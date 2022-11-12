Il tramonto a Firenze è uno spettacolo, le foto sono un trionfo di bellezza, colori meravigliosi

Spettacolo e meraviglia della natura il tramonto di oggi a Firenze, le foto mostrano scorci della città illuminati

Un tramonto bellissimo quello che è andato in scena a Firenze e che hanno potuto ammirare tutti coloro che erano in città oppure nelle vicinanze. Colori da restare senza fiato e scatti che fanno rimanere senza parole

PARLA LA FIDANZATA DI JOVIC

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