Notizie Toscana Fiorentina

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Spalano il fango e cantano: "Viola sei il mio amore". Il toccante video che arriva dalle zone colpite dall'alluvione
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Disastro maltempo a Firenze e dintorni: due morti, fiumi esondati, intere zone senza acqua e luce
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30 marzo 2023 09:57
Terremoto a Siena, scossa sentita anche a Firenze e in tutta la Toscana. Gente scesa per strada
08 febbraio 2023 23:03
Il tramonto a Firenze è uno spettacolo, le foto sono un trionfo di bellezza, colori meravigliosi
12 novembre 2022 18:18
Fontana senza dubbi: "La Fiorentina ed Italiano troveranno sicuramente il sostituto di Torreira"
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Trema Firenze, terremoto di magnitudo 4.1, epicentro in provincia, non ci sono stati danni
03 maggio 2022 18:02
Vlahovic per violazione quarantena rischia arresto da 3 a 18 mesi fino a multa da 500 a 5 mila euro
10 febbraio 2022 16:34
Domani interrogazione al Consiglio Regionale sulla quarantena violata da Vlahovic per andare a Torino
08 febbraio 2022 18:12
Interrogazione al consiglio regionale contro Vlahovic: "Regole Covid quarantena valgono per tutti"
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Il calcio giovanile e dilettantistico toscano si ferma: nessuna partita fino al 28 gennaio
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Stuprata una ragazza a Siena, c'è anche un calciatore di serie A tra i colpevoli. I dettagli
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Toscana, contagi di Coronavirus in calo. Oggi sono 224. I nuovi morti sono 19
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