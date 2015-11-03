Notizie Finale Conference League Fiorentina

Toni suona la carica: "Ora conta solo alzare la coppa. I ragazzi sanno che c'è un popolo pronto a festeggiare"
27 maggio 2024 18:50
Il Franchi è sold out per Olympiacos-Fiorentina. In circa 30000 vedranno la finale dai maxischermi
27 maggio 2024 17:58
Scontri durissimi a Berlino tra tifosi Olympiacos e Panathinaikos di basket. Allarme in Grecia per la finale di Conference
26 maggio 2024 18:17
Dal Viola Park, La Fiorentina partirà lunedì per Atene. Tutti a disposizione nell'allenamento di oggi
25 maggio 2024 19:46
La Fiorentina aprirà ai tifosi lo stadio Curva Fiesole ed i bar del Viola Park per vedere la finale
21 maggio 2024 18:19
Anche il Franchi sarà una bolgia. Già venduti 10000 biglietti in 3 ore per Olympiacos-Fiorentina
20 maggio 2024 19:13
Di Natale: "La Fiorentina merita la Conference. Nzola? Giocare a Spezia o a Firenze cambia tutto"
20 maggio 2024 18:54
Monti sicuro: "Se la finale si giocasse domani io metto Nzola e non Belotti. Lo vedo in vantaggio"
20 maggio 2024 18:38
La Fiorentina annuncia: "Rimasti pochi biglietti per Olympiacos-Fiorentina. Vendita fino a domani alle 17"
20 maggio 2024 18:26
Dalla Grecia, L'Olympiacos studia la Fiorentina in vista della finale. Ieri l'assistente di Mendilibar era al Franchi
18 maggio 2024 19:41
I tifosi della Fiorentina polverizzano i biglietti per Atene. Ne mancano 1000 ed il settore sarà sold out
18 maggio 2024 19:16
Biraghi: "Dobbiamo regalare una gioia alla famiglia Barone. Penso spesso alla finale"
18 maggio 2024 18:47
Mendilibar avverte: "Dobbiamo qualificarci in Europa. Si rischia di rimanere fuori se perdiamo con la Fiorentina"
13 maggio 2024 18:49
Giani: "Ho rifondato la Fiorentina dopo il fallimento. Ora il cuore freme di vedere un trofeo per la società"
11 maggio 2024 19:46
Marito e moglie, 87 e 83 anni, saranno ad Atene uniti dalla Fiorentina. La storia di Renzo e Rosanna
11 maggio 2024 19:06
Radio Bruno rivela: "Maxischermi al Franchi per la finale. Olympiacos-Fiorentina anche nei bar del V. Park"
11 maggio 2024 18:26
Amoruso: "Sensazione che Jovic abbia giocato a Praga per il mercato. Venderlo sarebbe capolavoro"
14 giugno 2023 18:40
Rocio Rodriguez: "Mia figlia ha pianto dopo la finale. Fiorentina ha voglia di fare meglio e vincere"
12 giugno 2023 18:25
Sentite Cecchi: "Il West Ham è Iachini. Hanno vinto parcheggiando il bus contro la Fiorentina"
11 giugno 2023 18:43
Oltre al danno anche la beffa? L'UEFA apre indagine per lancio oggetti e fumogeni tifosi Fiorentina
10 giugno 2023 18:24
Amoruso: "Espressione di Italiano dopo gol West Ham emblematica: colpa sua e dei giocatori"
09 giugno 2023 19:35
Kouamè: "Abbiamo lottato insieme per realizzare i nostri sogni. Guardiamo avanti per regalarvi emozioni"
09 giugno 2023 18:07
Rocio applaude Biraghi: "Dimostrato grandezza della sua persona. Voleva vincerla sul campo"
08 giugno 2023 14:05
Borja: "Gol West Ham diverso da quelli presi in stagione dalla Fiorentina. Il calcio dà sempre una rivincita"
08 giugno 2023 13:48
Calamai: "Italiano non è pronto per il Napoli. West Ham non ha fatto nulla in attacco, solo cinici"
08 giugno 2023 13:17
Di Livio: "Coppa Italia deve far capire alla Fiorentina che le finali non si giocano ma si vincono"
07 giugno 2023 19:11
Carlos Sanchez: "Moyes? Non prende rischi e preferisce giocatori forti. Fiorentina esperienza meravigliosa"
07 giugno 2023 18:48
Jacobelli: "Fiorentina merita la Conference. Sarebbe premio per il grande progetto di Commisso"
07 giugno 2023 18:18
Polizia ceca annuncia: "Tifosi Fiorentina hanno attaccato quelli del West Ham. Fermati in 16"
07 giugno 2023 17:59
Di Chiara: "Ranieri ha meno qualità di altri ma più testa. Kouamè? Italiano non farà il fenomeno in finale"
07 giugno 2023 17:21
Ambrosini: "Fiorentina avrà bisogno di tecnica per pareggiare fisicità West Ham. Jovic deve incidere"
07 giugno 2023 17:04
Milenkovic: "Fiorentina per me significa tanto. Siamo orgogliosi ma non ci accontentiamo"
06 giugno 2023 20:27
Biraghi: "Domani senza rimpianti, non avremo forze per tornare negli spogliatoi. Davide sarà con noi"
06 giugno 2023 20:18
Italiano: "Castrovilli è out, in attacco qualche dubbio. Firenze è con noi, metteremo tutto in campo"
06 giugno 2023 20:04
Moyes: "Colpito dalla Fiorentina, difficile affrontare le italiane. Momento più importante della carriera"
06 giugno 2023 18:44
Bowen: "Italiano starà pensando a come metterci in difficoltà. Vogliamo rendere speciale la stagione"
06 giugno 2023 18:27
Emerson Palmieri: "Rispettiamo la Fiorentina, incontreremo difficoltà. Preoccupati dagli attaccanti"
06 giugno 2023 18:08
Coufal: "Io e Soucek sognavamo di portare West Ham in finale a Praga. Speriamo finisca come vogliamo"
04 giugno 2023 18:58
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