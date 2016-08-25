Andrea Della Valle: "Aiuteremo chi ha perso tutto nel terremoto. Bandiera viola a mezz'asta"

Servono poche parole, cercheremo di fare qualcosa di davvero utile

ANSA - FIRENZE, 25 AGO - "Provo un grande dolore per la nostra terra, per i nostri concittadini e per tutta la popolazione del centro Italia colpita dal terremoto. Voglio esprimere tutto il mio cordoglio". E' il messaggio affidato all'ANSA da Andrea Della Valle il quale, originario delle Marche dove vive e operano le aziende di famiglia, sta vivendo in modo particolarmente sofferto e partecipe la tragedia che ha funestato la sua terra natia, il Lazio e l'Umbria."Dopo le parole di cordoglio cercheremo soprattutto di fare qualcosa di utile e concreto per aiutare chi ha perso tutto" ha proseguito il presidente di Hogan e patron della Fiorentina. Intanto è stato deciso di devolvere alle famiglie colpite dal sisma l'incasso della partita con il Chievo in programma domenica sera al Franchi e di annullare gran parte dei festeggiamenti per i 90 anni del club che avrebbero dovuto iniziare proprio fra tre giorni. Nel centro sportivo della Fiorentina da oggi la bandiera della Viola è esposta a mezz'asta.