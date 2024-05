I tifosi della Fiorentina polverizzano i biglietti per Atene. Ne mancano 1000 ed il settore sarà sold out

Arrivano importanti notizie in merito alla vendita dei biglietti per la finale di Conference League di Atene contro l’Olympiacos. I tifosi della Fiorentina infatti hanno quasi finito i biglietti messi a disposizione del club Viola: sono stati venduti circa 8 mila tagliandi e ne mancano quindi altri 1000 per raggiungere il tutto esaurito. Sarà quindi un vero e proprio esodo di tifosi, che ancora una volta nonostante molte difficoltà per la trasferta hanno risposto presente, per sostenere gli uomini di Vincenzo Italiano verso la conquista di un trofeo che significherebbe tanto.

LE PAROLE DEL CAPITANO DELLA FIORENTINA