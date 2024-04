Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A

La Salernitana è la prima squadra retrocessa in Serie B. I ragazzi di Stefano Colantuono, ultimi in classifica a soli 15 punti, hanno perso contro il Frosinone nella prima gara della trentaquattresima giornata e non possono più raggiungere il quart’ultimo posto. Con la sconfitta dell’Udinese nel recupero contro la Roma, i punti di distacco tra la Salernitana e la salvezza sono rimasti invariati, ma la vittoria del Frosinone ha “alzato l’asticella”, rendendo impossibile un recupero per i campani.

Come raccontano i numeri, quella della Salernitana è stata una stagione disastrosa. Dopo 33 partite di campionato sono arrivati solo 15 punti, frutto di 2 vittorie e 9 pareggi, a fronte di ben 23 sconfitte. I campani non trovano più il successo dal 30 dicembre scorso, nell’1-0 esterno con l’Hellas Verona. Da lì, 15 partite senza più trovare la vittoria in campionato.

Rendimento che non è mai cambiato nonostante i tanti cambi in panchina. In stagione infatti si sono susseguiti quattro allenatori diversi alla guida della squadra: Paulo Sousa, Filippo Inzaghi, Fabio Liverani e Stefano Colantuono.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

