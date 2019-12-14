Trema ancora la terra a pochi km da Firenze, nuova scossa a Barberino di 3.0

Mentre Barberino prova a tornare lentamente alla normalità, una nuova scossa fa capire che l'emergenza non è finita. Alle ore 17.55 di oggi è stata registrato un sisma del 3.0 della scala Richter, con...

Mentre Barberino prova a tornare lentamente alla normalità, una nuova scossa fa capire che l'emergenza non è finita. Alle ore 17.55 di oggi è stata registrato un sisma del 3.0 della scala Richter, con epicentro proprio a Barberino di Mugello. Il terremoto, riferisce l'Ingv, ha avuto una profondità di 8 chilometri, a 27 chilometri da Firenze. Si tratta della scossa più forte registrata da cinque giorni a questa parte. Lunedì scorso nella zona la terra aveva tremato fino a raggiungere i 4.5 gradi della scala Richter, danneggiando molti edifici e costringendo centinaia di persone a sfollare le proprie case. Lo riporta Firenzetoday.it