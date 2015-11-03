Notizie Terremoto Fiorentina

Terremoto tra Firenze e provincia, sciame sismico con tante scosse. Epicentro nel Mugello
27 aprile 2024 01:57
Terremoto a Napoli, la Curva B tranquillizza tutti: "Ci fosse un allarme durante la partita, ci penseremo noi"
03 ottobre 2023 15:57
Terremoto a Siena, scossa sentita anche a Firenze e in tutta la Toscana. Gente scesa per strada
08 febbraio 2023 23:03
Terribile terremoto in Turchia, Montella racconta: "Crollati palazzi, l'albergo dove vivo ha preso fuoco"
06 febbraio 2023 15:40
Trema ancora la terra a Firenze, terremoto di magnitudo 3,7 alle 23.12. Epicentro a Impruneta
12 maggio 2022 23:57
Trema Firenze, terremoto di magnitudo 4.1, epicentro in provincia, non ci sono stati danni
03 maggio 2022 18:02
Trema ancora la terra a pochi km da Firenze, nuova scossa a Barberino di 3.0
14 dicembre 2019 19:26
Terremoto, paura nella notte a Firenze, magnitudo 4.9, epicentro Barberino di Mugello
09 dicembre 2019 05:29
Domani ad Arquata l'innagurazione della fabbrica Tod's. Ci saranno i Della Valle, assunti altre 50 persone del posto
19 dicembre 2017 13:44
Diego Della Valle mantiene la parola, apre un'azienda ad Arquata, lavoro per tutti i giovani terremotati
27 agosto 2017 10:12
Renzi con Diego e Andrea Della Valle nello stabilimento Tods di Casette d'Ete. Il Premier: "Grazie ai Della Valle"
11 ottobre 2016 14:02
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