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Notizie Terremoto Fiorentina

Terremoto tra Firenze e provincia, sciame sismico con tante scosse. Epicentro nel Mugello

27 aprile 2024 01:57

Terremoto a Napoli, la Curva B tranquillizza tutti: "Ci fosse un allarme durante la partita, ci penseremo noi"

03 ottobre 2023 15:57

Terremoto a Siena, scossa sentita anche a Firenze e in tutta la Toscana. Gente scesa per strada

08 febbraio 2023 23:03

Terribile terremoto in Turchia, Montella racconta: "Crollati palazzi, l'albergo dove vivo ha preso fuoco"

06 febbraio 2023 15:40

Trema ancora la terra a Firenze, terremoto di magnitudo 3,7 alle 23.12. Epicentro a Impruneta

12 maggio 2022 23:57

Trema Firenze, terremoto di magnitudo 4.1, epicentro in provincia, non ci sono stati danni

03 maggio 2022 18:02

Trema ancora la terra a pochi km da Firenze, nuova scossa a Barberino di 3.0

14 dicembre 2019 19:26

Terremoto, paura nella notte a Firenze, magnitudo 4.9, epicentro Barberino di Mugello

09 dicembre 2019 05:29

Domani ad Arquata l'innagurazione della fabbrica Tod's. Ci saranno i Della Valle, assunti altre 50 persone del posto

19 dicembre 2017 13:44

Diego Della Valle mantiene la parola, apre un'azienda ad Arquata, lavoro per tutti i giovani terremotati

27 agosto 2017 10:12

Renzi con Diego e Andrea Della Valle nello stabilimento Tods di Casette d'Ete. Il Premier: "Grazie ai Della Valle"

11 ottobre 2016 14:02

Andrea Della Valle: "Aiuteremo chi ha perso tutto nel terremoto. Bandiera viola a mezz'asta"

25 agosto 2016 19:47

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