Borja: “Gol West Ham diverso da quelli presi in stagione dalla Fiorentina. Il calcio dà sempre una rivincita”

Borja Valero è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della sconfitta della Fiorentina in finale di Conference League. Ecco le sue parole:

“Biraghi colpito dai tifosi del West Ham? Una scena che non vorremmo mai vedere ma purtroppo è così ed uno in campo chiaramente vuole giocare la finale e penso sia giusto. Chiaramente ci saranno dei provvedimenti importanti.

Come si reagisce? Suppongo che ognuno la viva a modo suo. Io ero molto negativo e ti parla uno che non ha mai vinto niente. Mi chiudevo in me stesso e facevo fatica a stare insieme anche con le persone a cui voglio bene. Ci sarà il periodo di capire ciò che è successo ma poi torneranno con le batterie cariche e saranno pronti a provarci di nuovo: questo è il calcio.

Strascico per la prossima stagione? Credo che l’abbia anche detto Italiano devono sedersi e confrontarsi per vedere cosa vuole fare la società e trovare un accordo. Dipenderà molto da quello che succederà con la Juventus perchè in caso dovresti costruire una squadra per 3 competizioni.

Errore sul gol? Uno fa delle scelte di come giocare e giocando così prendi dei rischi soprattutto in ripartenza. E’ arrivato in due finali grazie a questo ma devo mettere in chiaro che il gol di ieri non c’entra niente con i gol presi nel corso della stagione.

Bonaventura? Quello con più qualità insieme a Nico e quando ci sono queste partite fa la differenza nello stretto, tra le linee. Le giocate più pericolose sono arrivate dalla destra con Nico e da Bonaventura.

Giocatori sconvolti, cosa gli direi? Ovviamente nelle prime ore non è semplice, da giocatore che ha passato questi momenti è che il calcio dà sempre una rivincita e bisogna cercarla il prima possibile. Partirà una nuova stagione e ci sarà modo di riprovarci: per la finale di ieri brucia perchè sul campo si vedeva che la Fiorentina era superiore.”

LA FIORENTINA ESCE A TESTA ALTA DALL’EDEN ARENA DI PRAGA