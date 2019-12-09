Terremoto, paura nella notte a Firenze, magnitudo 4.9, epicentro Barberino di Mugello

Terremoto, paura nella notte a Firenze. Uno sciame simico è stato registrato nella notte con epicentro Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. La scossa più importante alle 4.37 con magnitudo p...

Terremoto, paura nella notte a Firenze. Uno sciame simico è stato registrato nella notte con epicentro Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. La scossa più importante alle 4.37 con magnitudo prelimiinare secondo l'Ingv tra 4.4 e 4.9. In precedenza due altre forti scosse, di magnitudo 3.2 e 3.4, avvenute rispettivamente alle 3.39 (profondità 8 chilometri) e alle 3.42 (profondità 9 chilometri). Grande paura in un'area piuttosto vasta. Le scosse sono state avvertite chiaramente a Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, San Miniato e Montecatini. In precedenza segnalate altre cinque scosse inferiori a magnitudo 3 dalle 22.30 di domenica notte. Non sono segnalati danni a persone o cose, lo riporta il messaggero.