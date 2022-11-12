Lady Jovic racconta: "Luka è un ragazzo d'oro. Ci sosteniamo a vicenda sul nostro lavoro"

La ragazza di Jovic ha raccontato a un rivista serba il suo ragazzo Luka, molto attento anche fuori dal campo

Sofija Milosevic, la fidanzata di Luka Jovic, ha parlato al media serbo Azra. Queste le sue parole:

"L'anno prossimo dovrebbe essere quello buono per il matrimonio, se qualcosa non guasta di nuovo i nostri piani. L'avevo già annunciato due volte ma prima il Covid e poi la seconda gravidanza ci hanno costretto a rimandare. Luka è un padre e un partner davvero attento, quindi niente è difficile per noi. Siamo andati d'accordo fin dall'inizio proprio perché abbiamo capito l'importanza di sostenerci a vicenda, anche nel nostro lavoro"

JOAQUIN FA SUCCESSO IN TV

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