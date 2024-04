Terremoto tra Firenze e provincia, sciame sismico con tante scosse. Epicentro nel Mugello

Firenze, 27 aprile 2024 – Una serie di scosse di terremoto è stata registrata in provincia di Firenze nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile.

Si tratta di uno sciame sismico iniziato alle 0.39, come registra l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Le scosse sono poi andate avanti. Cinque appunto quelle registrate in provincia di Firenze, tutte con epicentro Barberino del Mugello.

La scossa massima ha registrato i 3.1 gradi Richter. Ma ecco la successione dei terremoti registrati dall’Ingv. Prima scossa: ore 00:39:58, 3.1 gradi Richter

Seconda scossa: ore 00:40:38, 2.9 gradi

Terza scossa: ore 00:49:18, 2.0 gradi

Quarta scossa: 00:58:46, 3.1 gradi

Quinta scossa: 1:05:21, 2.1 gradi

Sono poi seguite altre scosse da 2 gradi Richter alle 1.17.

Molte le persone che hanno sentito le scosse da 3.1 gradi Richter, pur se non fortissime. Il sisma è stato chiaramente avvertito in Mugello ma anche ai piani alti delle case a Firenze. Prima dell’inizio dello sciame sismico a Barberino del Mugello, un sisma era stato registrato anche in provincia di Prato, nei pressi di Vernio. La scossa in questo caso è stata di 3 gradi Richter.

“Il monitoraggio del sistema regionale è in corso”, dice il presidente della Regione Eugenio Giani nella notte informando i cittadini. Le scosse hanno tutte lo stesso epicentro, Barberino del Mugello appunto, con una profondità che va dai 9 ai 10 chilometri. A partire dalla mezzanotte del 27 aprile, nelle 12 ore precedenti sono state contate circa 45 scosse, alcune di lievissima entità. Intanto la sala della Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze è al lavoro. Ma la situazione è tranquilla, come viene spiegato: “Non ci sono criticità”. Lo scrive La Nazione

