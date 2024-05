Biraghi: “Dobbiamo regalare una gioia alla famiglia Barone. Penso spesso alla finale”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, si trovava ad Imola, da grande appassionato di motori, per assistere al Gran Premio di Formula 1 ed è stato intervistato da Sky Sport. Biraghi si è soffermato sul pareggio di ieri con il Napoli e sulla finale di Conference che sarà l’obiettivo principale dei Viola da qui alla fine della stagione. Ecco le sue parole:

“Abbiamo dei giorni di riposo e poi la partita con il Cagliari da non sottovalutare ma è chiaro che da qui alla fine c’è ‘la’ partita. Penso spesso alla finale anche perchè l’anno scorso ce ne hanno portate via due e non voglio passare l’estate che ho passato l’anno scorso perchè è stata tosta mentalmente. Ripensi a quello che potevi fare meglio, ma poi ci puoi fare poco. Quest’anno abbiamo un motivo in più perchè ci ha lasciato il nostro direttore generale e dobbiamo regalare una gioia alla famiglia che sta sempre con noi.”

