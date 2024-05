Se il Cagliari vincerà contro il Sassuolo, la partita contro la Fiorentina sarà venerdi. Altrimenti al sabato

Sassuolo-Cagliari è una partita che i tifosi della Fiorentina seguiranno con molta attenzione. Il motivo è semplice, e no, non siamo tornati ai tempi di Iachini dove si lottava per la salvezza ma perché dall’esito di questa gara dipenderà il giorno in cui si giocherà Cagliari-Fiorentina. Una partita importante sia per la qualificazione in Europa dal campionato della squadra viola ma anche perché è l’ultima gara prima della finale di Conference League e quindi anche un giorno in più di riposo sarà importante per la truppa di Italiano.

Infatti se il Cagliari domani vincerà contro il Sassuolo e dunque raggiungerà la salvezza, la gara contro la Fiorentina sarà anticipata a venerdì, se invece dovesse non vincere allora la gara sarà giocata sabato in contemporanea con tutte le altre squadre di serie A impegnate nella lotta salvezza. Naturalmente in casa viola si tifa Cagliari per giocare venerdì e dunque guadagnare un giorno della preparazione della finale contro l’Olympiacos.

