Trema Firenze, terremoto di magnitudo 4.1, epicentro in provincia, non ci sono stati danni

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita a Firenze e in diverse zone della Toscana alle 17.51. Stima provvisoria tra 3.6 e 4.1 con epicentro in provincia di Firenze. La scossa è durata diversi secondi e in molti l’hanno sentita ai piani alti delle case. Non si hanno notizie di danni ma tantissime sono state le telefonate ai vigili del fuoco nei minuti successivi all’evento. Partito immediatamente il tam tam sui social network di persone che hanno sentito la scossa. La Protezione Civile monitora la situazione e al momento non si hanno notizie di danni. Una scossa era già stata avvertita alle 17.41 a Impruneta. Lo riporta La Nazione.

PARLA LA FIDANZATA DI LORENZO VENUTI