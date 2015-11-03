Labaro Viola

Notizie Finale Conference League Fiorentina

Toni suona la carica: "Ora conta solo alzare la coppa. I ragazzi sanno che c'è un popolo pronto a festeggiare"

27 maggio 2024 18:50

Il Franchi è sold out per Olympiacos-Fiorentina. In circa 30000 vedranno la finale dai maxischermi

27 maggio 2024 17:58

Scontri durissimi a Berlino tra tifosi Olympiacos e Panathinaikos di basket. Allarme in Grecia per la finale di Conference

26 maggio 2024 18:17

Dal Viola Park, La Fiorentina partirà lunedì per Atene. Tutti a disposizione nell'allenamento di oggi

25 maggio 2024 19:46

La Fiorentina aprirà ai tifosi lo stadio Curva Fiesole ed i bar del Viola Park per vedere la finale

21 maggio 2024 18:19

Anche il Franchi sarà una bolgia. Già venduti 10000 biglietti in 3 ore per Olympiacos-Fiorentina

20 maggio 2024 19:13

Di Natale: "La Fiorentina merita la Conference. Nzola? Giocare a Spezia o a Firenze cambia tutto"

20 maggio 2024 18:54

Monti sicuro: "Se la finale si giocasse domani io metto Nzola e non Belotti. Lo vedo in vantaggio"

20 maggio 2024 18:38

La Fiorentina annuncia: "Rimasti pochi biglietti per Olympiacos-Fiorentina. Vendita fino a domani alle 17"

20 maggio 2024 18:26

Dalla Grecia, L'Olympiacos studia la Fiorentina in vista della finale. Ieri l'assistente di Mendilibar era al Franchi

18 maggio 2024 19:41

I tifosi della Fiorentina polverizzano i biglietti per Atene. Ne mancano 1000 ed il settore sarà sold out

18 maggio 2024 19:16

Biraghi: "Dobbiamo regalare una gioia alla famiglia Barone. Penso spesso alla finale"

18 maggio 2024 18:47

Mendilibar avverte: "Dobbiamo qualificarci in Europa. Si rischia di rimanere fuori se perdiamo con la Fiorentina"

13 maggio 2024 18:49

Giani: "Ho rifondato la Fiorentina dopo il fallimento. Ora il cuore freme di vedere un trofeo per la società"

11 maggio 2024 19:46

Marito e moglie, 87 e 83 anni, saranno ad Atene uniti dalla Fiorentina. La storia di Renzo e Rosanna

11 maggio 2024 19:06

Radio Bruno rivela: "Maxischermi al Franchi per la finale. Olympiacos-Fiorentina anche nei bar del V. Park"

11 maggio 2024 18:26

Amoruso: "Sensazione che Jovic abbia giocato a Praga per il mercato. Venderlo sarebbe capolavoro"

14 giugno 2023 18:40

Rocio Rodriguez: "Mia figlia ha pianto dopo la finale. Fiorentina ha voglia di fare meglio e vincere"

12 giugno 2023 18:25

Sentite Cecchi: "Il West Ham è Iachini. Hanno vinto parcheggiando il bus contro la Fiorentina"

11 giugno 2023 18:43

Oltre al danno anche la beffa? L'UEFA apre indagine per lancio oggetti e fumogeni tifosi Fiorentina

10 giugno 2023 18:24

Amoruso: "Espressione di Italiano dopo gol West Ham emblematica: colpa sua e dei giocatori"

09 giugno 2023 19:35

Kouamè: "Abbiamo lottato insieme per realizzare i nostri sogni. Guardiamo avanti per regalarvi emozioni"

09 giugno 2023 18:07

Rocio applaude Biraghi: "Dimostrato grandezza della sua persona. Voleva vincerla sul campo"

08 giugno 2023 14:05

Borja: "Gol West Ham diverso da quelli presi in stagione dalla Fiorentina. Il calcio dà sempre una rivincita"

08 giugno 2023 13:48

Calamai: "Italiano non è pronto per il Napoli. West Ham non ha fatto nulla in attacco, solo cinici"

08 giugno 2023 13:17

Di Livio: "Coppa Italia deve far capire alla Fiorentina che le finali non si giocano ma si vincono"

07 giugno 2023 19:11

Carlos Sanchez: "Moyes? Non prende rischi e preferisce giocatori forti. Fiorentina esperienza meravigliosa"

07 giugno 2023 18:48

Jacobelli: "Fiorentina merita la Conference. Sarebbe premio per il grande progetto di Commisso"

07 giugno 2023 18:18

Polizia ceca annuncia: "Tifosi Fiorentina hanno attaccato quelli del West Ham. Fermati in 16"

07 giugno 2023 17:59

Di Chiara: "Ranieri ha meno qualità di altri ma più testa. Kouamè? Italiano non farà il fenomeno in finale"

07 giugno 2023 17:21

Ambrosini: "Fiorentina avrà bisogno di tecnica per pareggiare fisicità West Ham. Jovic deve incidere"

07 giugno 2023 17:04

Milenkovic: "Fiorentina per me significa tanto. Siamo orgogliosi ma non ci accontentiamo"

06 giugno 2023 20:27

Biraghi: "Domani senza rimpianti, non avremo forze per tornare negli spogliatoi. Davide sarà con noi"

06 giugno 2023 20:18

Italiano: "Castrovilli è out, in attacco qualche dubbio. Firenze è con noi, metteremo tutto in campo"

06 giugno 2023 20:04

Moyes: "Colpito dalla Fiorentina, difficile affrontare le italiane. Momento più importante della carriera"

06 giugno 2023 18:44

Bowen: "Italiano starà pensando a come metterci in difficoltà. Vogliamo rendere speciale la stagione"

06 giugno 2023 18:27

Emerson Palmieri: "Rispettiamo la Fiorentina, incontreremo difficoltà. Preoccupati dagli attaccanti"

06 giugno 2023 18:08

Coufal: "Io e Soucek sognavamo di portare West Ham in finale a Praga. Speriamo finisca come vogliamo"

04 giugno 2023 18:58

Sella a TMW: "Buona prestazione ieri, possono vincere la Conference. Sono più forti degli Hammers"

25 maggio 2023 21:35

Archivio

Esplora l'archivio di Finale Conference League

Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19
Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21