarito. Aumentano le persone in quarantena. Ecco la situazione a Firenze

09 marzo 2020 18:04

Emergenza Coronavirus Toscana: sospeso campionato e tornei dei dilettanti fino al 15 marzo

05 marzo 2020 19:29

Il Coronavirus arriva in Toscana, un caso a Firenze e uno a Pistoia. Le ultime sul contagio

25 febbraio 2020 13:24

Tutti vogliono lo stadio della Fiorentina, sindaco Figline: "Commisso se vuole può farlo qui"

14 febbraio 2020 15:44

Il Consiglio di Stato ha bocciato l'ampliamento della pista dell'aereoporto di Firenze. Una buona notizia per il nuovo stadio della Fiorentina?

13 febbraio 2020 19:25

Trema ancora la terra a pochi km da Firenze, nuova scossa a Barberino di 3.0

14 dicembre 2019 19:26

Terremoto, paura nella notte a Firenze, magnitudo 4.9, epicentro Barberino di Mugello

09 dicembre 2019 05:29

Firenze in allarme per l'Arno, mai cosi alto da 20 anni. Situazione sotto controllo, gli aggiornamenti

18 novembre 2019 03:13

Firenze arretra nella qualità della vita? È stato un errore: "Scusate, recupera quattro posizioni"

23 novembre 2018 13:34

(VIDEO) Scandalo in Toscana, botte e minacce tra genitori per le partite dei figli

30 ottobre 2018 22:55

Ceccherini inutilizzato, fuori dal campo ci pensa la fidanzata toscana. Ecco chi è Carola Neri

25 ottobre 2018 17:39

Allerta arancione a Firenze, neve nella giornata di domani. Scuole chiuse e trasporti ridotti

28 febbraio 2018 16:31

In Toscana un sacerdote regala a messa il libro di Anna Frank in risposta ai fattacci di Roma

01 novembre 2017 16:34

Tragedia a Firenze, si stacca un pezzo all'interno della basilica di Santa Croce, muore un turista

20 ottobre 2017 02:15

La squadra più Toscana della serie A? Non è la Fiorentina ma proprio la Juventus. Sette in totale i nati nella regione viola

25 luglio 2017 22:39

Radio Sportiva: redazione in sciopero dopo ultimi tagli

13 febbraio 2017 11:37

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